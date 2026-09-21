Cette offre exclusive vous fait bénéficier d’un double bon plan. Votre première année d’abonnement à votre suite Proton Drive Plus est à - 40 %. Et vous recevez en plus une carte cadeau d’une valeur de 20 €.
Ces économies concrètes sont dès à présent disponibles. D'un côté, vous économisez 24 € sur vos 12 premiers mois de souscription à votre suite Proton Drive Plus. Vous obtenez ainsi 200 Go de stockage en ligne pour seulement 2,99 € par mois.
De l’autre, cet abonnement d’un an vous permet de recevoir une carte cadeau d'une valeur de 20 €. Elle peut être dépensée chez Amazon, Carrefour, IKEA, Uber ou Zalando selon votre choix.
Comment recevoir ma carte cadeau :
- Renseignez votre adresse mail sur la plateforme dédiée ;
- S’abonner à la suite Proton Drive Plus pour un an ;
- Choisir votre carte cadeau d’une valeur de 20 €.
Mettez vos fichiers en sécurité sur Proton Drive
Une suite comportant 200 Go de stockage en ligne
Un stockage en ligne est un bon moyen de ne plus avoir à vous soucier de vos clefs USB et autres disques durs. Dans votre espace dédié, vous pouvez importer vos fichiers et les y conserver, sans risque de perte.
Votre suite Proton Drive Plus vous permet de comptabiliser 200 Go d’espace à votre disposition. Vous pouvez enregistrer des fichiers de nature diverse, et les ranger facilement.
Avec Proton Drive Plus, créez des dossiers et des libellés pour optimiser l'organisation de votre stockage cloud. Vous pouvez en faire votre photothèque par exemple.
Votre suite Proton Drive Plus inclut un lecteur de photos. Ainsi, pour montrer vos dernières photos de vacances à vos parents, connectez-vous à votre espace Proton Drive depuis chez eux.
Grâce à la synchronisation automatisée entre appareils, vous pourrez leur montrer vos clichés. Cela vous évite d’avoir à envoyer de lourds dossiers ou de démultiplier les clefs USB.
Vous pouvez même partager un lien sécurisé pour accéder spécifiquement à un dossier sur votre espace Proton Drive. Vous définissez un mot de passe d’accès, et la durée de validité de l’autorisation.
Un haut niveau de cybersécurité
Votre suite Proton Drive Plus vous permet de compter sur un niveau de cybersécurité avancé. Proton est l’une des rares structures à proposer un chiffrement de bout en bout sur sa solution de stockage cloud.
Vos fichiers sont chiffrés. Proton ne peut à aucun moment y accéder. Vous pouvez également activer une authentification multi-facteur pour un accès plus sécurisé à votre compte.
Votre suite Proton Drive Plus respecte pleinement votre confidentialité en ligne. Proton applique une ferme politique de non-journalisation reposant sur le droit suisse.
Pour en apprendre davantage sur Proton Drive Plus, vous pouvez consulter l’avis indépendant comprenant un test complet de Clubic.
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage200 Go d'espace en option
- uploadpas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Comment bénéficier de mon offre ?
Commencez par vous abonner à votre suite Proton Drive Plus. Choisissez une souscription de longue durée pour profiter d’une réduction de - 40 %.
Par exemple, après l’application de cette réduction, votre abonnement d’un an à votre suite Proton Drive Plus vous revient 2,99 €/mois au lieu de 4,99 €/mois.
Votre première année d’abonnement est donc disponible à 35,88 € au lieu de 59,88 €.
Un abonnement automatique est activé par défaut. Vous pouvez choisir de moduler ce paramètre selon votre souhait depuis votre compte Proton.
Proton met à votre disposition son service client anglophone. Vous pouvez le contacter en français au besoin, par chat ou par mail, 24/7.
Pour recevoir votre carte cadeau, vous devez renseigner votre adresse mail. Cela va permettre à Proton AG de vérifier votre achat.
Choisissez de récupérer votre carte cadeau d’une valeur de 20 €. Vous devez définir un service au choix. Amazon, Carrefour, IKEA, Uber ou Zalando sont disponibles.
Vous recevez votre carte cadeau une fois la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours de votre abonnement à Proton Drive Plus dépassée. C'est la seule condition pour profiter de cette carte cadeau offerte.
- mood5 Go d'espace gratuit
- storage200 Go d'espace en option
- uploadpas de limite d'envoi
- home_pinServeurs en Suisse
Proton Drive est un service de stockage cloud prometteur et qui évolue dans le bon sens, notamment grâce à une série de mise à jour WIndows, Mac et sur le Web. Sa sécurité est irréprochable mais nous attendons encore quelques éléments pour finir de nous convaincre et notamment des outils permettant de mieux gérer ses photos. Nul doute en tout cas que Proton Drive arrivera à s'imposer parmi les plus grands.
- Politique de confidentialité irréprochable de Proton
- Chiffrement de bout en bout
- Interface simple
- Pas de limite d'envoi
- Accès à tout l'écosystème Proton avec le forfait Proton Unlimited
- Seulement 5 Go pour le forfait gratuit