La UGREEN Nexode Pro 55W propose un ensemble cohérent pour garder une réserve d’énergie dans un sac sans ajouter systématiquement un câble séparé. Ses 10 000 mAh visent les besoins du quotidien, tandis que la charge jusqu’à 45 W peut mieux convenir aux appareils compatibles qui acceptent une recharge rapide. Le port USB-C, le port USB-A et l’écran ajoutent de la souplesse pour différents accessoires. À 35,97 €, l’offre se situe sous le prix le plus bas des 30 derniers jours affiché sur la fiche, fixé à 59,99 €.

Il faut toutefois choisir cette batterie pour le bon usage. Si vous partez plusieurs jours sans accès régulier à une prise ou devez alimenter de nombreux appareils, 10 000 mAh risquent d’être trop justes et une capacité supérieure sera plus logique. Pour les trajets, les journées de travail ou les sorties où vous rechargez surtout un smartphone et quelques accessoires, le câble intégré peut au contraire simplifier l’organisation. Cette UGREEN s’adresse donc davantage à ceux qui privilégient la praticité et la charge rapide qu’à ceux qui cherchent une réserve d’énergie maximale.