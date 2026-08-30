Autour du stockage cloud, Proton a bâti tout un écosystème pensé pour remplacer, module après module, les outils Google du quotidien : Proton Docs pour la rédaction collaborative, Proton Sheets pour les tableurs, ou encore Proton Calendar pour la gestion d'agenda. Chacune de ces applications reprend les mêmes principes de chiffrement que Drive, avec un stockage mutualisé entre les services. De quoi permettre aux utilisateurs les plus attachés à la confidentialité de leurs données de sortir progressivement de l'écosystème Google, sans renoncer aux usages qu'ils ont l'habitude d'y trouver.