Après la keynote de septembre, plusieurs iPhone encore vendus par Apple ont vu leur tarif officiel augmenter en France, un scénario inhabituel pour des modèles déjà commercialisés. Ce 14 septembre, Amazon conserve encore cinq références Apple sous leurs prix de comparaison, avec jusqu’à 380 € d’écart sur l’iPhone Air.
La rentrée 2026 bouscule un réflexe bien installé : attendre la nouvelle génération pour voir les anciens iPhone baisser. Cette fois, Apple a relevé le prix de plusieurs modèles toujours au catalogue, tandis que l’iPhone 18 Pro arrive à partir de 1 479 €.
Dans ce contexte, les tarifs relevés chez Amazon deviennent plus intéressants à comparer qu’une simple remise affichée. L’iPhone Air tombe à 949 €, l’iPhone 17 Pro reste sous son ancien tarif de 1 329 €, et l’iPad A16 ainsi que les iPhone 16 et 15 complètent une sélection de cinq produits.
5 produits Apple encore moins chers chez Amazon
- Apple iPhone Air 256 Go à 949,00 € au lieu de 1 329 €
- Apple iPhone 17 Pro 256 Go à 1 229,00 € au lieu de 1 329,00 €
- Apple iPad avec puce A16 à 460,24 € au lieu de 509,00 €
- Apple iPhone 16 (128 Go) à 819,00 € au lieu de 1 019,00 €
- Apple iPhone 15 (128 Go) à 679,00 € au lieu de 699 €
Quels produits Apple valent le plus le détour dans cette sélection ?
L’écart de prix ne raconte pas tout. Dans notre test de l’iPhone Air, nous avions surtout apprécié sa finesse, sa légèreté et son écran, tout en pointant ses compromis en autonomie et en équipement photo. De son côté, notre test de l’iPhone 17 Pro mettait en avant ses performances, son autonomie et sa polyvalence photo. Ces différences d’usage comptent autant que la remise.
- Apple iPhone Air 256 Go : le choix le plus spectaculaire côté prix, avec un design très fin, un écran 120 Hz et la puce A19 Pro, mais un seul module photo arrière et une autonomie plus contrainte.
- Apple iPhone 17 Pro 256 Go : le modèle à privilégier pour la photo, les performances soutenues et l’autonomie, surtout face à un iPhone 18 Pro lancé 250 € plus cher.
- Apple iPad avec puce A16 : une tablette 11 pouces simple et polyvalente pour le streaming, la navigation, les études et les usages familiaux, avec un tarif inférieur au prix Apple actuel.
- Apple iPhone 16 (128 Go) : toujours très performant et polyvalent, avec une remise de 200 € par rapport au prix de comparaison fourni, même si son écran reste limité à 60 Hz.
- Apple iPhone 15 (128 Go) : le choix le plus ancien de la sélection, mais encore cohérent pour qui veut rester sur iOS sans viser la dernière génération, à condition d’accepter une remise plus modeste.
Pourquoi cette sélection Apple est inhabituelle en 2026
Après la keynote du 9 septembre, la grille tarifaire française d’Apple a changé dans le mauvais sens pour plusieurs anciens modèles : l’iPhone 17 et l’iPhone Air ont notamment augmenté au lieu de suivre la décote habituellement attendue après l’arrivée d’une nouvelle génération. Le nouvel iPhone 18 Pro démarre désormais à 1 479 € en 256 Go.
Les écarts de cette sélection sont donc très inégaux : 380 € sur l’iPhone Air, 200 € sur l’iPhone 16, 100 € sur l’iPhone 17 Pro, 48,76 € sur l’iPad A16 et 20 € sur l’iPhone 15. Cela rend surtout les deux premiers prix attractifs, sans supposer que les offres resteront disponibles ni que les tarifs Amazon ne changeront pas.
Prix Apple en hausse : les questions à se poser avant d’acheter
Pourquoi l’iPhone Air à 949 € est-il particulièrement intéressant ?
Le prix fourni est inférieur de 380 € au tarif Apple actuel de 1 329 €. C’est l’écart le plus important de cette sélection, mais il faut aussi tenir compte de ses compromis en autonomie et en photo.
Faut-il choisir l’iPhone 17 Pro à 1 229 € plutôt que l’iPhone 18 Pro ?
L’iPhone 17 Pro coûte ici 250 € de moins que le tarif de lancement de l’iPhone 18 Pro à 1 479 €. Le 17 Pro reste un modèle haut de gamme très complet ; le choix dépend surtout de l’importance accordée aux nouveautés de la génération 18.
Ces prix Amazon peuvent-ils encore changer après le 14 septembre ?
Oui. Les prix affichés sur Amazon peuvent évoluer sans préavis ; cette sélection correspond aux montants fournis et vérifiés pour le 14 septembre 2026, sans promesse de durée ni de stock.
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