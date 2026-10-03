Côté messagerie, l’outil Easy Switch importe messages, contacts et calendriers depuis Gmail, Outlook, Yahoo ou iCloud Mail. Mail Plus débloque aussi Proton Bridge, pour continuer à lire votre courrier dans Outlook, Apple Mail ou Thunderbird. Dans notre test de Proton Mail, noté 9,1/10, nous relevions une contrepartie : la recherche dans le contenu des messages demande une synchronisation locale, puisque le serveur ne peut pas lire ce qu’il stocke. Sans méthode de récupération configurée, un mot de passe perdu rend aussi vos données définitivement inaccessibles.

Drive Plus s’installe sur Windows, macOS, Android et iOS, avec une sauvegarde automatique de la pellicule du smartphone. Les liens de partage acceptent un mot de passe et une date d’expiration, sans limite de taille ni de téléchargements. Notre test de Proton Drive, noté 8,3/10, signale l’absence de client Linux, hors interface en ligne de commande, et un surcoût du chiffrement sensible sur les fichiers de plusieurs gigaoctets. Pour des documents et des photos, l’écart avec un cloud classique reste discret.