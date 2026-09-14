La rentrée 2026 bouscule un réflexe bien installé : attendre la nouvelle génération pour voir les anciens iPhone baisser. Cette fois, Apple a relevé le prix de plusieurs modèles toujours au catalogue, tandis que l’iPhone 18 Pro arrive à partir de 1 479 €.

Dans ce contexte, les tarifs relevés chez Amazon deviennent plus intéressants à comparer qu’une simple remise affichée. L’iPhone Air tombe à 949 €, l’iPhone 17 Pro reste sous son ancien tarif de 1 329 €, et l’iPad A16 ainsi que les iPhone 16 et 15 complètent une sélection de cinq produits.