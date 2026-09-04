Amazon fait chuter le prix de l'écran gaming MSI MAG 274QP QD-OLED X24 à 349,90 euros, une remise de 30 % qui permet d'envisager la technologie QD-OLED sans faire exploser son budget de rentrée.
À l'approche de la rentrée, nombreux sont ceux qui profitent de cette période de transition pour revoir leur équipement informatique, entre reprise du travail et retour aux études. Le MSI MAG 274QP QD-OLED X24 s'inscrit parfaitement dans cette logique avec sa dalle Quantum Dot OLED de 26,5 pouces, taillée aussi bien pour de longues sessions de jeu que pour un usage bureautique plus exigeant en fin de journée. Cette offre à 349,90 euros repérée sur Amazon rapproche un écran à la technologie premium du tarif d'un modèle IPS classique, ce qui n'est pas si fréquent sur ce segment. Ce type de bon plan s'adresse en priorité aux joueurs, aux créatifs et à toute personne en quête d'un compromis rare entre qualité d'image et budget maîtrisé.
À ce tarif, ce moniteur QD-OLED figure parmi les options les plus accessibles du marché pour découvrir l'OLED sur PC. Une aubaine pour qui hésitait encore à franchir le cap faute de budget suffisant jusqu'ici.
Pourquoi choisir le MSI MAG 274QP QD-OLED X24 ?
- Dalle QD-OLED 240 Hz : un contraste quasi infini et une fluidité recherchée par les joueurs compétitifs, portée par un temps de réponse de 0,03 ms.
- Remise de 150 euros : le prix passe de 499,99 € à 349,90 € chez Amazon, soit une économie de 30 % sur le tarif habituel.
- Polyvalence WQHD : une définition de 2560 x 1440 pixels confortable aussi bien pour le jeu que pour le travail de bureau ou la retouche photo légère.
Un allié fidèle pour le jeu comme pour la rentrée studieuse
La dalle QD-OLED de 26,5 pouces affiche une définition WQHD de 2560 x 1440 pixels, un choix qui privilégie la fluidité plutôt que la course aux pixels des dalles 4K. Le temps de réponse de 0,03 ms et le taux de rafraîchissement de 240 Hz visent avant tout les joueurs compétitifs, tandis que la compatibilité G-Sync et FreeSync Premium limite les déchirures d'image lors des phases les plus rapides. Dans sa couverture régulière de la gamme MSI MAG QD-OLED, la rédaction de Clubic souligne la richesse colorimétrique et la profondeur des noirs propres à cette technologie Quantum Dot OLED, un constat qui se vérifie aussi sur ce modèle 274QP. Pour un étudiant en école d'infographie comme pour un actif qui alterne bureautique le jour et sessions de jeu en soirée, ce type de dalle change concrètement le confort visuel au quotidien.
Une alternative crédible face aux dalles IPS classiques
Face aux moniteurs IPS vendus à un tarif comparable, ce MSI mise sur des noirs profonds et un contraste que la technologie LCD ne peut égaler, au prix d'une luminosité SDR plus mesurée. Il ne rivalise en revanche pas avec les écrans 4K ou les diagonales plus généreuses pensés pour le multitâche intensif, un compromis à avoir en tête avant l'achat.
✅ Les points forts
- Dalle QD-OLED reconnue pour ses couleurs éclatantes et son contraste quasi infini
- Fréquence de rafraîchissement de 240 Hz taillée pour l'esport et les jeux compétitifs
- Temps de réponse de 0,03 ms qui limite fortement le flou de mouvement
- Compatibilité G-Sync et FreeSync Premium pour une image fluide sans déchirure
- Remise de 30 % qui rend la technologie OLED accessible dès la rentrée
❌ Les limites
- Luminosité SDR limitée à 200 cd/m², en retrait face à certaines dalles IPS haut de gamme
- Absence de hub USB intégré, à prendre en compte pour un poste multi périphériques
- Diagonale de 26,5 pouces qui peut sembler juste pour un usage multitâche intensif
- Risque de marquage rémanent, inhérent aux dalles OLED sur une utilisation prolongée sans précaution
Avant que l'offre ne disparaisse, mieux vaut vérifier la disponibilité de ce MSI MAG 274QP QD-OLED X24 chez Amazon !
À 349,90 euros, le MSI MAG 274QP QD-OLED X24 s'impose comme une option sérieuse pour quiconque souhaite découvrir l'OLED sans dépasser le budget d'un écran IPS haut de gamme. Cette offre de rentrée s'adresse avant tout aux joueurs en quête de fluidité et de réactivité, ainsi qu'aux utilisateurs polyvalents qui alternent travail et loisirs sur un même poste.
Les profils recherchant une luminosité SDR élevée ou une diagonale supérieure à 27 pouces pourront en revanche passer leur chemin et se tourner vers des modèles plus premium de la gamme. Pour tous les autres, cette période de rentrée est une occasion à saisir avant que le tarif ne remonte à son niveau habituel.
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