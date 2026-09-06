Enregistrez vos fichiers les plus variés avec votre suite Proton Drive Plus. En ce moment, votre première année d'abonnement vous revient à moins de 3 € par mois. Clubic vous offre, en plus, une carte cadeau d'une valeur de 20 €.
Votre abonnement à votre suite Proton Drive Plus a donc un double intérêt. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 200 Go de fichiers en ligne grâce à votre stockage cloud.
Découvrez pourquoi Proton Drive Plus est l'un des stockages en ligne les plus sûrs pour conserver vos fichiers.
Les points forts de Proton Drive Plus :
- 200 Go de stockage cloud ;
- Chiffrement de bout en bout ;
- Ferme respect de votre vie privée.
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage200 Go d'espace en option
- uploadpas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Placez vos fichiers en lieu sûr
La sécurité est au rendez-vous avec Proton Drive Plus
Votre suite Proton Drive Plus est l'un des meilleurs services de stockage en ligne selon l'avis indépendant de Clubic.
Son premier point fort est le haut niveau de cybersécurité qu'il vous procure. Avec Proton Drive Plus, vous optez pour un stockage cloud souverain. Les serveurs de Proton sont situés en Suisse.
Cela vous permet de bénéficier d'une ferme politique de non-journalisation. Elle repose sur le droit national helvète. Il s'agit toujours, en août 2026, de l'un des plus services les respectueux de votre vie privée.
Ensuite, votre suite Proton Drive Plus vous fait bénéficier d'un chiffrement de bout-en-bout. Tous les éléments qui sont détenus dans votre coffre-fort sont chiffrés avec AES-256. Il s'agit d'un algorithme dont le niveau de sécurité est militaire.
Proton ne peut accéder à aucun moment au contenu de votre coffre sur votre suite Proton Drive Plus. Aucune information des métadonnées de vos fichiers n'est conservée.
Ce chiffrement de haut niveau implique quelques concessions. Néanmoins, Proton AG a nettement amélioré la vitesse de chargement et de téléchargement de vos fichiers.
La différence de temps est plus perceptible pour les fichiers les plus volumineux. Pour autant, le gain en cybersécurité est bien plus intéressant.
Des fonctionnalités additionnelles pratiques
Avec 200 Go de stockage cloud, votre suite Proton Drive Plus vous permet d'enregistrer de nombreux fichiers. Une application est disponible pour les ordinateurs sous macOS et Windows, comme les smartphones sous Android et iOS.
Affinez le fonctionnement de Proton Drive Plus selon votre besoin. Par exemple, vous pouvez choisir d'enregistrer directement les photos de votre galerie depuis votre smartphone sur votre stockage en ligne.
Proton Drive Plus intègre nativement un outil de document partagé. Vous pouvez l'éditer à plusieurs, même si les autres personnes ne disposent pas d'un abonnement à Proton Drive.
Un historique des versions de fichiers de 180 jours est inclus avec la version Web. C'est très pratique pour ne pas perdre de données, même en cas de suppression involontaire d'un fichier.
Economisez à l'année et recevez votre carte cadeau
En choisissant votre abonnement d'un an à votre suite Proton Drive Plus, vous bénéficiez d'un prix réduit. Vous obtenez un tarif de 2,99 €/mois au lieu de 4,99 €/mois.
Votre économie nette est donc de 24 €. Votre première année d'abonnement vous revient à 35,88 €, TVA incluse.
Pour recevoir votre carte cadeau, commencez par souscrire à cette offre d'abonnement en renseignant votre adresse mail.
Renseignez votre adresse e-mail et souscrivez à Proton Drive. Après 30 jours d’abonnement, vous recevrez un e-mail vous permettant de choisir l’un des partenaires disponibles et de récupérer votre carte cadeau d’une valeur de 20 €.
En cas de besoin, le service client anglophone de Proton AG peut être contacté en français par mail. Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours est assortie à cet achat. Pour recevoir votre carte cadeau, votre garantie ne doit pas être activée.
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage200 Go d'espace en option
- uploadpas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Proton Drive est un service de stockage cloud prometteur et qui évolue dans le bon sens, notamment grâce à une série de mise à jour WIndows, Mac et sur le Web. Sa sécurité est irréprochable mais nous attendons encore quelques éléments pour finir de nous convaincre et notamment des outils permettant de mieux gérer ses photos. Nul doute en tout cas que Proton Drive arrivera à s'imposer parmi les plus grands.
- Politique de confidentialité irréprochable de Proton
- Chiffrement de bout en bout
- Interface simple
- Pas de limite d'envoi
- Accès à tout l'écosystème Proton avec le forfait Proton Unlimited
- Seulement 5 Go pour le forfait gratuit