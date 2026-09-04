Depuis sa commercialisation le 1er septembre, le POCO F9 Pro est disponible chez Amazon avec une offre Early Bird qui fait passer sa version 12+512 Go de 999,90 à 799,90 euros. De quoi s'offrir dès maintenant un smartphone taillé pour le jeu et la photo.
Officiellement commercialisé depuis le 1er septembre 2026, le POCO F9 Pro vient enrichir la gamme gaming de Xiaomi avec un positionnement résolument agressif. Pour marquer son arrivée sur le marché, Amazon propose dès maintenant une offre de lancement Early Bird limitée dans le temps , qui fait chuter le prix catalogue de la version 12+512 Go de 999,90 à 799,90 euros, soit une remise de 20 %.
Ce smartphone s'adresse avant tout aux joueurs mobiles et aux amateurs de photo qui recherchent des performances de haut niveau sans dépasser les 800 euros, avant la fin de cette offre le 21 septembre.
Pourquoi choisir le POCO F9 Pro ?
- Puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 : un chipset flagship gravé en 3 nm, épaulé par le chipset graphique dédié VisionBoost D8 pour des sessions de jeu allant jusqu'à 185 FPS.
- Écran AMOLED 185 Hz : une dalle de 6,59 pouces pensée pour la fluidité, aussi bien en jeu que dans l'usage quotidien.
- Autonomie et charge rapide : une batterie de 6 330 mAh associée à une charge filaire 100 W et une charge sans fil 50 W.
Un smartphone pensé pour le gaming et la photo mobile
Le POCO F9 Pro mise sur sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 et son chipset graphique VisionBoost D8 pour offrir une fluidité de jeu que peu de concurrents proposent à ce niveau de prix. Comme le souligne la rédaction Clubic dans son article consacré au lancement de la gamme POCO F9, ce chipset dédié permet d'améliorer la définition d'image et la stabilité du taux de rafraîchissement pendant les sessions de jeu intensives. Côté photo, le capteur principal de 200 Mpx avec stabilisation optique est complété par un téléobjectif flottant de 50 Mpx offrant un zoom optique 2,5x, un duo pensé pour les amateurs de clichés détaillés en toutes circonstances. Les 12 Go de RAM LPDDR5X et les 512 Go de stockage UFS 4.1 garantissent par ailleurs une réactivité confortable au quotidien.
Face aux flagships classiques, quelle place pour le POCO F9 Pro ?
Avec ce positionnement, le POCO F9 Pro s'invite parmi les smartphones capables de rivaliser avec des flagships facturés au delà de 1 400 euros, sans offrir le même écosystème logiciel ni la même longévité de mises à jour. Il ne remplace pas non plus un appareil photo dédié pour les passionnés les plus exigeants, mais reste largement suffisant pour un usage grand public exigeant.
✅ Les points forts
- Puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 taillée pour le gaming, associée au chipset graphique VisionBoost D8
- Écran AMOLED 185 Hz particulièrement réactif au quotidien comme en jeu
- Configuration photo polyvalente avec capteur 200 Mpx et téléobjectif flottant stabilisé
- Charge rapide 100 W filaire et 50 W sans fil pour limiter les temps d'attente
- Certification IP68/IP69 pour une bonne résistance à l'eau et à la poussière
❌ Les limites
- Interface HyperOS 3 qui ne conviendra pas à tous les usages ni à tous les goûts
- Gabarit et poids assez conséquents, avec 218 grammes sur la balance
- Aucune extension de stockage par carte microSD
- Offre de lancement limitée dans le temps, jusqu'au 21 septembre
Le POCO F9 Pro en version 12+512 Go s'adresse avant tout aux joueurs mobiles et aux utilisateurs souhaitant un smartphone polyvalent, performant en photo comme en jeu, sans franchir la barre symbolique des 1 000 euros. À 799,90 euros, l'offre Amazon permet de profiter d'une configuration généreuse en stockage pour un tarif nettement inférieur au prix catalogue. Les acheteurs attachés à un suivi logiciel très long ou à un écosystème Android plus épuré pourront en revanche se tourner vers d'autres références du marché.
Si vous cherchez un smartphone gaming complet à moins de 800 euros, cette offre Early Bird mérite clairement votre attention avant son expiration le 21 septembre.
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