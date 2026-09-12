Le format 55 pouces reste un compromis très répandu pour un téléviseur principal : il offre une image sensiblement plus grande qu’un 43 ou 50 pouces sans imposer l’encombrement d’un 65 pouces dans un salon moyen.

Pour situer ce modèle face aux autres technologies et niveaux de gamme, notre comparatif des meilleures TV 4K 55 pouces permet de confronter LED, QLED, Mini LED et OLED selon votre budget.

La Philips 55PUS7200 peut aussi recevoir une console grâce au VRR et à l’ALLM, mais sa fréquence native de 60 Hz limite l’intérêt pour les joueurs qui cherchent du 120 Hz sur les consoles récentes ou sur PC.

Son système audio 2.0 de 20 W prend en charge Dolby Atmos et DTS:X, mais une barre de son restera pertinente si vous attendez davantage d’ampleur pour le cinéma ou les jeux.