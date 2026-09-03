Le stockage externe rapide reste un poste de dépense sensible, surtout au moment où les tarifs des SSD repartent à la hausse. Amazon affiche aujourd'hui le SanDisk Extreme PRO 1 To à 174,81 € au lieu de 235,45 €, une baisse que nous avons voulu remettre en perspective avant de vous dire à qui elle profite vraiment.
Le SanDisk Extreme PRO joue dans la catégorie des SSD externes taillés pour la vitesse, là où la robustesse compte autant que les débits. Cette version 1 To revendique jusqu'à 2 000 Mo/s en lecture comme en écriture via une interface USB 3.2 Gen 2x2, le tout dans un boîtier certifié IP65. À 174,81 € au lieu de 235,45 €, la fiche produit du SanDisk Extreme PRO 1 To chez Amazon revient à un niveau de prix que l'on n'avait plus croisé depuis plusieurs semaines.
La remise atteint 60,64 €, soit 26 % du tarif de référence relevé sur les trente derniers jours. Elle est annoncée pour la seule journée, ce qui change forcément la façon d'aborder la décision : il ne s'agit pas d'un repositionnement durable, mais d'une fenêtre courte.
Pourquoi choisir le SanDisk Extreme PRO 1 To ?
- Des débits annoncés jusqu'à 2 000 Mo/s : de quoi rapatrier un dossier de rushes en quelques minutes au lieu d'un long quart d'heure.
- Une certification IP65 : le boîtier encaisse la poussière et les projections d'eau, un argument réel pour un usage en extérieur.
- Une remise de 60,64 € : le tarif descend à 174,81 € au lieu de 235,45 €, soit environ 0,17 € le gigaoctet.
Un SSD pensé pour les flux vidéo et les grosses sauvegardes
Ce modèle s'adresse d'abord à celles et ceux qui déplacent régulièrement de gros volumes de données. Son boîtier en aluminium sert de dissipateur, ce qui aide à tenir des débits élevés sur des transferts longs : c'est précisément le point que la rédaction Clubic surveille dans ses tests de SSD externes, où la montée en température finit souvent par rogner les vitesses annoncées par les constructeurs. Le chiffrement matériel AES 256 bits, protégé par mot de passe, complète l'ensemble pour les fichiers sensibles.
Photographes, vidéastes et monteurs nomades sont donc la cible évidente, tout comme les joueurs qui déportent une bibliothèque de titres sur un disque externe. Pour de la bureautique et quelques archives familiales, un SSD limité à 1 000 Mo/s remplira la même mission pour nettement moins cher.
Un positionnement qui se joue entièrement sur la connectique
À ce tarif, le SanDisk Extreme PRO croise des modèles plafonnés à 1 050 Mo/s sur lesquels il garde un avantage net, à condition que l'ordinateur dispose bien d'un port USB 3.2 Gen 2x2. Il n'apporte en revanche ni Thunderbolt, ni capacité supérieure, et son intérêt se réduit sérieusement sur une machine plus ancienne, où les débits retomberont au niveau de la concurrence moins chère.
✅ Les points forts
- Des débits annoncés jusqu'à 2 000 Mo/s en lecture comme en écriture
- Un format compact et un châssis aluminium qui limite la montée en température
- Une certification IP65 contre la poussière et les projections d'eau
- Un chiffrement matériel AES 256 bits protégé par mot de passe
- Un coût au gigaoctet ramené autour de 0,17 € avec la remise
❌ Les limites
- Les 2 000 Mo/s exigent un port USB 3.2 Gen 2x2, encore peu répandu
- 1 To reste une capacité juste pour archiver plusieurs projets vidéo
- Un tarif toujours supérieur aux SSD externes limités à 1 050 Mo/s
- Une offre annoncée pour la journée, sans garantie de retour à ce prix
Le SanDisk Extreme PRO 1 To reste affiché à 174,81 € au lieu de 235,45 €, mais uniquement le temps de la journée chez Amazon
Ramené à 174,81 €, ce SanDisk Extreme PRO 1 To devient cohérent pour un profil précis : photographe, vidéaste, créateur ou joueur équipé d'une machine récente, qui cherche de la vitesse davantage que du volume. La remise de 60,64 € ne transforme pas un produit exigeant en achat universel, mais elle efface une bonne part de la prime habituellement facturée sur la gamme PRO, dans un marché du stockage où les prix ont plutôt tendance à remonter.
Si vous branchez surtout un ordinateur portable de plusieurs années en USB 3.0, ou si vous cherchez avant tout de la capacité, passez votre chemin : d'autres références feront le travail pour moins cher, et vous ne verrez jamais les 2 000 Mo/s promis. Dans le cas contraire, l'offre étant limitée à la journée, mieux vaut vérifier le tarif affiché avant de vous décider, puis comparer avec le contenu de votre sac et de vos cartes mémoire.
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