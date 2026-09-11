À l’approche de GTA VI, ajouter du stockage à une PS5 peut éviter de jongler entre suppressions et réinstallations. Réservé aux membres Prime, le Lexar ARES 512 Go passe à 99,99 € sur Amazon, qui affiche une remise de 7 % et indique 106,99 € comme prix le plus bas des 30 derniers jours.
Le Lexar ARES 512 Go est un SSD interne M.2 2280 NVMe en PCIe Gen4x4, annoncé jusqu’à 7 200 Mo/s en lecture. Son intérêt ici tient surtout à sa compatibilité PS5 et à un tarif qui passe juste sous les 100 €.
L’offre est réservée aux abonnés Prime et peut se consulter sur la fiche Amazon du Lexar ARES 512 Go. Pour préparer l’arrivée de GTA VI ou simplement dégager de la place pour d’autres gros jeux, c’est un achat ciblé plutôt qu’une solution de stockage définitive.
Le Lexar ARES 512 Go est proposé à 99,99 € sur Amazon dans le cadre de cette offre réservée Prime, avec 7 % d’économie affichée.
Pourquoi choisir le Lexar ARES 512 Go ?
- PS5 en ligne de mire : Le format M.2 2280 PCIe Gen4x4 et la compatibilité annoncée avec PlayStation 5 répondent directement à l’usage visé par les joueurs console.
- Débits élevés : Cette variante 512 Go est annoncée jusqu’à 7 200 Mo/s en lecture, un niveau cohérent avec un SSD Gen4 orienté jeu.
- Budget contenu : À 99,99 €, l’offre franchit le seuil des 100 € sans vous obliger à viser directement 1 ou 2 To, si votre besoin consiste surtout à gagner de la marge rapidement.
Un moyen simple de préparer sa PS5 avant les prochaines grosses sorties
Une extension de 512 Go peut être intéressante si vous conservez plusieurs jeux AAA installés et que l’espace interne commence à manquer, sans passer immédiatement sur une capacité plus coûteuse.
Sans spéculer sur la taille finale de GTA VI, disposer de plusieurs centaines de gigaoctets supplémentaires laisse davantage de marge pour organiser sa ludothèque. Pour situer ce modèle face aux autres références PCIe 4.0, notre comparatif des meilleurs SSD offre un point de repère utile.
Avant de l’installer dans une PS5, vérifiez toutefois la présence d’un dispositif de dissipation thermique adapté, le titre de cette version 512 Go ne mentionnant pas de dissipateur intégré ; sur PC compatible, le même SSD peut aussi servir de stockage rapide pour les jeux et les fichiers volumineux.
512 Go à moins de 100 € : le bon compromis, pas le plus confortable
Le principal intérêt de cette offre est de combiner un SSD Gen4 rapide, une capacité immédiatement utile et un ticket d’entrée sous les 100 €, ce qui peut suffire pour préparer quelques grosses installations sans surdimensionner l’achat. En revanche, 512 Go se remplissent vite sur une ludothèque moderne : si vous installez beaucoup de jeux simultanément ou cherchez une extension durable, 1 To ou 2 To restent plus confortables.
✅ Les points forts
- Tarif de 99,99 € réservé aux membres Prime, sous le seuil symbolique des 100 €
- Format M.2 2280 PCIe Gen4x4 adapté aux machines compatibles
- Jusqu’à 7 200 Mo/s en lecture annoncés pour cette version 512 Go
- Compatibilité annoncée avec PS5, PC fixe et ordinateur portable
❌ Les limites
- Offre réservée aux membres Amazon Prime
- Capacité de 512 Go plus vite limitée qu’un modèle 1 To ou 2 To
- Dissipateur thermique intégré non mentionné dans le titre de cette version, point à vérifier avant installation sur PS5
Si 512 Go correspondent à votre besoin, Amazon affiche actuellement le Lexar ARES à 99,99 € pour les membres Prime, une occasion de vérifier sa disponibilité avant la fin de l’offre.
À 99,99 €, le Lexar ARES 512 Go vise surtout le joueur PS5 qui veut gagner de la marge avant les prochaines grosses sorties sans dépasser le seuil des 100 €. Son format M.2 2280 PCIe Gen4x4, ses débits annoncés et sa compatibilité console en font une option cohérente pour préparer l’arrivée de GTA VI, sans avancer de chiffre non officiel sur l’espace que le jeu occupera.
Si votre bibliothèque est déjà très chargée, un modèle 1 To ou 2 To sera plus confortable à moyen terme, même s’il demande un budget supérieur. Cette version 512 Go se défend donc davantage comme extension ciblée que comme achat définitif, avec une vérification à effectuer sur le refroidissement avant montage dans la console.
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