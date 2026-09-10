Bose oblige, ce QuietComfort offre une excellente signature sonore avec une mise en avant de l’aigu et du grave. Si Bose est attendu sur le rendu audio, la marque brille sur la réduction de bruit. Le casque offre une excellente bulle de silence pour vous isoler des bruits émis par les transports en commun. Un mode transparence est également présent pour ne pas être totalement isolé du monde extérieur.

Sur l’application, il est possible d’ajuster cette réduction de bruit, mais aussi de personnaliser les commandes du casque. Enfin, un égaliseur est présent pour adapter le rendu audio selon vos envies.

Dernier bon point pour ce casque : l’autonomie. Selon le volume, le casque peut monter jusqu’à 26 heures d’autonomie en une seule charge. Côté recharge, il faudra compter deux heures pour que le casque revienne à 100 %.