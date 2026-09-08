Jusqu’à -72 % chez Amazon : les French Days font baisser le prix de plusieurs références tech et maison dans cette sélection. Nous avons retenu 7 offres à regarder ce mardi 8 septembre, des robots aspirateurs aux accessoires nomades.
Quatre des sept offres concernent des robots aspirateurs-laveurs, avec un écart de prix important : 189,99 € pour le Roborock Q7 L5+, 284,97 € pour le Lefant M3, 589,98 € pour le Qrevo Edge 2 et 799 € pour le Saros 20 Neo.
La sélection se complète avec une batterie externe UGREEN à 35,97 €, un casque à conduction osseuse à 42,99 € et un vidéoprojecteur TOPTRO à 69,99 €. L’enjeu est donc moins de courir après la remise la plus élevée que de repérer l’équipement qui correspond réellement à l’usage prévu.
French Days Amazon : les 7 offres à retenir ce mardi
- Roborock Qrevo Edge 2 Aspirateur Robot Laveur, 25 000 Pa à 589,98 € au lieu de 889,99 €
- Roborock Saros 20 Neo Robot Aspirateur Laveur, 36 000 Pa à 799,00 € au lieu de 1 299,00 €
- UGREEN Nexode Pro 55W Batterie Externe 10 000 mAh (Bleu) à 35,97 € au lieu de 59,99 €
- Lefant M3 Robot Aspirateur Laveur 12 000 Pa avec Station Tout-en-Un à 284,97 € au lieu de 999,99 €
- ZOVIMAX Casque à Conduction Osseuse Natation IPX8, MP3 8 Go à 42,99 € au lieu de 129,99 €
- TOPTRO Mini Projecteur 1080p Android 14 à 69,99 € au lieu de 149,99 €
- Roborock Q7 L5+ Set Aspirateur Robot Laveur avec Station, 8 000 Pa à 189,99 € au lieu de 299,99 €
Quel produit choisir parmi ces 7 offres ?
Avec quatre robots aspirateurs-laveurs sur sept, cette sélection se joue surtout sur le budget et le niveau d’automatisation recherché. Pour situer ces modèles face au marché, notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots en 2026 détaille les critères qui comptent vraiment : aspiration, lavage, navigation, station d’entretien, franchissement des seuils et hauteur du robot. Côté mobilité, la batterie UGREEN vise surtout ceux qui veulent 10 000 mAh et un câble USB-C intégré dans un format facile à emporter.
- Roborock Qrevo Edge 2 : ses 25 000 Pa annoncés et son profil de 7,98 cm sont pensés pour combiner forte aspiration et passage sous certains meubles bas.
- Roborock Saros 20 Neo : ses 36 000 Pa annoncés, son système de franchissement de seuils et sa station avec lavage à haute température visent un entretien largement automatisé.
- UGREEN Nexode Pro 55W : sa capacité de 10 000 mAh et son câble USB-C intégré évitent d’ajouter un câble séparé dans le sac.
- Lefant M3 : sa station gère l’auto-vidage et le séchage, tandis que les deux serpillières rotatives complètent l’aspiration de 12 000 Pa annoncée.
- TOPTRO Mini Projecteur : la définition 1080p, Android 14, la correction automatique du trapèze et la rotation à 270° facilitent une installation ponctuelle dans différentes pièces.
- Roborock Q7 L5+ : à 189,99 €, c’est le robot le moins cher de cette sélection et il conserve une station de vidage automatique.
Robots aspirateurs, recharge, audio et projection : retrouvez les 7 offres de la sélection French Days.
Jusqu’à -72 % : comment lire les remises de cette sélection ?
À partir des prix promo et des prix avant fournis, les écarts vont d’environ 34 % sur le Roborock Qrevo Edge 2 à environ 72 % sur le Lefant M3. Le casque à conduction osseuse affiche lui aussi une baisse importante, tandis que le Q7 L5+ passe sous la barre des 200 €. Ces pourcentages donnent un premier repère, mais le prix final et le niveau d’équipement restent les éléments les plus utiles pour comparer les offres entre elles.
Les French Days de rentrée se déroulent du 7 au 14 septembre 2026 inclus. Les tarifs peuvent évoluer pendant l’opération : avant d’acheter, il reste donc pertinent de vérifier le prix au moment de la commande et de privilégier les fonctions qui correspondent réellement à votre logement ou à vos usages.
Questions fréquentes sur les French Days Amazon
Jusqu’à quand durent les French Days de rentrée 2026 ?
Ils se déroulent du lundi 7 au lundi 14 septembre 2026 inclus. Les offres Amazon peuvent toutefois être modifiées pendant cette période.
Faut-il se fier uniquement au pourcentage de remise affiché ?
Non. Le pourcentage aide à repérer une baisse, mais le prix final, les fonctions réellement utiles et le positionnement du produit sont plus importants pour juger l’intérêt d’une offre.
Quel robot aspirateur choisir dans cette sélection Amazon ?
Le Q7 L5+ vise un budget plus serré avec station de vidage, le Lefant M3 ajoute une station plus complète, tandis que les Qrevo Edge 2 et Saros 20 Neo montent nettement en équipement. Le choix dépend surtout de la configuration du logement et des fonctions réellement utiles.
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