Les French Days ramènent la Philips 55PUS7200 à 299,00 € chez Amazon, contre 349,90 € comme prix le plus bas affiché sur les 30 derniers jours. Cette TV LED 4K de 55 pouces mise surtout sur un grand format accessible, avec Titan OS, HDR10+, Dolby Atmos et une connectique adaptée aux usages courants.
À 299,00 €, la Philips 55PUS7200 s’adresse d’abord à celles et ceux qui veulent passer à un écran de 139 cm sans basculer vers les tarifs des TV QLED, Mini LED ou OLED. Cette référence combine une dalle LED 4K de 3 840 x 2 160 pixels à 60 Hz, le moteur Pixel Precise Ultra HD et la plateforme connectée Titan OS.
Pendant les French Days, l’offre Amazon permet donc de viser un téléviseur familial pour le streaming, la TNT et les consoles, tout en gardant en tête ses compromis de modèle accessible. Vous pouvez retrouver la Philips 55PUS7200 à 299,00 € chez Amazon tant que l’offre à durée limitée reste disponible.
La Philips 55PUS7200 est affichée à 299,00 € chez Amazon, soit 50,90 € sous le plus bas prix des 30 derniers jours indiqué par la plateforme.
Pourquoi choisir la Philips 55PUS7200 ?
- Un grand écran 4K à moins de 300 € : La diagonale de 55 pouces, soit 139 cm, convient à un salon où l’on souhaite gagner en confort pour les films, séries, événements sportifs ou programmes TV sans consacrer un budget de milieu de gamme au téléviseur.
- Une Smart TV autonome pour le streaming : Titan OS donne accès aux principales applications annoncées par Philips, dont Netflix, Disney+, Prime Video et YouTube, avec Alexa intégrée, compatibilité Google Assistant et une télécommande équipée d’un micro.
- Une connectique suffisamment polyvalente : Le téléviseur propose trois prises HDMI, deux ports USB, du Wi-Fi ac et du Bluetooth 5.2, avec eARC, VRR et ALLM pris en charge afin de simplifier la connexion d’une barre de son, d’une console ou d’autres sources.
Un 55 pouces surtout taillé pour le streaming, la TV et le jeu occasionnel
Le format 55 pouces reste un compromis très répandu pour un téléviseur principal : il offre une image sensiblement plus grande qu’un 43 ou 50 pouces sans imposer l’encombrement d’un 65 pouces dans un salon moyen.
Pour situer ce modèle face aux autres technologies et niveaux de gamme, notre comparatif des meilleures TV 4K 55 pouces permet de confronter LED, QLED, Mini LED et OLED selon votre budget.
La Philips 55PUS7200 peut aussi recevoir une console grâce au VRR et à l’ALLM, mais sa fréquence native de 60 Hz limite l’intérêt pour les joueurs qui cherchent du 120 Hz sur les consoles récentes ou sur PC.
Son système audio 2.0 de 20 W prend en charge Dolby Atmos et DTS:X, mais une barre de son restera pertinente si vous attendez davantage d’ampleur pour le cinéma ou les jeux.
À ce prix, il faut accepter les compromis d’une TV LED 60 Hz
Cette Philips se distingue surtout par la combinaison d’une dalle 4K de 55 pouces, d’un équipement connecté complet et d’un tarif de 299,00 €, plutôt que par une technologie d’affichage haut de gamme. Elle sera moins pertinente si votre priorité va aux noirs d’un OLED, à la forte luminosité d’un Mini LED, au jeu en 120 Hz ou à un écosystème d’applications aussi étendu que Google TV.
✅ Les points forts
- Écran LED 4K de 55 pouces proposé à 299,00 € pendant l’offre.
- Compatibilité HDR10+, HLG, Dolby Atmos et DTS:X.
- Trois ports HDMI, deux USB, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.2 et Apple AirPlay.
- VRR et ALLM présents pour faciliter l’usage avec une console.
❌ Les limites
- Fréquence de rafraîchissement native limitée à 60 Hz.
- Audio 2.0 de 20 W, suffisant pour un usage courant mais modeste pour un grand salon.
- Titan OS reste moins riche en applications et services que certains écosystèmes concurrents selon Clubic.
Amazon affiche encore la Philips 55PUS7200 à 299,00 € : vérifiez simplement le tarif et la disponibilité avant de valider votre achat.
À 299,00 €, cette Philips 55PUS7200 devient intéressante pour équiper un salon avec un grand écran 4K sans dépasser 300 €. Sa diagonale de 139 cm, Titan OS, le HDR10+ et sa connectique en font une solution cohérente pour le streaming, la télévision et le jeu occasionnel, tandis que l’écart de 50,90 € sous le plus bas prix des 30 derniers jours indiqué par Amazon renforce l’intérêt de l’offre pendant les French Days.
Les utilisateurs exigeants sur la fluidité, le contraste ou l’audio auront intérêt à regarder plus haut dans la gamme, car la dalle reste limitée à 60 Hz et le système sonore à 20 W. Pour un foyer qui privilégie la taille d’image, la 4K et les fonctions connectées à prix contenu, le compromis est beaucoup plus facile à défendre, à condition de vérifier que Titan OS couvre bien les applications que vous utilisez au quotidien.
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