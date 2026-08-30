En 2026, stocker ses photos et documents dans le cloud est devenu un réflexe, voire une nécessité. Mais derrière les Go disponibles se cache une question essentielle, à savoir « que deviennent réellement nos données ? » Face à l’ogre Google Drive, Proton Drive mise largement sur la confidentialité.
Pendant longtemps, le choix d'un service de stockage en ligne s'est résumé à une question de capacité. Combien de gigaoctets ? Quel prix ? Quelle compatibilité avec mon smartphone ou mon PC ? Aujourd'hui, et au vu de l’actualité, un autre critère s'impose progressivement : qui peut accéder à nos fichiers, et surtout, à quelles fins peuvent-ils être utilisés ?
C'est sur ce terrain que Proton Drive entend se démarquer. Là où Google Drive s'intègre au gigantesque écosystème Google, Proton a fait de la confidentialité son principal argument. Chiffrement de bout en bout, architecture « zero-access », absence de publicité… le service suisse veut proposer une alternative plus sécurisée au cloud traditionnel.
Google Drive ou Proton Drive : deux visions du cloud
Google Drive reste particulièrement difficile à prendre en défaut lorsqu'il s'agit de simplicité. Intégré à Google Docs, Gmail, Photos ou encore Android, il constitue une solution extrêmement pratique pour qui veut stocker et synchroniser ses fichiers.
Mais cette facilité d'utilisation s'accompagne d'une collecte de données beaucoup plus large. La politique de confidentialité de Google indique notamment que l'entreprise traite différentes informations liées à l'utilisation de ses services et peut exploiter certaines données pour développer et améliorer ses technologies, notamment l'intelligence artificielle.
Google précise toutefois que les contenus de Gmail, Drive et Photos ne servent pas à personnaliser les publicités. Les annonces peuvent néanmoins être personnalisées à partir d'autres informations, comme l'activité de recherche, la navigation ou les interactions avec les publicités.
De son côté, Proton Drive adopte une philosophie radicalement différente, et les fichiers sont chiffrés de bout en bout, de manière à ce que Proton ne puisse pas accéder à leur contenu. L'entreprise présente également Drive comme un service conçu pour garder les fichiers et photos privés, sans jamais les exploiter à des fins publicitaires.
Autour du stockage cloud, Proton a bâti tout un écosystème pensé pour remplacer, module après module, les outils Google du quotidien : Proton Docs pour la rédaction collaborative, Proton Sheets pour les tableurs, ou encore Proton Calendar pour la gestion d'agenda. Chacune de ces applications reprend les mêmes principes de chiffrement que Drive, avec un stockage mutualisé entre les services. De quoi permettre aux utilisateurs les plus attachés à la confidentialité de leurs données de sortir progressivement de l'écosystème Google, sans renoncer aux usages qu'ils ont l'habitude d'y trouver.
|Critères
|Proton Drive
|Google Drive
|Garde vos fichiers et photos privés
|Oui. Chiffrement de bout en bout et architecture zero-access
|Chiffrement des données, mais pas de chiffrement de bout en bout généralisé
|Utilisation des données pour entraîner des IA
|Non. Les fichiers sont chiffrés et inaccessibles à Proton
|Google utilise certaines données pour améliorer ses services et ses technologies d'IA
|Empêche l'utilisation de vos données pour des publicités ciblées
|Oui. Pas de publicité ciblée basée sur vos fichiers
|Oui pour les contenus Drive, Gmail et Photos, mais Google utilise d'autres données pour personnaliser les annonces.
|Empêche les entreprises de vendre vos données
|Oui. Proton indique ne pas vendre les données personnelles de ses utilisateurs
|Google indique ne pas vendre les informations personnelles, mais certaines données peuvent toutefois être partagées avec des partenaires et prestataires selon sa politique
|Stockage cloud
|200 Go avec l’abonnement Drive Plus
|15 Go gratuits, partagés avec Drive, Gmail et Photos
200 Go de stockage pour 1 euro : Proton sort le grand jeu
C'est évidemment l'autre argument de cette offre. Livré avec 5 Go dans sa version gratuite, Proton Drive est également disponible en version payante Plus, avec ici 200 Go de stockage cloud, auxquels s'ajoutent des fonctions de sauvegarde et de synchronisation pensées pour les fichiers comme pour les photos. Proton met également en avant la récupération des anciennes versions des fichiers pendant une durée pouvant aller jusqu'à dix ans.
L'offre actuellement mise en avant permet surtout à qui le souhaite de tester le service à un tarif particulièrement agressif, à savoir 1 euro seulement pour le premier mois, avant un renouvellement à 4,99 euros par mois.
De quoi tester les services proposés par Proton, et éventuellement changer sa perception du cloud. Car si Google Drive reste un excellent choix pour celles et ceux qui privilégient avant tout l'intégration et la simplicité, Proton Drive s'adresse à une nouvelle génération d'utilisateurs pour qui la confidentialité des fichiers est devenue aussi importante que leur disponibilité.
Et avec 200 Go à disposition, il ne s'agit plus simplement de protéger quelques documents sensibles. Pas de tri à faire ici : photos de famille, sauvegardes, fichiers professionnels, vidéos de vacances et autres archives en tout genre peuvent désormais trouver refuge dans un cloud conçu, avant tout, pour ne pas les exploiter (permettant au passage de libérer du précieux stockage sur un smartphone par exemple).
Pour les utilisateurs qui souhaitent découvrir l'ensemble de la suite Proton, une offre promotionnelle permet actuellement de profiter de Proton Unlimited pour seulement 1 €. Cet abonnement réunit en une seule formule tous les services Proton axés sur la confidentialité : Proton Mail, Proton VPN pour une navigation privée, 500 Go de stockage cloud sécurisé avec Proton Drive, ainsi que Proton Pass pour la protection des mots de passe et de l'identité.