Votre suite Proton Drive Plus est l'un des meilleurs services de stockage en ligne selon l'avis indépendant de Clubic.

Son premier point fort est le haut niveau de cybersécurité qu'il vous procure. Avec Proton Drive Plus, vous optez pour un stockage cloud souverain. Les serveurs de Proton sont situés en Suisse.

Cela vous permet de bénéficier d'une ferme politique de non-journalisation. Elle repose sur le droit national helvète. Il s'agit toujours, en août 2026, de l'un des plus services les respectueux de votre vie privée.

Ensuite, votre suite Proton Drive Plus vous fait bénéficier d'un chiffrement de bout-en-bout. Tous les éléments qui sont détenus dans votre coffre-fort sont chiffrés avec AES-256. Il s'agit d'un algorithme dont le niveau de sécurité est militaire.

Proton ne peut accéder à aucun moment au contenu de votre coffre sur votre suite Proton Drive Plus. Aucune information des métadonnées de vos fichiers n'est conservée.