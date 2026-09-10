L’Anker Nano II de 65 W est un chargeur polyvalent puisqu’il peut accueillir tous les appareils des smartphones aux consoles portables. Sur Amazon, il est disponible à moitié prix.
Que celui qui ne s’est jamais retrouvé avec deux appareils électroniques à court de batterie et un seul chargeur à disposition nous jette la première pierre ! Avec cet Anker Nano II de 65 W, ce problème n’en est plus un puisqu’il se présente avec trois ports de charge et un coloris blanc assez réussi. Habituellement vendu pour près de 50 euros, il profite des French Days pour passer à moins de 25 euros.
Pourquoi choisir l’Anker Nano II 65 W ?
- Pour son format : Par rapport au chargeur de 96 W d’Apple, le produit d’Anker est 50 % plus petit et possède l’avantage de disposer de trois ports de charge.
- 65 W à pleine puissance : Lorsqu’un produit est connecté en USB-C, il délivre une puissance de 65 W, ce qui est suffisant pour recharger à 50 % un MacBook Pro de 14 pouces en trente minutes.
- Une compatibilité universelle : Ce chargeur peut accueillir des smartphones, des tablettes, mais aussi des consoles portables comme la Nintendo Switch 2.
Un design compact et complet
Si vous êtes habitué du chargeur Apple de 96 W, vous connaissez son design assez imposant. Anker l’a bien compris et opte pour un format deux fois plus petit et une puissance contenue de 65 W. Si le résultat est plus faible, cela ne l’empêche pas de recharger un MacBook Pro de 14 pouces à 50 % en 30 minutes.
Par ailleurs, le chargeur adopte un revêtement mat, ce qui le rend imperméable aux rayures. Un avantage si vous êtes amené à beaucoup vous déplacer avec le chargeur. Dans ce cas de figure, son design compact sera encore plus pertinent puisqu’il pourra se glisser dans votre poche ou dans une sacoche sans aucun souci. Le coloris blanc peut s’avérer assez salissant par moments.
Le design aurait été parfait avec un petit écran pour donner des informations concernant la charge comme certains peuvent le faire, mais il est difficile de l’intégrer dans ce format si petit.
Une compatibilité universelle
Ce Nano II possède trois ports de charge, deux ports USB-C et un port USB-A. Les deux ports USB-C peuvent atteindre 65 W tandis que le port USB-A est limité à 22,5 W.
Le chargeur parvient à reconnaître l’appareil qui charge pour adapter sa puissance et ainsi préserver la batterie de votre montre ou de vos écouteurs connectés.
✅ Les points forts
- Pour les trois ports de charge
- Son format très compact
- Pour la dissipation de la chaleur
- Pour la gestion de la puissance
❌ Les limites
- Une puissance de charge limitée à 65 W
- Pas d’écran pour fournir les informations
- Un coloris blanc qui peut être salissant
Si vous êtes amené à charger beaucoup d'appareils en même temps alors ce chargeur Nano II d’Anker sera fait pour vous. Sans être flashy par son design, il coche toutes les cases attendues par un chargeur avec une puissance très honnête, trois ports de charge et une compatibilité universelle.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- 500 Go de stockage + pCloud Pass + Chiffrement gratuit pendant 90 jours
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTREE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à-50 % pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €
- Promo Verisure : un diagnostic 100 % offert pour toute demande de devis !
French Days 2026 : rendez-vous sur Clubic pour les meilleures offres
Au programme : des sélections thématiques, des articles dédiés aux grosses promos à ne pas louper et un suivi en temps réel des deals les plus intéressants chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'’autres.
Pour ne rien manquer, n’hésitez pas à suivre notre compte X Clubic Bons Plans et à garder un œil sur notre page dédiée aux French Days. Rendez-vous dès mercredi matin pour le coup d’envoi !