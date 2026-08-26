À l'approche de la rentrée, beaucoup de foyers font leurs comptes et s'interrogent sur ces abonnements cloud qui reviennent chaque mois sans qu'on y prête plus attention. pCloud propose jusqu'au 31 août 2026 ses Plans Familiaux à Vie avec jusqu'à 59 % de réduction, une alternative en paiement unique face à iCloud ou Google One.
Chaque rentrée relance la même question dans les foyers équipés de plusieurs appareils Apple ou Android : faut-il continuer de payer un abonnement iCloud ou Google One qui grimpe un peu plus chaque année ? pCloud, spécialiste suisse du stockage en ligne fort de plus de 24 millions d'utilisateurs, propose une alternative reposant sur un principe différent, celui du paiement unique. Jusqu'au 31 août 2026, l'entreprise met en avant ses Plans Familiaux à Vie au fil de cette opération Back to School, avec des réductions allant jusqu'à 59 % selon la capacité retenue.
Trois capacités sont proposées pour cette rentrée : 2 To à 499 € au lieu de 890 €, 5 To en édition limitée à 599 € au lieu de 1 469 €, et 10 To à 1 099 € au lieu de 2 249 €, chacune permettant de répartir l'espace entre cinq membres au maximum, avec un espace personnel et confidentiel pour chacun.
Pourquoi choisir le pCloud Plan Familial à Vie ?
- Un paiement unique : contrairement à iCloud ou Google One, aucune mensualité ne vient s'ajouter une fois l'achat effectué.
- Jusqu'à 5 membres : chaque personne du foyer dispose de son propre espace personnel et confidentiel, pratique pour les enfants scolarisés.
- Des données hébergées en Europe : pCloud stocke les fichiers au Luxembourg, avec la possibilité de choisir un datacenter américain à l'inscription.
Un espace familial pensé pour la vie de tous les jours, pas seulement pour le stockage brut
Au delà du simple espace disque, pCloud mise sur une synchronisation instantanée entre Windows, macOS, Linux, Android et iOS, utile pour retrouver un devoir scolaire ou une photo de classe sur n'importe quel appareil du foyer. La sauvegarde automatique des photos et la synchronisation sélective, saluées dans le test complet de la rédaction Clubic qui attribue la note de 9,1/10 au service, permettent de libérer de la place sur les smartphones sans perdre l'accès aux fichiers. Pour une famille qui jongle entre plusieurs terminaux et plusieurs comptes, cette organisation évite les doublons et les sauvegardes manuelles répétées d'un service à l'autre.
pCloud face à iCloud et Google One : ce que change (et ne change pas) le paiement unique
Avec un abonnement Google One à 2 To facturé environ 99,99 € par an en 2026, un montant proche de celui pratiqué par iCloud+ pour une capacité équivalente, le seuil des 499 € demandés par pCloud pour un espace comparable est atteint en un peu moins de cinq ans, avant de devenir gratuit pour le reste de son utilisation. Ce calcul ne convient toutefois qu'aux foyers certains de conserver ce volume de données sur la durée, sans les services associés comme Gemini Advanced ou l'intégration poussée à l'écosystème Apple.
✅ Les points forts
- Un budget maîtrisé sur le long terme, sans mauvaise surprise sur la facture mensuelle
- Jusqu'à 5 comptes personnels et confidentiels pour toute la famille
- Synchronisation instantanée sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS
- Hébergement européen au choix, avec chiffrement disponible en option
- Une note de 9,1/10 obtenue dans le test complet de la rédaction Clubic
❌ Les limites
- Aucun éditeur de documents collaboratif natif, contrairement à Google Drive
- Le paiement initial reste plus élevé qu'un premier mois d'abonnement classique
- L'édition 5 To est limitée dans le temps, une fois épuisée elle ne sera plus proposée à ce tarif
- Le choix du datacenter (Europe ou États-Unis) est définitif une fois l'inscription validée
Les Plans Familiaux à Vie pCloud restent disponibles jusqu'au 31 août 2026 chez pCloud, avant un retour aux prix habituels.
Le Plan Familial à Vie 2 To de pCloud s'adresse avant tout aux foyers lassés de voir leur abonnement cloud grignoter le budget mois après mois, en particulier ceux qui utilisent déjà plusieurs appareils et plusieurs systèmes d'exploitation à la maison. Les familles plus gourmandes en stockage, photographes amateurs ou foyers avec plusieurs enfants scolarisés, peuvent se tourner vers les formats 5 To ou 10 To pour un espace plus confortable sur la durée.
À l'inverse, les utilisateurs pleinement intégrés à l'écosystème Apple ou Google, ou ceux qui ont besoin d'éditer des documents en ligne au quotidien, trouveront moins d'intérêt immédiat à basculer vers cette formule. Pour les autres, cette rentrée 2026 peut être l'occasion de solder définitivement la question de l'abonnement cloud qui revient chaque mois.
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