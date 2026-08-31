La question revient chaque rentrée dans les foyers équipés de plusieurs appareils : faut-il continuer de payer un abonnement cloud qui grimpe un peu plus chaque année, ou basculer vers une formule à paiement unique ? pCloud, acteur suisse du stockage en ligne fort de plus de 24 millions d'utilisateurs, propose une réponse concrète avec son Plan Familial à Vie 2 To, accessible aujourd'hui via cette offre de dernière minute chez pCloud avant son retrait ce soir. Le principe reste simple : un seul versement de 499 € remplace des années d'abonnement mensuel, avec un espace réparti entre cinq membres du foyer.

Passé minuit, les tarifs remonteront à leur niveau habituel, sans certitude de retrouver un niveau de réduction comparable avant plusieurs mois. Pour les foyers qui hésitaient depuis le début de l'été, ce dernier jour de rentrée 2026 est donc le moment de trancher.