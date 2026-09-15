À première vue, ce Samsung 55U8075F n’a rien d’extraordinaire puisqu’il possède deux pieds latéraux pour une épaisseur totale de 20 cm. La magie opère une fois que cette dalle 4K de 55 pouces s’allume. Samsung l’a équipé du processeur Crystal 4K. Parmi ses qualités, il y a l'« upscaling » de l’Ultra HD vers la 4K.

Pour naviguer, vous pourrez compter sur One UI Tizen. Elle permet un accès intuitif aux différentes plateformes de streaming tout en bénéficiant de suggestions pour ne pas passer de longues minutes à trouver un programme.

En ce qui concerne l’image, les technologies HDR et Pur Color sont de la partie. Ensemble, elles offrent des couleurs plus détaillées et plus réalistes. Du côté des contrastes, les zones noires sont renforcées tandis que les zones claires ressortent davantage.