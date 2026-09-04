L’Ecovacs Ultramarine P1 est un robot de piscine polyvalent qui peut nettoyer toute votre piscine d’un coup, mais il peut se contenter des parois ou seulement du fond selon les besoins. Toutes ces fonctionnalités sont à retrouver pour moins de 400 euros sur Amazon.
Pourquoi choisir l’Ecovacs Ultramarine P1 ?
- Sur les murs et les parois : L’Ecovacs Ultramarine P1 passe évidemment dans le fond de la piscine, mais il peut aussi gravir les parois. Attention, il va montrer des limites lorsqu’il faut gravir des marches.
- Une application complète : Sur l’application Ecovacs, vous pourrez choisir le mode de nettoyage ainsi que la puissance d’aspiration. Si vous poussez le robot à pleine puissance, l’autonomie va diminuer.
- Une double filtration : Le robot se compose de deux filtres. Un filtre de 3 µm sert pour les particules les plus fines tandis qu’un second de 180 µm se charge des éléments les plus importants.
La pêche au robot
L’Ecovacs Ultramarine P1 est un joli bébé puisqu’il affiche 10,5 kilos sur la balance. Cependant, il est facilement manipulable hors de l’eau grâce à une poignée de déplacement.
Pour lancer sa première baignade, vous pouvez vous rendre sur l’application Ecovacs où vous pourrez choisir le mode de nettoyage entre sol, parois ou tout. La puissance de nettoyage est aussi personnalisable. Logiquement, selon le choix du mode et de la puissance de nettoyage, l’autonomie va varier. Ecovacs annonce que son engin tient maximum trois heures et peut couvrir un bassin de 180 m2.
À noter que la fin d’activité du robot peut poser problème. Contrairement à certains de ses camarades, il ne remonte pas à la surface quand il a fini de travailler, mais il reste au fond de l’eau. Pour le récupérer, il faudra partir à la pêche et le remonter à la surface avec le crochet fourni.
Une marche à gravir
Comme évoqué juste au-dessus, le robot peut passer au fond de l’eau et monter sur les parois. Par conséquent, il parvient à remonter à la surface de l’eau, ce qui soulève davantage de questions concernant son arrêt au fond du bassin. Cependant, s’il peut gravir les murs, il ne peut pas monter une marche et il n’est pas rare que le robot se retrouve bloqué à la verticale.
En ce qui concerne son nettoyage, il est redoutable d’efficacité. L’Ecovacs Ultramarine P1 emporte deux filtres. Le premier se charge des particules fines avec son filtre de trois µm tandis que le second est plus imposant avec 180 µm. Logiquement, il s’attaque aux éléments les plus imposants comme les feuilles. En parlant d’éléments imposants, il faut noter que ce robot ne possède pas de détection d’obstacle.
✅ Les points forts
- Trois modes de nettoyage
- Trois puissances d’aspiration
❌ Les limites
- Il faut le repêcher avec le crochet lorsqu’il a fini son cycle
- Pas de reconnaissance d’obstacle
L’Ecovacs Ultramarine P1 est un robot piscine efficace pour le sol et les parois. Cependant, si vous souhaitez avoir un robot qui peut gravir des marches ou remonter à la surface pour être repêché plus facilement, vous risquez de rester sur votre faim.
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