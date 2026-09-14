500 Go de stockage, un gestionnaire de mots de passe et un espace chiffré à 0 € pendant 90 jours : pCloud transforme son anniversaire en essai grandeur nature. Jusqu’au 27 septembre 2026, l’offre s’active sans carte bancaire, une occasion de tester un changement de cloud sans engagement automatique.
Les services gratuits deviennent vite étriqués dès que les photos, vidéos et sauvegardes s’accumulent. Pour ses 13 ans, pCloud propose un pack temporaire qui réunit 500 Go de stockage, pCloud Pass et pCloud Encryption pendant 90 jours pour 0 €.
Le pack anniversaire pCloud réunit 500 Go, pCloud Pass et pCloud Encryption à 0 € pendant 90 jours chez pCloud, sans carte bancaire à l’activation.
Pourquoi choisir le pack anniversaire pCloud 3-en-1 ?
- 500 Go pour tester vraiment : au lieu de juger le service avec quelques fichiers, vous pouvez y déplacer une quantité représentative de photos, vidéos et documents pendant trois mois.
- Trois outils dans le même essai : le stockage est accompagné de pCloud Pass pour les identifiants et de pCloud Encryption pour les fichiers que vous souhaitez chiffrer côté client.
- Aucune carte bancaire demandée : vous pouvez activer la période gratuite sans enregistrer de moyen de paiement, ce qui évite d’avoir à surveiller un prélèvement automatique lié à l’essai.
Trois mois pour savoir si vous pouvez vraiment changer de cloud
L’intérêt de ces 90 jours n’est pas seulement d’obtenir beaucoup d’espace gratuitement, mais de reproduire vos usages habituels : synchroniser des dossiers, sauvegarder des photos, partager des fichiers et vérifier l’accès depuis plusieurs appareils. PCloud dispose d’applications pour Windows, macOS, Linux, Android et iOS, ce qui permet de tester le service sur un environnement mixte.
Dans son comparatif des meilleurs services de stockage en ligne, Clubic place pCloud en tête de sa sélection 2026, tout en rappelant qu’aucun service ne convient à tous les profils. Si vous envisagez une migration, profitez donc de la période offerte pour tester aussi la restauration, le partage et la synchronisation, pas seulement la capacité disponible.
500 Go gratuits, oui, mais le vrai test commence avant l’échéance
L’écart est net face au compte gratuit standard de pCloud, qui propose jusqu’à 10 Go, mais les 500 Go de cette opération restent temporaires et il faut anticiper ce que deviendront vos fichiers à la fin des 90 jours. PCloud Encryption renforce par ailleurs la confidentialité des fichiers concernés grâce au chiffrement côté client, tandis que Clubic souligne encore un manque de transparence sur la sécurisation de l’infrastructure globale, un point à garder en tête si vous exigez des audits indépendants publiés.
✅ Les points forts
- 500 Go de stockage disponibles pendant 90 jours pour tester le service à une échelle réaliste.
- pCloud Pass et pCloud Encryption sont inclus dans la même période d’essai.
- Activation annoncée sans carte bancaire et ouverte aux nouveaux comme aux anciens comptes.
- Applications disponibles sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS.
- Choix d’une région de données dans l’Union européenne ou aux États-Unis à l’inscription.
❌ Les limites
- L’offre est temporaire et revient aux conditions standards après 90 jours.
- Le choix de la région de données mérite d’être fait avec soin dès l’inscription.
- Clubic relève encore un manque de transparence sur certains aspects de la sécurité de l’infrastructure.
L’offre peut être activée jusqu’au 27 septembre 2026 : vérifiez les conditions du pack anniversaire pCloud à 0 € et prévoyez dès le départ ce que vous ferez de vos données après les 90 jours.
Ce pack est particulièrement pertinent si votre cloud actuel déborde, si vous hésitez à migrer vers pCloud ou si vous voulez tester un espace chiffré sans payer pour voir. Les 500 Go laissent assez de marge pour travailler avec une bibliothèque de fichiers crédible, tandis que Pass et Encryption permettent d’évaluer l’écosystème au-delà du simple stockage. L’absence de carte bancaire réduit aussi la friction : vous pouvez vous concentrer sur la synchronisation, l’ergonomie des applications et l’intégration à vos appareils.
L’offre est moins décisive si vous êtes déjà satisfait de votre cloud actuel ou si vous n’avez aucune utilité pour un gestionnaire de mots de passe supplémentaire. Elle ne doit pas non plus faire oublier que 500 Go temporaires peuvent devenir encombrants si vous y placez beaucoup de données sans préparer l’après. Profitez de ces trois mois comme d’un test méthodique : mesurez l’espace réellement utilisé, essayez la récupération de fichiers, choisissez votre région de données avec attention et décidez avant l’échéance si pCloud doit rester, partir ou seulement servir de solution complémentaire.
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