Un stockage en ligne est un bon moyen de ne plus avoir à vous soucier de vos clefs USB et autres disques durs. Dans votre espace dédié, vous pouvez importer vos fichiers et les y conserver, sans risque de perte.

Votre suite Proton Drive Plus vous permet de comptabiliser 200 Go d’espace à votre disposition. Vous pouvez enregistrer des fichiers de nature diverse, et les ranger facilement.

Avec Proton Drive Plus, créez des dossiers et des libellés pour optimiser l'organisation de votre stockage cloud. Vous pouvez en faire votre photothèque par exemple.