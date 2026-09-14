L’intérêt de ces 90 jours n’est pas seulement d’obtenir beaucoup d’espace gratuitement, mais de reproduire vos usages habituels : synchroniser des dossiers, sauvegarder des photos, partager des fichiers et vérifier l’accès depuis plusieurs appareils. PCloud dispose d’applications pour Windows, macOS, Linux, Android et iOS, ce qui permet de tester le service sur un environnement mixte.

Dans son comparatif des meilleurs services de stockage en ligne, Clubic place pCloud en tête de sa sélection 2026, tout en rappelant qu’aucun service ne convient à tous les profils. Si vous envisagez une migration, profitez donc de la période offerte pour tester aussi la restauration, le partage et la synchronisation, pas seulement la capacité disponible.