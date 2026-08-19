À l'approche de la rentrée, entre fournitures scolaires et inscriptions diverses, le budget familial est souvent mis à rude épreuve. pCloud en profite pour relancer ses Plans Familiaux à Vie avec des remises allant jusqu'à 59 %, une occasion à étudier avant de multiplier les abonnements cloud pour toute la famille.
pCloud profite de la rentrée scolaire pour remettre en avant ses Plans Familiaux à Vie, une formule à paiement unique pensée pour couvrir toute la famille sous un seul compte. Plutôt que de multiplier les abonnements individuels, cette offre permet de répartir l'espace de stockage entre jusqu'à cinq membres, chacun disposant de son propre espace personnel et privé. Il est possible de découvrir les trois formules du Plan Familial à Vie pCloud avant le 31 août 2026, date de fin de cette promotion de rentrée.
Ce type de formule s'adresse en priorité aux foyers qui accumulent documents scolaires, photos de famille et fichiers partagés au fil des années.
Voici le pCloud Plan Familial à Vie 5 To à 599 € au lieu de 1 469 € chez pCloud !
Pourquoi choisir le pCloud Plan Familial à Vie ?
- Trois formules disponibles : 2 To à 499 € (au lieu de 890 €), 5 To en édition limitée à 599 € (au lieu de 1 469 €) et 10 To à 1 099 € (au lieu de 2 249 €).
- Paiement unique, accès à vie : aucun abonnement mensuel à renouveler une fois l'achat effectué.
- Jusqu'à 5 comptes individuels : chaque membre du foyer dispose de son propre espace personnel et privé.
Une organisation numérique pensée pour toute la famille avant la rentrée
Concrètement, le Plan Familial à Vie de pCloud fonctionne à partir d'un compte administrateur qui répartit l'espace de stockage entre jusqu'à quatre autres membres, chacun conservant la confidentialité de ses propres fichiers.
Les applications sont disponibles sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS, avec une synchronisation instantanée entre les appareils, ce qui facilite le partage de documents scolaires, de photos de classe ou de projets réalisés en famille.
Dans son test complet du service, la rédaction Clubic attribue la note de 9,1/10 à pCloud, saluant notamment la sauvegarde automatique des photos et la synchronisation sélective entre appareils.
Pour un usage familial classique combinant sauvegardes de smartphones et documents administratifs, la formule 2 To couvre déjà de nombreux usages, tandis que les paliers 5 et 10 To s'adressent aux foyers qui accumulent davantage de vidéos ou de fichiers volumineux.
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Pas d'intégration d'applications tierces
- Sécurité de bout en bout (en option)
- Vitesses de téléchargement
- Synchronisation sélective
- Pas d'intégration d'applications tierces
Face aux abonnements cloud classiques, quelle place pour une formule à vie ?
Face aux abonnements mensuels de services comme Google One, iCloud+ ou Dropbox, ce paiement unique séduit surtout les foyers prêts à immobiliser une somme plus conséquente dès le départ pour ne plus jamais régler de mensualité.
Il ne remplace toutefois pas une véritable stratégie de sauvegarde redondante, une copie supplémentaire des fichiers les plus sensibles restant recommandée quelle que soit la solution choisie.
✅ Les points forts
- Paiement unique, sans abonnement mensuel à renouveler
- Jusqu'à 5 comptes individuels avec un espace personnel privé pour chaque membre
- Synchronisation multiplateforme sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS
- Hébergement européen, au Luxembourg, sous droit suisse et RGPD
- Formule 5 To en édition limitée avec la remise la plus importante des trois paliers
❌ Les limites
- Investissement de départ conséquent, en particulier sur les formules 5 et 10 To
- Le chiffrement zero knowledge pCloud Crypto reste une option payante séparée
- Une formule à vie reste par définition liée à la pérennité de l'entreprise sur le long terme
- Le délai pour changer d'avis est limité à 14 jours après l'achat
Découvrir les trois formules du Plan Familial à Vie pCloud avant la fin de l'offre, le 31 août 2026, chez pCloud !
Cette offre de rentrée s'adresse avant tout aux foyers qui jonglent déjà avec plusieurs abonnements cloud individuels et qui souhaitent centraliser leurs sauvegardes sous une seule formule, sans revoir de facture mensuelle. Le palier 5 To, proposé en édition limitée avec la remise la plus élevée des trois, représente un compromis intéressant entre capacité de stockage et prix au To, en particulier pour les familles avec plusieurs enfants scolarisés.
Les foyers aux besoins de stockage plus modestes, ou ceux qui préfèrent limiter leurs dépenses ponctuelles, pourront se contenter d'un compte individuel classique ou patienter pour une prochaine promotion. Pour les autres, la période du 19 au 31 août 2026 reste le moment à privilégier pour verrouiller ce tarif avant qu'il ne revienne à son niveau habituel.
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