Avec son Pixel 10a, Google joue la carte de la sécurité avec un smartphone qui se place dans la continuité du Pixel 9a. On retrouve ainsi un appareil qui reprend le design de la génération précédente. Un design qui a déjà fait ses preuves et qui tient parfaitement dans la main.

À l’arrière, les capteurs optiques sont aussi identiques à ceux du Pixel 9a, mais Google rend une meilleure copie sur le traitement de l’image. Le mode nuit a été amélioré et les contrastes sont aussi plus marqués. Si le zoom optique ne dépasse pas le x2, Google se rattrape grâce à l’intelligence artificielle qui arrive à restituer de nombreux détails.

Vous l’aurez compris, Google ne cherche pas à révolutionner sa gamme et avoir un Google Pixel, c’est s’assurer d’avoir un smartphone qui ne sera pas obsolète après un ou deux ans. Pour aller dans ce sens, le constructeur américain offre sept ans de mises à jour logicielles à son Pixel 10a.