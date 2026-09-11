Une extension de 512 Go peut être intéressante si vous conservez plusieurs jeux AAA installés et que l’espace interne commence à manquer, sans passer immédiatement sur une capacité plus coûteuse.

Sans spéculer sur la taille finale de GTA VI, disposer de plusieurs centaines de gigaoctets supplémentaires laisse davantage de marge pour organiser sa ludothèque. Pour situer ce modèle face aux autres références PCIe 4.0, notre comparatif des meilleurs SSD offre un point de repère utile.

Avant de l’installer dans une PS5, vérifiez toutefois la présence d’un dispositif de dissipation thermique adapté, le titre de cette version 512 Go ne mentionnant pas de dissipateur intégré ; sur PC compatible, le même SSD peut aussi servir de stockage rapide pour les jeux et les fichiers volumineux.