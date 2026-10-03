Proton facture ce week-end le premier mois de Mail Plus et de Drive Plus 1 € au lieu de 4,99 €. Deux abonnements distincts pour deux besoins différents : voici ce que chacun apporte vraiment, et ce qu’il faut garder en tête avant le renouvellement.
Fondée en 2014 par des scientifiques rencontrés au CERN, la société suisse Proton construit depuis plus de dix ans une alternative chiffrée aux services de Google et de Microsoft. Son abonnement Mail Plus est à 1 € le premier mois au lieu de 4,99 €, tout comme l’offre de stockage Drive Plus et ses 200 Go, avant un renouvellement au tarif habituel, résiliable à tout moment. Les deux formules se souscrivent séparément : vous pouvez prendre l’une, l’autre ou les deux. La première vise celles et ceux qui veulent une boîte mail plus discrète que Gmail ou Outlook, la seconde ceux qui cherchent un cloud où leurs fichiers restent illisibles pour l’hébergeur lui-même.
Proton Mail Plus et Proton Drive Plus sont chacun à 1 € le premier mois au lieu de 4,99 €, puis 4,99 € par mois, résiliables à tout moment.
Pourquoi choisir Proton Mail Plus et Drive Plus ?
- Un chiffrement qui ne repose pas sur la confiance : mails et fichiers sont chiffrés de bout en bout par défaut, et Proton ne détient pas vos clés. Même les messages reçus depuis Gmail sont rechiffrés à leur arrivée avec votre clé personnelle.
- Une boîte mail pour plusieurs identités : Mail Plus porte le stockage à 15 Go et accepte jusqu’à 10 adresses, un domaine personnalisé et des alias hide-my-email. De quoi séparer travail, achats et inscriptions sans multiplier les comptes.
- 200 Go qui servent aussi à travailler : Drive Plus ajoute Proton Docs et Proton Sheets pour écrire et calculer dans le même espace chiffré, ainsi qu’un historique des versions pour retrouver l’état antérieur d’un fichier.
Du courrier aux photos, ce que ces deux abonnements changent au quotidien
Côté messagerie, l’outil Easy Switch importe messages, contacts et calendriers depuis Gmail, Outlook, Yahoo ou iCloud Mail. Mail Plus débloque aussi Proton Bridge, pour continuer à lire votre courrier dans Outlook, Apple Mail ou Thunderbird. Dans notre test de Proton Mail, noté 9,1/10, nous relevions une contrepartie : la recherche dans le contenu des messages demande une synchronisation locale, puisque le serveur ne peut pas lire ce qu’il stocke. Sans méthode de récupération configurée, un mot de passe perdu rend aussi vos données définitivement inaccessibles.
Drive Plus s’installe sur Windows, macOS, Android et iOS, avec une sauvegarde automatique de la pellicule du smartphone. Les liens de partage acceptent un mot de passe et une date d’expiration, sans limite de taille ni de téléchargements. Notre test de Proton Drive, noté 8,3/10, signale l’absence de client Linux, hors interface en ligne de commande, et un surcoût du chiffrement sensible sur les fichiers de plusieurs gigaoctets. Pour des documents et des photos, l’écart avec un cloud classique reste discret.
Face à Google, un autre modèle plutôt qu’un prix plancher
Sur le prix seul, Proton ne l’emporte pas : Google Drive facture 100 Go 1,99 € par mois sur un an, Drive Plus 3,99 € pour 200 Go. La différence tient au modèle : serveurs en Suisse, société hors du champ du Cloud Act, contenus que l’hébergeur ne peut pas exploiter. Proton Drive monte d’ailleurs sur le podium de notre comparatif des meilleurs stockages en ligne, derrière pCloud et kDrive. Pour garder les deux, Proton Unlimited réunit Mail, Drive, VPN et Pass avec 500 Go à 9,99 € par mois sur un an.
✅ Les points forts
- Chiffrement de bout en bout par défaut, mails comme fichiers
- Serveurs en Suisse, hors du champ du Cloud Act
- 10 adresses, un domaine personnalisé et Proton Bridge avec Mail Plus
- 200 Go, Docs, Sheets et historique des versions avec Drive Plus
- Sans engagement, 30 jours pour se faire rembourser
❌ Les limites
- 4,99 € par mois et par abonnement après le premier mois
- Recherche dans le contenu des mails moins immédiate que sur Gmail
- Pas de client Linux pour Drive, application iPhone à garder ouverte pour sauvegarder les photos
- Mot de passe perdu sans récupération configurée : données perdues
Le tarif de 1 € ne couvre que le premier mois : notez la date de renouvellement si vous souhaitez simplement essayer Mail Plus ou Drive Plus.
Un mois à 1 € suffit pour savoir si l’écosystème Proton vous convient. Avec Mail Plus, c’est le temps de lancer Easy Switch, de rediriger quelques inscriptions vers un alias et de juger si la recherche vous freine. Avec Drive Plus, celui de synchroniser vos dossiers, d’activer la sauvegarde des photos et de partager un premier lien protégé. Proton accorde en prime 30 jours pour demander un remboursement.
L’offre parle d’abord à celles et ceux qui veulent sortir progressivement de Google ou de Microsoft, sans tout migrer d’un coup. Sous Linux, avec des fichiers de plusieurs gigaoctets à déplacer souvent ou si la recherche instantanée de Gmail vous est indispensable, mieux vaut regarder ailleurs. Chaque abonnement repasse ensuite à 4,99 € par mois, soit 9,98 € pour les deux : c’est à ce tarif qu’il faut juger l’intérêt de rester.
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