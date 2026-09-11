Les French Days sont un bon prétexte pour comparer des produits qui ne jouent pas tous dans la même catégorie de prix. Cette sélection mélange équipement de la maison, accessoires, audio, gaming, mobilité et informatique, avec des offres réparties entre Fnac, Darty et Boulanger.

Le Roborock Qrevo 5AE ouvre la marche à 399,99 € au lieu de 699,99 €, mais les remises les plus fortes en pourcentage se trouvent aussi sur de petits accessoires comme le chargeur Belkin. L’idée est donc moins de courir après le pourcentage le plus élevé que de repérer le produit qui correspond réellement à votre usage.