Officiellement commercialisé depuis le 1er septembre 2026, le POCO F9 Pro vient enrichir la gamme gaming de Xiaomi avec un positionnement résolument agressif. Pour marquer son arrivée sur le marché, Amazon propose dès maintenant une offre de lancement Early Bird limitée dans le temps , qui fait chuter le prix catalogue de la version 12+512 Go de 999,90 à 799,90 euros, soit une remise de 20 %.

Ce smartphone s'adresse avant tout aux joueurs mobiles et aux amateurs de photo qui recherchent des performances de haut niveau sans dépasser les 800 euros, avant la fin de cette offre le 21 septembre.