Ce pack anniversaire est surtout pertinent si vous hésitez à déplacer une partie de votre vie numérique vers un nouvel acteur. Les 500 Go permettent de confronter pCloud à vos dossiers réels, tandis que pCloud Pass et pCloud Encryption donnent une vision plus large de l’écosystème. L’absence de carte bancaire facilite aussi l’essai. Pour un particulier qui manque d’espace, un indépendant qui protège certains documents ou un utilisateur qui veut regrouper stockage et identifiants, trois mois offrent une période suffisamment longue pour juger le service sur pièces.

L’offre est moins décisive si votre cloud actuel est déjà bien intégré, si vous n’avez pas besoin d’un gestionnaire de mots de passe supplémentaire ou si vous exigez des audits indépendants publiés. Traitez donc ces 90 jours comme une période d’évaluation : choisissez soigneusement la région de données, testez la restauration et le partage, mesurez l’espace occupé et prévoyez ce que vous ferez à l’échéance. L’intérêt est de pouvoir décider, avant le 27 septembre, si pCloud doit remplacer ou simplement compléter vos outils actuels.