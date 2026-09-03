Le Google Pixel 10a est un smartphone polyvalent qui se présente avec un bel écran lumineux et une autonomie parfaite pour tenir une journée. En ce moment, sur Amazon, il perd presque 30 % de son prix.
Au début de l’année, Google a sorti son Pixel 10a. Après quelques heures d’utilisation, un constat s’impose : il copie beaucoup son grand frère. Le design est similaire tandis que le processeur reste identique avec le Tensor G4 et les quelques améliorations ne peuvent pas justifier un paiement au prix fort. Cependant, grâce à cette offre d’Amazon, il devient bien plus pertinent.
Pourquoi choisir le Google Pixel 10a ?
- Pour son écran : Le Pixel 10a est doté d’un écran LTPS de 6,3 pouces qui s’offre une luminosité éclatante de 3 000 nits. Ainsi, il peut être utilisé même en plein soleil.
- Une batterie très confortable : Avec un usage mixte, vous tiendrez facilement la journée avec ce smartphone. Mieux encore, en regardant un film de 2h30 sur Netflix, le Google Pixel 10a ne perd que 5 % d'’autonomie.
- Les 7 ans de mises à jour logicielles : Acheter le Google Pixel 10a, c’est s’assurer d’avoir un smartphone qui va tenir longtemps. Sous Android 16, il emporte une multitude de fonctionnalités, notamment pour la partie photo.
Si l’offre présentée dans cet article n’est plus disponible, consultez la liste de prix ci-dessous pour trouver d’autres bons plans sur ce Google Pixel 10a. La mise à jour des prix est automatique.
Google ne prend pas de risque
Avec son Pixel 10a, Google joue la carte de la sécurité avec un smartphone qui se place dans la continuité du Pixel 9a. On retrouve ainsi un appareil qui reprend le design de la génération précédente. Un design qui a déjà fait ses preuves et qui tient parfaitement dans la main.
À l’arrière, les capteurs optiques sont aussi identiques à ceux du Pixel 9a, mais Google rend une meilleure copie sur le traitement de l’image. Le mode nuit a été amélioré et les contrastes sont aussi plus marqués. Si le zoom optique ne dépasse pas le x2, Google se rattrape grâce à l’intelligence artificielle qui arrive à restituer de nombreux détails.
Vous l’aurez compris, Google ne cherche pas à révolutionner sa gamme et avoir un Google Pixel, c’est s’assurer d’avoir un smartphone qui ne sera pas obsolète après un ou deux ans. Pour aller dans ce sens, le constructeur américain offre sept ans de mises à jour logicielles à son Pixel 10a.
Google frôle la faute éliminatoire
Jouer la continuité, c’est bien, mais attention à ne pas sortir un copier-coller de la génération précédente. Google joue avec la limite avec son Pixel 10a puisqu’il reprend le Tensor G4 du Google Pixel 9a. Si la marque affirme avoir mieux optimisé le processeur, force est de constater que les évolutions ne sont pas nombreuses. On se retrouve avec un smartphone polyvalent au quotidien, mais qui va montrer ses limites sur les jeux gourmands en ressources.
Du côté de l’écran, là aussi il n’y a que peu de nouveautés. La dalle de 6,3 pouces avec son taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz signe son retour, mais la luminosité passe un cap. Le pic en HDR se mesure à 3000 nits, ce qui est parfait pour les sorties en extérieur.
✅ Les points forts
- Un écran ultra-lumineux
- Une autonomie confortable
- Sept ans de mises à jour logicielles
❌ Les limites
- Un processeur décevant, identique au Google Pixel 9a
- Des bordures trop épaisses
- Une charge toujours lente
Si vous possédez déjà un Google Pixel 9a, passer sur le Pixel 10a n’est pas recommandé tant les similitudes entre les deux smartphones sont nombreuses. Néanmoins, si vous cherchez un smartphone complet abordable, ce Pixel 10a devient très intéressant. Il répond à tous les besoins et surtout Google a fait en sorte que son smartphone tienne le plus longtemps possible avec les sept ans de mises à jour logicielles.
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