Les French Days font redescendre le Roborock Qrevo Edge 2 à 589,98 € chez Amazon, contre 889,99 € avant remise. Ce robot aspirateur-laveur mise surtout sur son profil de 7,98 cm, sa station d’entretien et une aspiration annoncée à 25 000 Pa.
Le Qrevo Edge 2 vise les foyers qui veulent automatiser à la fois l’aspiration, le lavage et une bonne partie de l’entretien courant. L’offre Amazon à 589,98 € représente une baisse de 300,01 €, soit environ 34 % par rapport au prix de référence indiqué.
Son format très bas lui permet de passer sous davantage de meubles que de nombreux robots à tourelle fixe, tandis que sa station lave les serpillières avec une eau pouvant atteindre 80 °C. Cette offre French Days intéresse donc surtout les logements où les poils, les zones difficiles d’accès et l’entretien des sols reviennent souvent.
Pendant les French Days, le Roborock Qrevo Edge 2 est affiché à 589,98 € au lieu de 889,99 € chez Amazon.
Pourquoi choisir le Roborock Qrevo Edge 2 ?
- Un format plus bas : Avec 7,98 cm de hauteur et un LiDAR rétractable, le robot peut accéder à des espaces où un modèle plus haut risque de rester bloqué devant le meuble.
- Une station très automatisée : La base gère le vidage de la poussière, le lavage des serpillières à l’eau chaude jusqu’à 80 °C et leur séchage à l’air chaud à 55 °C, ce qui réduit les manipulations après chaque cycle.
- Des brosses pensées pour les cheveux : Le système DuoDivide et la brosse latérale FlexiArm sont conçus pour limiter les enchevêtrements et mieux récupérer les cheveux ou poils le long des murs et dans les angles.
Un robot surtout pertinent dans les logements chargés et difficiles d’accès
Le Qrevo Edge 2 combine une aspiration annoncée à 25 000 Pa avec deux serpillières rotatives, dont l’une peut se déporter vers les bords grâce au système FlexiArm. Sa hauteur de 7,98 cm devient particulièrement utile si vous avez des canapés, buffets ou lits avec peu de garde au sol, car le LiDAR se rétracte lorsque le robot doit passer sous un meuble bas. Pour replacer ce modèle face aux autres références, notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots en 2026 détaille chez Clubic les critères de navigation, lavage, franchissement et entretien. Ce positionnement conviendra davantage à un foyer avec animaux, cheveux longs ou plusieurs pièces à entretenir qu’à un petit appartement où une station imposante et ce niveau d’automatisation seraient surdimensionnés.
Une fiche technique ambitieuse, mais l’évitement d’obstacles reste à relativiser
Roborock annonce la reconnaissance de plus de 280 types d’objets, mais un essai indépendant récent de Vacuum Wars a mesuré une performance d’évitement inférieure à la moyenne de son protocole, ce qui invite à ne pas laisser traîner câbles et petits objets sans précaution. Le même test a en revanche relevé de très bons résultats sur le nettoyage des tapis, la gestion des cheveux et le lavage, avec pour contreparties un bac à poussière embarqué assez petit et une endurance légèrement en retrait face au premier Qrevo Edge.
✅ Les points forts
- Profil de 7,98 cm avec LiDAR rétractable pour mieux passer sous certains meubles.
- Aspiration annoncée à 25 000 Pa et double système anti-enchevêtrements.
- Serpillière et brosse latérale FlexiArm pour mieux couvrir les bords et les coins.
- Station avec lavage des serpillières jusqu’à 80 °C, séchage à 55 °C et vidage automatique.
- Prix French Days de 589,98 €, soit environ 34 % de baisse par rapport à 889,99 €.
❌ Les limites
- L’évitement d’obstacles n’a pas été irréprochable lors d’un test indépendant récent.
- Le bac à poussière du robot reste compact, même si la station assure le vidage automatique.
- La station occupe nettement plus de place qu’une simple base de recharge.
Si son profil bas et sa station tout-en-un correspondent à votre logement, Amazon propose actuellement le Roborock Qrevo Edge 2 à 589,98 €.
À 589,98 €, le Qrevo Edge 2 devient plus facile à envisager pour qui cherche un robot aspirateur-laveur très autonome sans monter vers les références les plus chères de la marque. Son intérêt tient moins au seul chiffre de 25 000 Pa qu’à l’ensemble formé par le format bas, les éléments FlexiArm, le système anti-enchevêtrements et la station capable de laver puis sécher les serpillières.
Il reste toutefois préférable de garder un sol relativement dégagé, car la reconnaissance d’objets annoncée ne garantit pas un évitement parfait en conditions réelles. Pour un studio ou un logement peu encombré, un modèle moins coûteux et plus simple peut suffire ; pour une maison avec animaux, cheveux longs, meubles bas et plusieurs pièces, cette remise French Days rend le Qrevo Edge 2 nettement plus cohérent.
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