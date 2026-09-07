Les French Days battent leur plein, et c'est justement le moment que Darty a choisi pour mettre en avant le Roborock Qrevo 5AE Black à prix réduit. Ce robot aspirateur laveur mise sur une aspiration de 12 000 Pa et un système de double serpillère rotative, deux arguments qui parlent particulièrement aux foyers avec enfants ou animaux. Le modèle noir profite d'une remise de 300 euros, ramenant son prix à 399,99 euros au lieu de 699,99 euros. Pour vérifier la disponibilité de cette offre limitée dans le temps, direction la fiche produit chez Darty.

Ce bon plan s'adresse avant tout aux foyers équipés de surfaces mixtes, parquet, carrelage et tapis fins, là où la polyvalence aspiration et lavage prend tout son sens. Les budgets plus serrés qui recherchent un compromis entre performance et prix devraient également y trouver leur compte, d'autant que la remise French Days ramène l'appareil sur un segment de prix habituellement réservé à des modèles moins complets.