Pour ses 13 ans, pCloud met de côté les remises habituelles et opte pour la gratuité totale pendant trois mois. De quoi tester sans engagement un pack combinant stockage, gestion des mots de passe et chiffrement des fichiers, sans sortir sa carte bancaire.
L'anniversaire d'un service cloud se traduit rarement par un cadeau aussi complet. Le pack anniversaire de pCloud réunit trois outils habituellement vendus séparément : 500 Go de stockage, le gestionnaire de mots de passe pCloud Pass et la solution de chiffrement pCloud Encryption. Aucune carte bancaire n'est demandée à l'inscription, ce qui permet de tester l'ensemble sans craindre un prélèvement oublié une fois l'essai terminé. Cette offre s'adresse en priorité à celles et ceux qui jonglent encore entre plusieurs services gratuits trop limités et qui cherchent une solution plus complète, sans vouloir s'engager financièrement dans l'immédiat.
Disponible du 7 au 27 septembre 2026, la promotion vise aussi bien les nouveaux inscrits que les utilisateurs curieux de découvrir l'écosystème de sécurité de pCloud avant de basculer, ou non, sur un forfait payant à l'issue des trois mois.
Voici comment profiter gratuitement du pack 3 en 1 pCloud (500 Go, pCloud Pass et pCloud Encryption) pendant 90 jours chez pCloud !
Pourquoi choisir l'offre d'anniversaire pCloud ?
- 500 Go de stockage : de quoi héberger photos, vidéos et documents sans surveiller son espace disque au quotidien.
- Aucune carte bancaire requise : l'inscription est gratuite et sans engagement, contrairement à de nombreux essais habituellement liés à un moyen de paiement.
- Trois outils réunis en un seul compte : stockage, gestion des mots de passe avec pCloud Pass et chiffrement des fichiers avec pCloud Encryption.
Un pack pensé pour sécuriser ses fichiers au quotidien
Le stockage à lui seul répond à un besoin devenu courant : sauvegarder des fichiers volumineux sans dépendre uniquement de l'espace local d'un ordinateur ou d'un smartphone. pCloud y ajoute pCloud Pass, un gestionnaire de mots de passe chiffré qui centralise les identifiants et facilite leur renouvellement, ainsi que pCloud Encryption, une couche de chiffrement appliquée directement sur l'appareil avant l'envoi des fichiers vers les serveurs. Dans son comparatif des meilleurs services de stockage en ligne, la rédaction de Clubic classe régulièrement pCloud parmi les solutions les plus abouties du marché, notamment pour son hébergement européen et sa politique de confidentialité stricte propre au droit suisse. Ce pack s'adresse donc aussi bien aux particuliers qui veulent reprendre en main leurs mots de passe qu'aux indépendants soucieux de protéger des documents sensibles au quotidien.
Face aux offres gratuites classiques, un vrai coup d'accélérateur
La plupart des services cloud limitent leur offre gratuite à quelques gigaoctets, loin des 500 Go proposés ici pendant trois mois complets. En revanche, cette générosité reste temporaire, et il faudra décider avant l'échéance si un passage à un forfait payant se justifie pour son usage.
✅ Les points forts
- 500 Go disponibles immédiatement, sans carte bancaire à renseigner
- Trois services réunis dans un seul compte, stockage, mots de passe et chiffrement
- Hébergement au choix entre l'Union européenne et les États-Unis
- Offre ouverte aussi bien aux nouveaux comptes qu'aux utilisateurs déjà inscrits
- Chiffrement côté client via pCloud Encryption, plutôt bien noté dans les tests indépendants
❌ Les limites
- L'offre est limitée à 90 jours, avec un retour aux conditions standards ensuite
- Le choix de l'hébergement se fait à l'inscription et n'est pas modifiable sans frais par la suite
- pCloud Pass reste une solution plus récente que certains gestionnaires de mots de passe déjà bien établis
- Aucune assistance par téléphone ou chat en direct n'est proposée en cas de souci
Encore quelques jours pour activer gratuitement le pack pCloud avant le 27 septembre !
Cette offre d'anniversaire s'adresse avant tout à celles et ceux qui repoussent depuis longtemps le tri de leurs fichiers ou la mise à jour de leurs mots de passe, sans vouloir payer pour tester une solution complète. Trois mois suffisent largement pour évaluer si l'écosystème pCloud correspond à un usage régulier, que ce soit pour des photos de famille, des documents professionnels ou une bibliothèque multimédia volumineuse.
Les personnes déjà bien équipées côté cloud, ou peu concernées par la gestion de mots de passe, peuvent en revanche passer leur chemin, l'intérêt de l'offre reposant surtout sur la combinaison des trois services. Pour les autres, il reste encore quelques jours avant le 27 septembre pour se lancer sans engagement ni paiement.
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