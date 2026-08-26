Chaque rentrée relance la même question dans les foyers équipés de plusieurs appareils Apple ou Android : faut-il continuer de payer un abonnement iCloud ou Google One qui grimpe un peu plus chaque année ? pCloud, spécialiste suisse du stockage en ligne fort de plus de 24 millions d'utilisateurs, propose une alternative reposant sur un principe différent, celui du paiement unique. Jusqu'au 31 août 2026, l'entreprise met en avant ses Plans Familiaux à Vie au fil de cette opération Back to School, avec des réductions allant jusqu'à 59 % selon la capacité retenue.

Trois capacités sont proposées pour cette rentrée : 2 To à 499 € au lieu de 890 €, 5 To en édition limitée à 599 € au lieu de 1 469 €, et 10 To à 1 099 € au lieu de 2 249 €, chacune permettant de répartir l'espace entre cinq membres au maximum, avec un espace personnel et confidentiel pour chacun.