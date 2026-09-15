Le Samsung 55U8075F est un téléviseur qui mise énormément sur son processeur qui permet l’upscaling vers la 4K. C’est le moment de le découvrir à prix réduit puisqu’il passe sous les 350 euros sur Amazon.
Avec les journées qui se raccourcissent et l’été qui ne va pas tarder à toucher à sa fin, les soirées cinéma au fond du canapé vont bientôt faire leur grand retour. Amazon en a bien conscience et l’enseigne casse le prix du Samsung 55U8075F. Un excellent téléviseur 4K qui tourne avec le One UI Tizen pour vous proposer des programmes adaptés à vos préférences. Pour améliorer le rendu, le HDR et la technologie Pur Color sont présentes.
Le Samsung 55U8075F est à retrouver pour 339,99 euros au lieu de 599 euros sur Amazon
Pourquoi choisir le Samsung 55U8075F ?
- Une dalle 4K de 55 pouces : Porté par le processeur Crystal 4K, le Samsung 55U8075F améliore automatiquement les contenus que vous regardez en les passant de l’UHD à la 4K.
- Compatible avec le HDR : Couplé à la technologie Pur Color, ce Samsung 55U8075F propose des images plus riches avec des couleurs plus détaillées et des contrastes améliorés.
- L'’interface One UI Tizen : Grâce à elle, vous aurez accès aux différentes plateformes de streaming et bénéficierez de recommandations basées sur vos habitudes de visionnage.
Un bijou de technologie
À première vue, ce Samsung 55U8075F n’a rien d’extraordinaire puisqu’il possède deux pieds latéraux pour une épaisseur totale de 20 cm. La magie opère une fois que cette dalle 4K de 55 pouces s’allume. Samsung l’a équipé du processeur Crystal 4K. Parmi ses qualités, il y a l'« upscaling » de l’Ultra HD vers la 4K.
Pour naviguer, vous pourrez compter sur One UI Tizen. Elle permet un accès intuitif aux différentes plateformes de streaming tout en bénéficiant de suggestions pour ne pas passer de longues minutes à trouver un programme.
En ce qui concerne l’image, les technologies HDR et Pur Color sont de la partie. Ensemble, elles offrent des couleurs plus détaillées et plus réalistes. Du côté des contrastes, les zones noires sont renforcées tandis que les zones claires ressortent davantage.
Une réduction pour faire oublier ses défauts
Cependant, la fiche de ce Samsung 55U8075F n’est pas parfaite. Le téléviseur emporte quelques défauts. Il est possible de noter un manque de luminosité dans un salon trop éclairé, ce qui peut être le cas si vous disposez d’une baie vitrée.
Le téléviseur dispose aussi d’un gaming hub. En théorie, cette TV serait adaptée aux jeux vidéo, mais la fréquence d’image se limite au 60 Hz, ce qui est insuffisant pour profiter des consoles de dernière génération.
Enfin, dernier bémol : les haut-parleurs. Ils sont au nombre de deux avec une puissance maximale de 20 W. Dans les plus grands salons, cela peut montrer des limites. Pour contrer ce défaut, Samsung offre la technologie Q-Symphony à son téléviseur. Vous pourrez ainsi synchroniser une barre de son de la marque pour obtenir un rendu audio plus intéressant.
✅ Les points forts
- Le processeur Crystal 4K pour l'’upscaling
- Le Q-Symphony pour ajouter une barre de son Samsung
- L'’interface intuitive
❌ Les limites
- Une luminosité en manque de peps
- Une puissance sonore limitée pour les plus grands intérieurs
Au lieu de 599 euros, vous pourrez acheter ce Samsung 55U8075F pour 339,99 euros sur Amazon
Si le Samsung 55U8075F se présente avec plusieurs défauts, cette belle réduction de 43 % sur Amazon le rend bien plus attractif. Ainsi, il conviendra aux cinéphiles en quête d’un téléviseur parfait pour des soirées cinéma sans se ruiner. Cependant, si vous souhaitez jouer avec une PlayStation 5, ce produit va s’avérer décevant.
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