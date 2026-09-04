L’Ecovacs Ultramarine P1 est un joli bébé puisqu’il affiche 10,5 kilos sur la balance. Cependant, il est facilement manipulable hors de l’eau grâce à une poignée de déplacement.

Pour lancer sa première baignade, vous pouvez vous rendre sur l’application Ecovacs où vous pourrez choisir le mode de nettoyage entre sol, parois ou tout. La puissance de nettoyage est aussi personnalisable. Logiquement, selon le choix du mode et de la puissance de nettoyage, l’autonomie va varier. Ecovacs annonce que son engin tient maximum trois heures et peut couvrir un bassin de 180 m2.

À noter que la fin d’activité du robot peut poser problème. Contrairement à certains de ses camarades, il ne remonte pas à la surface quand il a fini de travailler, mais il reste au fond de l’eau. Pour le récupérer, il faudra partir à la pêche et le remonter à la surface avec le crochet fourni.