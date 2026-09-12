Le Qrevo Edge 2 vise les foyers qui veulent automatiser à la fois l’aspiration, le lavage et une bonne partie de l’entretien courant. L’offre Amazon à 589,98 € représente une baisse de 300,01 €, soit environ 34 % par rapport au prix de référence indiqué.

Son format très bas lui permet de passer sous davantage de meubles que de nombreux robots à tourelle fixe, tandis que sa station lave les serpillières avec une eau pouvant atteindre 80 °C. Cette offre French Days intéresse donc surtout les logements où les poils, les zones difficiles d’accès et l’entretien des sols reviennent souvent.