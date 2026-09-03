Le SanDisk Extreme PRO joue dans la catégorie des SSD externes taillés pour la vitesse, là où la robustesse compte autant que les débits. Cette version 1 To revendique jusqu'à 2 000 Mo/s en lecture comme en écriture via une interface USB 3.2 Gen 2x2, le tout dans un boîtier certifié IP65. À 174,81 € au lieu de 235,45 €, la fiche produit du SanDisk Extreme PRO 1 To chez Amazon revient à un niveau de prix que l'on n'avait plus croisé depuis plusieurs semaines.

La remise atteint 60,64 €, soit 26 % du tarif de référence relevé sur les trente derniers jours. Elle est annoncée pour la seule journée, ce qui change forcément la façon d'aborder la décision : il ne s'agit pas d'un repositionnement durable, mais d'une fenêtre courte.