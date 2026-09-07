L'anniversaire d'un service cloud se traduit rarement par un cadeau aussi complet. Le pack anniversaire de pCloud réunit trois outils habituellement vendus séparément : 500 Go de stockage, le gestionnaire de mots de passe pCloud Pass et la solution de chiffrement pCloud Encryption. Aucune carte bancaire n'est demandée à l'inscription, ce qui permet de tester l'ensemble sans craindre un prélèvement oublié une fois l'essai terminé. Cette offre s'adresse en priorité à celles et ceux qui jonglent encore entre plusieurs services gratuits trop limités et qui cherchent une solution plus complète, sans vouloir s'engager financièrement dans l'immédiat.

Disponible du 7 au 27 septembre 2026, la promotion vise aussi bien les nouveaux inscrits que les utilisateurs curieux de découvrir l'écosystème de sécurité de pCloud avant de basculer, ou non, sur un forfait payant à l'issue des trois mois.