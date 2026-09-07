Les French Days sont l'occasion de repenser son budget électroménager, et Darty propose une remise conséquente sur le robot aspirateur laveur Roborock Qrevo 5AE Black. Voici notre analyse pour déterminer si cette offre mérite réellement votre attention.
Les French Days battent leur plein, et c'est justement le moment que Darty a choisi pour mettre en avant le Roborock Qrevo 5AE Black à prix réduit. Ce robot aspirateur laveur mise sur une aspiration de 12 000 Pa et un système de double serpillère rotative, deux arguments qui parlent particulièrement aux foyers avec enfants ou animaux. Le modèle noir profite d'une remise de 300 euros, ramenant son prix à 399,99 euros au lieu de 699,99 euros. Pour vérifier la disponibilité de cette offre limitée dans le temps, direction la fiche produit chez Darty.
Ce bon plan s'adresse avant tout aux foyers équipés de surfaces mixtes, parquet, carrelage et tapis fins, là où la polyvalence aspiration et lavage prend tout son sens. Les budgets plus serrés qui recherchent un compromis entre performance et prix devraient également y trouver leur compte, d'autant que la remise French Days ramène l'appareil sur un segment de prix habituellement réservé à des modèles moins complets.
Pourquoi choisir le Roborock Qrevo 5AE Black ?
- Une remise French Days conséquente : le prix passe de 699,99 € à 399,99 € chez Darty, soit 300 € d'économie sur le prix de référence.
- Une aspiration musclée : les 12 000 Pa de puissance suffisent à déloger poils d'animaux et poussière incrustée, sur tapis comme sur sols durs.
- Un lavage automatisé complet : la double serpillère rotative et la station multifonction limitent les manipulations manuelles au quotidien.
Un robot pensé pour les intérieurs avec enfants ou animaux
Le Roborock Qrevo 5AE Black mise sur une brosse principale DuoDivide, associée à deux rouleaux parallèles à poils courts, et une brosse latérale asymétrique pour limiter les enchevêtrements, un point sensible pour les propriétaires d'animaux. Son bras FlexiArm étend automatiquement la serpillère dans les angles et le long des plinthes, une zone souvent négligée par les robots plus basiques. Avec un réservoir de 4 litres et une autonomie annoncée de 180 minutes, il peut couvrir jusqu'à 260 m² en un seul cycle, ce qui correspond à la surface d'un appartement familial. Dans son comparatif aspirateurs robots, la rédaction Clubic rappelle que la gestion des angles et des poils reste un critère décisif pour départager les modèles de cette gamme de prix, un exercice dans lequel le Qrevo 5AE se positionne plutôt bien sur le papier.
Une alternative crédible face aux modèles premium de la marque
Comparé aux références plus haut de gamme de Roborock, comme la série Saros, le Qrevo 5AE renonce à la caméra d'évitement intelligente et à certains automatismes avancés de la station d'accueil. Il conserve néanmoins l'essentiel du savoir-faire de la marque en matière d'aspiration et de lavage, pour un tarif nettement plus accessible le temps des French Days.
✅ Les points forts
- Une aspiration de 12 000 Pa efficace sur poils d'animaux et tapis
- Un double système anti-enchevêtrement, avec brosse DuoDivide et brosse latérale asymétrique
- Une double serpillère rotative qui se relève automatiquement sur les tapis
- Un bras FlexiArm qui étend le nettoyage jusque dans les angles et le long des plinthes
- Une compatibilité étendue avec Alexa, Google Home et Siri
❌ Les limites
- Pas de caméra IA embarquée pour l'évitement fin des obstacles, contrairement aux modèles Saros
- Un encombrement de la station signalé par plusieurs utilisateurs dans leurs avis
- Un niveau sonore jugé un peu élevé en pleine puissance par certains acheteurs
- Une autonomie de 180 minutes qui peut nécessiter une recharge sur les très grandes surfaces
Le Roborock Qrevo 5AE Black reste disponible à 399,99 € chez Darty, le temps des French Days !
À 399,99 euros, le Roborock Qrevo 5AE Black s'adresse en priorité aux foyers avec enfants ou animaux qui cherchent un robot aspirateur laveur polyvalent, sans basculer sur les tarifs des modèles les plus premium de la marque. La combinaison aspiration puissante, double serpillère rotative et bras FlexiArm couvre l'essentiel des besoins du quotidien, pour un budget nettement plus contenu que d'ordinaire grâce à cette remise French Days.
Les acheteurs en quête d'une reconnaissance fine des obstacles par caméra ou d'automatismes plus poussés en station pourront en revanche se tourner vers des références plus haut de gamme de la marque. Pour tous les autres, cette offre chez Darty mérite clairement d'être étudiée avant la fin de l'opération French Days.
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