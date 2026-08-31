Ce lundi 31 août 2026 marque officiellement la dernière ligne droite pour les Plans Familiaux à Vie de pCloud, lancés à l'occasion de la rentrée. Le pack 2 To passe encore de 890 € à 499 €, mais cette réduction disparaît dès ce soir pour laisser place aux tarifs habituels.
La question revient chaque rentrée dans les foyers équipés de plusieurs appareils : faut-il continuer de payer un abonnement cloud qui grimpe un peu plus chaque année, ou basculer vers une formule à paiement unique ? pCloud, acteur suisse du stockage en ligne fort de plus de 24 millions d'utilisateurs, propose une réponse concrète avec son Plan Familial à Vie 2 To, accessible aujourd'hui via cette offre de dernière minute chez pCloud avant son retrait ce soir. Le principe reste simple : un seul versement de 499 € remplace des années d'abonnement mensuel, avec un espace réparti entre cinq membres du foyer.
Passé minuit, les tarifs remonteront à leur niveau habituel, sans certitude de retrouver un niveau de réduction comparable avant plusieurs mois. Pour les foyers qui hésitaient depuis le début de l'été, ce dernier jour de rentrée 2026 est donc le moment de trancher.
Voici le pCloud Plan Familial à Vie 2 To à 499 € au lieu de 890 € chez pCloud, dernier jour !
Pourquoi choisir le pCloud Plan Familial à Vie 2 To aujourd'hui ?
- Un paiement unique : plus aucune mensualité à prévoir une fois l'achat effectué, contrairement à iCloud ou Google One.
- Jusqu'à 5 membres : chaque personne du foyer profite d'un espace personnel et confidentiel, pratique pour les enfants scolarisés.
- Une offre qui s'arrête ce soir : passé le 31 août 2026 au soir, le tarif remonte à son niveau habituel, sans date de retour annoncée.
Un espace familial pensé pour accompagner la rentrée au quotidien
Au delà du stockage brut, pCloud mise sur une synchronisation instantanée entre Windows, macOS, Linux, Android et iOS, utile pour retrouver un devoir scolaire ou une photo de classe depuis n'importe quel appareil du foyer. La sauvegarde automatique des photos et la synchronisation sélective, saluées dans le test complet de la rédaction Clubic qui attribue la note de 9,1/10 au service, permettent de libérer de la place sur les smartphones sans perdre l'accès aux fichiers. Pour une famille qui jongle entre plusieurs terminaux et plusieurs comptes, cette organisation évite les doublons et les sauvegardes manuelles répétées d'un service à l'autre. C'est ce type d'usage quotidien, plus que le simple volume affiché sur la fiche produit, qui justifie l'intérêt du format à vie sur le long terme.
pCloud face à iCloud et Google One : un calcul qui ne convient pas à tous les foyers
Avec un abonnement Google One à 2 To facturé environ 99,99 € par an en 2026, un montant proche de celui pratiqué par iCloud+ pour une capacité équivalente, le seuil des 499 € demandés par pCloud est atteint en un peu moins de cinq ans avant de devenir gratuit pour le reste de l'utilisation. Ce calcul ne convainc toutefois que les foyers certains de conserver ce volume de données sur la durée, sans les services associés comme Gemini Advanced ou l'intégration poussée à l'écosystème Apple.
✅ Les points forts
- Un budget maîtrisé sur le long terme, sans mauvaise surprise sur la facture mensuelle
- Jusqu'à 5 comptes personnels et confidentiels pour toute la famille
- Synchronisation instantanée sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS
- Hébergement européen au choix, avec chiffrement disponible en option
- Une note de 9,1/10 obtenue dans le test complet de la rédaction Clubic
❌ Les limites
- Aucun éditeur de documents collaboratif natif, contrairement à Google Drive
- Le paiement initial reste plus élevé qu'un premier mois d'abonnement classique
- L'offre disparaît ce soir, sans garantie de retour à ce niveau de remise
- Le choix du datacenter (Europe ou États-Unis) est définitif une fois l'inscription validée
Dernière occasion de verrouiller le stockage à vie pCloud 2 To à 499 € chez pCloud, avant le retour au tarif plein !
Le Plan Familial à Vie 2 To de pCloud s'adresse avant tout aux foyers lassés de voir leur abonnement cloud grignoter le budget mois après mois, en particulier ceux qui utilisent déjà plusieurs appareils et plusieurs systèmes d'exploitation à la maison. Les familles plus gourmandes en stockage peuvent se tourner vers les formats 5 To ou 10 To proposés dans la même opération, tant qu'ils restent disponibles ce lundi.
À l'inverse, les utilisateurs pleinement intégrés à l'écosystème Apple ou Google, ou ceux qui éditent des documents en ligne au quotidien, trouveront moins d'intérêt immédiat à basculer vers cette formule. Pour les autres, ce dernier jour de rentrée 2026 peut être l'occasion de solder définitivement la question de l'abonnement cloud mensuel, avant que le tarif ne revienne à son niveau habituel dès demain.
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