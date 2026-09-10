Trois ans après sa sortie, le Bose QuietComfort Headphones profite des French Days pour perdre 50 euros sur Amazon. L’occasion de s’offrir un casque avec une excellente réduction de bruit à un prix abordable.
Voici le Bose QuietComfort Headphones à 199,95 euros au lieu de 249,95 euros chez Amazon
Pourquoi choisir le Bose QuietComfort Headphones ?
- Pour la réduction de bruit : Au moment de sa sortie, ce casque disposait de l’une des meilleures réductions de bruit du moment. Trois ans plus tard, le produit de Bose a légèrement perdu de sa superbe, mais il reste encore très efficace.
- Pour son autonomie généreuse : Avec l’ANC activée et le volume à 50 %, le QuietComfort de première génération peut tenir 26 heures, soit autant que le modèle de deuxième génération.
- Pour son prix : Alors que ses successeurs dépassent aisément les 300 euros même après certaines promotions, le QC Headphones de première génération prend le chemin inverse puisqu’il passe sous les 200 euros.
Pour le plaisir des oreilles
Bose oblige, ce QuietComfort offre une excellente signature sonore avec une mise en avant de l’aigu et du grave. Si Bose est attendu sur le rendu audio, la marque brille sur la réduction de bruit. Le casque offre une excellente bulle de silence pour vous isoler des bruits émis par les transports en commun. Un mode transparence est également présent pour ne pas être totalement isolé du monde extérieur.
Sur l’application, il est possible d’ajuster cette réduction de bruit, mais aussi de personnaliser les commandes du casque. Enfin, un égaliseur est présent pour adapter le rendu audio selon vos envies.
Dernier bon point pour ce casque : l’autonomie. Selon le volume, le casque peut monter jusqu’à 26 heures d’autonomie en une seule charge. Côté recharge, il faudra compter deux heures pour que le casque revienne à 100 %.
Et face au reste de la gamme de Bose ?
Depuis 2023 et la sortie de son QuietComfort Headphones, Bose a sorti plusieurs modèles de casques : deux versions Ultra et une deuxième génération de la version standard. Pourtant, malgré ses trois années d’existence, le modèle de première génération reste encore pertinent grâce à sa réduction de bruit et son endurance. Cependant, un volume légèrement faible peut se faire sentir sur l’entrée analogique.
Le QuietComfort de première génération pêche sur deux points. D’abord, il n’y a pas d’audio spatial. Ensuite, le design est moins abouti que celui de ses successeurs. Si les modèles Ultra ont droit au simili-cuir, donnant l’impression d’avoir un produit premium, ce QC doit se contenter de finitions en plastique. L’arceau aussi commence à subir les ravages du temps. Sur la deuxième génération, Bose est passé sur un arceau coulissable et non plus cranté, ce qui rend l’installation du casque sur notre crâne plus agréable.
Néanmoins, la mousse à mémoire de forme est déjà présente sur ce QuietComfort de première génération. Ainsi, le casque reste confortable même après de longues heures d’utilisation.
✅ Les points forts
- Une autonomie généreuse de 26 heures
- L'’excellente réduction de bruit
- Une scène sonore ample pour une écoute agréable
❌ Les limites
- Pas de détection de port
- Pas d’audio spatial
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Le Bose QuietComfort Headphones est donc un casque toujours efficace, même trois ans après sa sortie. Ses points forts, comme la réduction de bruit et l’autonomie, le sont toujours aujourd’hui. Si les modèles sortis depuis vont plus loin, le prix proposé par le modèle de première génération permet à ce produit de rester pertinent dans la gamme de Bose.
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