Concrètement, le Plan Familial à Vie de pCloud fonctionne à partir d'un compte administrateur qui répartit l'espace de stockage entre jusqu'à quatre autres membres, chacun conservant la confidentialité de ses propres fichiers.

Les applications sont disponibles sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS, avec une synchronisation instantanée entre les appareils, ce qui facilite le partage de documents scolaires, de photos de classe ou de projets réalisés en famille.

Dans son test complet du service, la rédaction Clubic attribue la note de 9,1/10 à pCloud, saluant notamment la sauvegarde automatique des photos et la synchronisation sélective entre appareils.

Pour un usage familial classique combinant sauvegardes de smartphones et documents administratifs, la formule 2 To couvre déjà de nombreux usages, tandis que les paliers 5 et 10 To s'adressent aux foyers qui accumulent davantage de vidéos ou de fichiers volumineux.