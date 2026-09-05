Le calendrier est bien fait cette année. Les French Days se tiennent du lundi 7 au lundi 14 septembre, et les grandes enseignes affûtent déjà leurs catalogues. Amazon, qui ne fait pas partie des fondateurs de l'opération, a choisi de prendre les devants avec une salve de ventes flash lancée dès ce week-end.

Résultat : on trouve dès maintenant des prix que l'on attendait plutôt pour la semaine prochaine. Notre sélection couvre les smartphones, les aspirateurs robots, les périphériques gaming, l'audio, la charge rapide et quelques accessoires du quotidien. Le principe des ventes flash reste le même : des stocks limités et un compte à rebours qui s'arrête sans prévenir.