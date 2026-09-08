Quatre des sept offres concernent des robots aspirateurs-laveurs, avec un écart de prix important : 189,99 € pour le Roborock Q7 L5+, 284,97 € pour le Lefant M3, 589,98 € pour le Qrevo Edge 2 et 799 € pour le Saros 20 Neo.

La sélection se complète avec une batterie externe UGREEN à 35,97 €, un casque à conduction osseuse à 42,99 € et un vidéoprojecteur TOPTRO à 69,99 €. L’enjeu est donc moins de courir après la remise la plus élevée que de repérer l’équipement qui correspond réellement à l’usage prévu.