Les French Days réunissent cette semaine des baisses de prix sur plusieurs références high-tech chez Fnac, Darty et Boulanger. Voici 12 offres à regarder ce 10 septembre, du robot aspirateur au smartphone en passant par le gaming et l’audio.
Les French Days sont un bon prétexte pour comparer des produits qui ne jouent pas tous dans la même catégorie de prix. Cette sélection mélange équipement de la maison, accessoires, audio, gaming, mobilité et informatique, avec des offres réparties entre Fnac, Darty et Boulanger.
Le Roborock Qrevo 5AE ouvre la marche à 399,99 € au lieu de 699,99 €, mais les remises les plus fortes en pourcentage se trouvent aussi sur de petits accessoires comme le chargeur Belkin. L’idée est donc moins de courir après le pourcentage le plus élevé que de repérer le produit qui correspond réellement à votre usage.
Les 12 offres French Days à retenir cette semaine
- Roborock Qrevo 5AE à 399,99 € au lieu de 699,99 €
- Belkin BoostCharge Pro 3-en-1 15 W à 48,99 € au lieu de 129,99 €
- EZVIZ HB8 Pro 4K à 69,99 € au lieu de 179,99 €
- JBL Quantum 910 à 139 € au lieu de 249,99 €
- Marshall Middleton à 179,99 € au lieu de 299,99 €
- Logitech G502 X Lightspeed à 84,99 € au lieu de 129,99 €
- Samsung Galaxy Buds3 FE à 99,99 € au lieu de 149,99 €
- Lenovo Tab à 149 € au lieu de 209 €
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ à 349,99 € au lieu de 471,99 €
- Skillkorp M49 Progress 49" à 599,99 € au lieu de 799,99 €
- HP OmniBook 5 16 à 599,99 € au lieu de 749,99 €
- Samsung Galaxy A56 128 Go à 399 € au lieu de env. 499 €
Maison, gaming, audio, mobilité : où se trouvent les offres les plus utiles ?
La sélection couvre des besoins très différents, ce qui permet de raisonner d’abord par usage. Le Roborock vise l’entretien automatisé du sol, le Belkin simplifie la recharge de plusieurs appareils, tandis que les références JBL et Logitech parlent davantage aux joueurs. Côté mobilité, les smartphones Samsung et Xiaomi ainsi que la tablette Lenovo couvrent plusieurs budgets.
- Roborock Qrevo 5AE : un robot aspirateur laveur destiné à automatiser une bonne partie de l’entretien quotidien. Notre bon plan consacré au Qrevo 5AE revient sur cette offre à 399,99 €.
- Belkin BoostCharge Pro 3-en-1 15 W : une station pensée pour regrouper la recharge de plusieurs appareils compatibles sur un même support.
- JBL Quantum 910 : un casque orienté jeu pour ceux qui veulent remplacer ou compléter leur équipement audio sur PC ou console.
- Logitech G502 X Lightspeed : une souris sans fil gaming qui s’adresse surtout aux joueurs appréciant une prise en main riche en commandes.
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ : un smartphone de milieu de gamme dont notre test avait notamment apprécié l’écran lumineux, le design et l’autonomie suffisante pour une grosse journée.
- HP OmniBook 5 16 : un PC portable grand format à considérer pour un usage quotidien mêlant navigation, bureautique et contenus.
Avant de choisir, comparez surtout le prix final et l’usage que vous ferez réellement du produit.
Des remises très inégales, mais plusieurs écarts de prix significatifs
Sur les prix fournis pour cette sélection, les économies vont d’environ 20 % à plus de 60 %. Les écarts les plus spectaculaires concernent le Belkin BoostCharge Pro et la caméra EZVIZ, tandis que le Roborock combine une baisse de 300 € avec un prix sous les 400 €. À l’inverse, les offres sur le PC HP ou le Galaxy A56 sont plus mesurées.
Le pourcentage ne suffit toutefois pas à déterminer la pertinence d’un achat. Un accessoire à moins de 50 € et un écran 49 pouces à près de 600 € ne répondent ni au même budget ni au même besoin. Les prix ci-dessus sont ceux retenus pour cette sélection du 10 septembre 2026 et peuvent évoluer chez les marchands.
French Days : trois questions avant de profiter de ces offres
Jusqu’à quand durent les French Days 2026 ?
Les French Days sont une opération limitée dans le temps. Pour cette sélection, nous retenons les prix observés et confirmés pour le 10 septembre 2026 ; vérifiez le tarif affiché par le marchand au moment de commander.
Faut-il choisir l’offre avec la plus grosse remise ?
Pas forcément. Le pourcentage de réduction donne un repère, mais le prix final, l’usage prévu et les caractéristiques du produit doivent rester prioritaires.
Les prix Fnac, Darty et Boulanger peuvent-ils changer ?
Oui. Les tarifs promotionnels peuvent évoluer au cours d’une opération commerciale, aussi bien à la hausse qu’à la baisse.
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