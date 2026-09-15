Ce Dyson V10 Konical s’insère parfaitement dans la gamme des aspirateurs-balais de la marque. Preuve en est, il reprend plusieurs éléments de design issus du V8 Cyclone, à commencer par son poids. Sur la balance, il n’affiche que 1,64 kg. Ce poids léger lui permet d'offrir un maniement agréable sans avoir l’impression que l’on lutte contre le poids de l'’engin.

En action, il s’offre une puissance d’aspiration maximale de 150 Airwatts. À noter qu’il existe trois modes, dont un mode Max. Celui-ci exploite son plein potentiel sur les tapis à poils longs puisque la marque certifie que son produit va aspirer 80 % des détritus contre 55 % sur le mode Normal.

Revers de la médaille, ce mode Max met un sérieux coup à l’autonomie de l’engin puisqu’il ne tient que 25 minutes à pleine puissance contre une heure avec le mode normal.