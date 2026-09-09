Pour ses 13 ans, pCloud ouvre pendant 90 jours un pack qui réunit 500 Go de stockage, pCloud Pass et pCloud Encryption, sans carte bancaire. L’intérêt est surtout de pouvoir tester un écosystème cloud complet avant de décider s’il mérite une place durable dans vos usages.
Changer de service cloud ne se résume pas à gagner de l’espace : il faut aussi vérifier la synchronisation, le partage et la gestion des fichiers sensibles. Jusqu’au 27 septembre 2026, le pack anniversaire pCloud permet de faire cet essai pendant trois mois, sans renseigner de carte bancaire.
Il comprend 500 Go de stockage, pCloud Pass et pCloud Encryption, et l’offre est annoncée pour les nouveaux comptes comme pour les utilisateurs déjà inscrits.Cette période peut donc servir à vérifier si l’écosystème pCloud convient réellement à votre organisation avant d’envisager une formule payante.
Le pack anniversaire pCloud 3-en-1 est proposé à 0 € pendant 90 jours chez pCloud, avec 500 Go de stockage, pCloud Pass et pCloud Encryption.
Pourquoi choisir le pack anniversaire pCloud 3-en-1 ?
- Un espace de test crédible : 500 Go pendant 90 jours permettent de déplacer un volume significatif de photos, vidéos ou documents et d’observer le service dans des usages quotidiens, pas seulement avec quelques fichiers.
- Trois services à évaluer : le stockage est accompagné de pCloud Pass pour les identifiants et de pCloud Encryption pour le chiffrement côté client, afin de tester l’intérêt de l’écosystème complet.
- Pas de carte bancaire : l’activation annoncée ne demande pas de moyen de paiement, ce qui évite d’avoir à surveiller un renouvellement automatique associé à la période gratuite.
Trois mois pour tester une vraie migration, pas seulement un compte gratuit
L’offre permet de reproduire un usage réel : synchroniser des dossiers, sauvegarder des photos, partager des fichiers et vérifier l’accès depuis plusieurs appareils avant de décider d’aller plus loin. pCloud propose des applications pour Windows, macOS, Linux, Android et iOS, tandis que pCloud Encryption chiffre les fichiers concernés sur l’appareil avant leur envoi. Dans son avis pCloud mis à jour en août 2026, Clubic place le service en tête de sa sélection, tout en rappelant plusieurs points de vigilance sur la transparence de sa sécurité. Ces 90 jours conviennent donc surtout à ceux qui envisagent de centraliser fichiers et identifiants, mais veulent d’abord éprouver le service dans leurs propres habitudes.
Une offre gratuite intéressante, à condition de préparer l’après
Face au compte gratuit standard de pCloud, limité à quelques gigaoctets au départ, les 500 Go temporaires permettent de tester le service avec une bibliothèque de fichiers bien plus représentative. En revanche, l’essai ne règle ni le coût après la promotion ni la gestion des données à l’échéance : profitez-en pour mesurer l’espace réellement utilisé et prévoir votre choix avant la fin des 90 jours.
✅ Les points forts
- 500 Go pendant 90 jours pour tester le stockage avec un volume de données réaliste.
- pCloud Pass et pCloud Encryption inclus dans le même pack d’essai.
- Activation annoncée sans carte bancaire.
- Choix entre une région de données dans l’Union européenne et une région aux États-Unis à l’inscription.
❌ Les limites
- Le pack est temporaire et revient aux conditions standards après 90 jours.
- Le choix de la région de données doit être réfléchi dès l’inscription, Clubic indiquant qu’un changement ultérieur n’est pas une migration simple.
- Clubic relève l’absence d’un audit de sécurité indépendant publié sur l’architecture de pCloud, à considérer si la transparence technique est prioritaire.
L’offre reste activable jusqu’au 27 septembre 2026 : vous pouvez vérifier les conditions du pack pCloud 3-en-1 à 0 € pendant 90 jours directement chez pCloud.
Ce pack anniversaire est surtout pertinent si vous hésitez à déplacer une partie de votre vie numérique vers un nouvel acteur. Les 500 Go permettent de confronter pCloud à vos dossiers réels, tandis que pCloud Pass et pCloud Encryption donnent une vision plus large de l’écosystème. L’absence de carte bancaire facilite aussi l’essai. Pour un particulier qui manque d’espace, un indépendant qui protège certains documents ou un utilisateur qui veut regrouper stockage et identifiants, trois mois offrent une période suffisamment longue pour juger le service sur pièces.
L’offre est moins décisive si votre cloud actuel est déjà bien intégré, si vous n’avez pas besoin d’un gestionnaire de mots de passe supplémentaire ou si vous exigez des audits indépendants publiés. Traitez donc ces 90 jours comme une période d’évaluation : choisissez soigneusement la région de données, testez la restauration et le partage, mesurez l’espace occupé et prévoyez ce que vous ferez à l’échéance. L’intérêt est de pouvoir décider, avant le 27 septembre, si pCloud doit remplacer ou simplement compléter vos outils actuels.
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