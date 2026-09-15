Avec ses trois modes d’aspiration et ses nombreux accessoires fournis, le Dyson V10 Konical s’attaque à toutes les surfaces et perd presque 25 % de son prix sur Amazon.
Pourquoi choisir le Dyson V10 Konical ?
- Trois puissances d’aspiration : Ce Dyson V10 Konical propose trois puissances d’aspiration, mais attention : plus l’aspiration sera importante, plus l’autonomie diminuera rapidement.
- Des accessoires fournis : Cet aspirateur est fourni avec deux accessoires : un adapté au nettoyage des canapés tandis que le second se chargera d’aspirer dans les rainures et les plinthes.
- Le prix : En passant sous les 400 euros, le Dyson V10 Konical est plus accessible et arrive à faire oublier plusieurs de ses manquements comme l’absence d’un indicateur pour la batterie.
Un aspirateur qui s’adapte à toutes les surfaces
Ce Dyson V10 Konical s’insère parfaitement dans la gamme des aspirateurs-balais de la marque. Preuve en est, il reprend plusieurs éléments de design issus du V8 Cyclone, à commencer par son poids. Sur la balance, il n’affiche que 1,64 kg. Ce poids léger lui permet d'offrir un maniement agréable sans avoir l’impression que l’on lutte contre le poids de l'’engin.
En action, il s’offre une puissance d’aspiration maximale de 150 Airwatts. À noter qu’il existe trois modes, dont un mode Max. Celui-ci exploite son plein potentiel sur les tapis à poils longs puisque la marque certifie que son produit va aspirer 80 % des détritus contre 55 % sur le mode Normal.
Revers de la médaille, ce mode Max met un sérieux coup à l’autonomie de l’engin puisqu’il ne tient que 25 minutes à pleine puissance contre une heure avec le mode normal.
Pas d’application, mais le plein d’accessoires
Deuxième problème lié à l’autonomie, il n’y a pas d’application pour suivre en temps réel le niveau de charge restant. Enfin si, une application existe, mais elle se résume simplement à un guide pour la prise en main de cet aspirateur-balais.
Dyson laisse ainsi de côté l’application pour se concentrer sur les accessoires. Hormis le dock pour l’accrocher au mur, l’aspirateur est fourni avec deux accessoires : un dédié au nettoyage du canapé et le second pour aspirer le long des rainures et des plinthes.
Si ce Dyson V10 Konical semble assez simpliste au premier abord, il dispose d’un système anti-emmêlement pour les poils et les longs cheveux et d'un filtre qui aspire 99,99 % des particules fines, ce qui fera le bonheur des personnes allergiques aux acariens.
✅ Les points forts
- Trois puissances d'’aspiration
- Un système anti-emmêlement pour les poils et les cheveux longs
- Un éclairage pour détecter toute la poussière
❌ Les limites
- Pas d’application pour aider au ménage
- Une autonomie inférieure à 60 minutes
Au lieu de 499 euros, le Dyson V10 Konical est disponible pour le prix de 379 euros sur Amazon
Le Dyson V10 Cyclone est un aspirateur-balai qui n'est pas vraiment dans l’ère du temps à cause de l’absence d’une application qui aurait pu donner des informations sur la puissance d’aspiration ou sur le niveau de charge. Cependant, tout le savoir-faire de la marque est présent avec un aspirateur-balai qui mêle une aspiration puissante avec un filtre pour rendre l’air de votre intérieur plus pur.
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