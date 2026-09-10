Si vous êtes habitué du chargeur Apple de 96 W, vous connaissez son design assez imposant. Anker l’a bien compris et opte pour un format deux fois plus petit et une puissance contenue de 65 W. Si le résultat est plus faible, cela ne l’empêche pas de recharger un MacBook Pro de 14 pouces à 50 % en 30 minutes.

Par ailleurs, le chargeur adopte un revêtement mat, ce qui le rend imperméable aux rayures. Un avantage si vous êtes amené à beaucoup vous déplacer avec le chargeur. Dans ce cas de figure, son design compact sera encore plus pertinent puisqu’il pourra se glisser dans votre poche ou dans une sacoche sans aucun souci. Le coloris blanc peut s’avérer assez salissant par moments.

Le design aurait été parfait avec un petit écran pour donner des informations concernant la charge comme certains peuvent le faire, mais il est difficile de l’intégrer dans ce format si petit.