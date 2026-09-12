Les French Days entrent dans leur dernier week-end avec des baisses marquées sur les smartphones, l’audio, l’informatique et la maison. Nous avons retenu 25 offres chez Fnac, Darty, Boulanger, Cdiscount et Amazon, avec les codes, ODR et conditions d’adhésion signalés lorsqu’ils déterminent le prix.
Les French Days de rentrée se poursuivent jusqu’au lundi 14 septembre 2026. Pour ce week-end, notre sélection croise cinq enseignes et va des smartphones aux TV OLED, en passant par les PC, les montres connectées, l’audio et l’entretien de la maison.
Nous avons privilégié des références bien identifiées et des écarts de prix qui restent intéressants face aux tarifs de lancement ou de référence relevés. Certaines offres demandent toutefois un code, une ODR Samsung ou le statut d’adhérent Fnac : ces conditions sont indiquées directement dans la liste.
Les 25 offres French Days à retenir ce week-end
- Roborock Qrevo 5AE à 399,99 € au lieu de 699,99 €
- Samsung Galaxy S25 Edge 256 Go à 599 € au lieu de 1 251 €
- Google Pixel 10 Pro 128 Go à 749 € au lieu de 1 099 €
- Sony WH-1000XM5 à 229 € au lieu de 419 €, avec le code FRENCH20
- Samsung Galaxy Book6 Pro 14 à 1 284,99 € au lieu de 2 399 € - 1 584,99 € payés après le code COCORICO15, puis 300 € remboursés via ODR Samsung
- HP OmniBook 5 16 OLED à 529,99 € au lieu de 749,99 € — avec les codes SNAP50 et FRENCH20 indiqués par l’offre
- Philips 65OLED811 à 1 799,10 € au lieu de 2 699 € - prix adhérent Fnac
- Xiaomi Pad 8 8/128 Go à 289 € au lieu de 499 € - avec le code COCORICO15
- Garmin Forerunner 265 à 290 € au lieu de 499 € - avec le code COCORICO15
- Samsung Galaxy Watch8 Classic à 299,99 € au lieu de 529,99 €
- Samsung Galaxy Z Flip7 256 Go à 684 € au lieu de 1 199 € - avec le code COCORICO15
- Samsung Odyssey OLED G5 G50SF 27 pouces à 279,99 € au lieu de 459,99 €
- Roborock Saros 20 Neo à 799 € au lieu de 1 299 €
- Google Pixel 10a 128 Go à 389 € au lieu de 549 €
- Belkin BoostCharge Pro 3-en-1 15 W à 48,99 € au lieu de 129,99 €
- EZVIZ HB8 Pro 4K à 69,99 € au lieu de 179,99 €
- Garmin Vivoactive 5 à 164,99 € au lieu de 299,99 € - avec le code COCORICO15
- Samsung Galaxy Tab S11 11 pouces 128 Go à 599 € au lieu de 899,99 € - 749,99 € payés à la commande, puis 150 € remboursés via ODR Samsung
- Ninja DualZone AF200EU 7,6 L à 99,99 € au lieu de 179,99 €
- Marshall Middleton à 179,99 € au lieu de 299,99 €
- Tineco Floor One S7 Stretch Ultra à 294,99 € au lieu de 349,99 € - avec le code COCORICO15
- JBL Quantum 910 à 139 € au lieu de 249,99 €
- Arlo 360 Security Kit à 99,99 € au lieu de 199,99 €
- Nothing Headphone (a) à 114 € au lieu de 159 € - remise appliquée automatiquement au panier
- LG UltraGear 27GX704A-B OLED 27 pouces à 379,99 € au lieu de 559,99 €
Les offres qui font vraiment la différence dans ce top 25
Cette sélection ne repose pas uniquement sur le pourcentage affiché. Nous avons privilégié les écarts de prix lisibles, les références bien identifiées et les offres dont les conditions restent compréhensibles. Pour le Saros 20 Neo, notre bon plan consacré au robot Roborock mettait notamment en avant son châssis bas, le franchissement des seuils et sa station automatisée.
- Roborock Qrevo 5AE : à 399,99 €, il affiche un écart de 300 € face au prix de référence retenu pour l’opération.
- Samsung Galaxy S25 Edge : la version 256 Go passe à 599 €, soit un positionnement nettement inférieur à son tarif de lancement.
- Google Pixel 10 Pro : à 749 €, le haut de gamme de Google devient plus accessible sans dépendre d’une ODR.
- Sony WH-1000XM5 : le code FRENCH20 ramène ce casque à réduction de bruit à 229 € sur la déclinaison concernée.
- Samsung Galaxy Book6 Pro 14 : le prix net de 1 284,99 € est attractif, mais il suppose d’avancer 1 584,99 € puis de demander les 300 € de l’ODR.
- Philips 65OLED811 : le téléviseur OLED 65 pouces descend à 1 799,10 €, à condition de bénéficier du prix adhérent Fnac.
Codes promo, ODR et prix adhérents sont signalés : comparez le montant réellement payé avant de valider.
French Days : comment lire ces 25 promotions sans se tromper
Le pourcentage de remise ne suffit pas à départager ces offres. Pour Cdiscount, plusieurs prix dépendent du code COCORICO15 ; chez Boulanger, le Sony WH-1000XM5 nécessite FRENCH20 ; chez Samsung, les ODR du Galaxy Book6 Pro et de la Galaxy Tab S11 imposent d’abord de payer un montant plus élevé avant remboursement. Le Philips 65OLED811 est, lui, affiché ici au tarif adhérent Fnac.
L’opération se poursuit jusqu’au lundi 14 septembre 2026, mais les prix marchands peuvent évoluer pendant le week-end. Le bon réflexe reste donc de vérifier le montant final au panier, les conditions du code ou de l’ODR et la variante exacte du produit avant de commander
Questions fréquentes sur les French Days de ce week-end
Jusqu’à quand durent les French Days de rentrée 2026 ?
L’opération se poursuit jusqu’au lundi 14 septembre 2026 inclus. Les prix peuvent néanmoins évoluer chez les marchands avant cette date.
Comment fonctionnent les codes promo et les ODR de cette sélection ?
Un code promo doit être saisi au panier lorsqu’il est indiqué. Pour une ODR Samsung, le montant complet est payé à la commande puis une partie est remboursée après validation d’un dossier éligible selon les conditions de l’offre.
Faut-il être adhérent Fnac pour profiter de toutes les offres Fnac ?
Non. Dans cette sélection, les offres nécessitant une condition d’adhésion sont signalées explicitement, comme le prix adhérent du Philips 65OLED811.
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