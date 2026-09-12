Les French Days de rentrée se poursuivent jusqu’au lundi 14 septembre 2026. Pour ce week-end, notre sélection croise cinq enseignes et va des smartphones aux TV OLED, en passant par les PC, les montres connectées, l’audio et l’entretien de la maison.

Nous avons privilégié des références bien identifiées et des écarts de prix qui restent intéressants face aux tarifs de lancement ou de référence relevés. Certaines offres demandent toutefois un code, une ODR Samsung ou le statut d’adhérent Fnac : ces conditions sont indiquées directement dans la liste.