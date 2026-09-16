Le LG UltraGear possède une dalle IPS de 27 pouces qui peut aussi se placer à la verticale pour être utilisée en écran secondaire. Toutes ces fonctionnalités seront à découvrir pour un prix légèrement supérieur à 300 euros grâce à une offre d’Amazon.

LG Ultragear 27G810A
En cette fin d’année 2026, de nombreux jeux sortent. Les incontournables jeux de sport NBA 2K27 et FC27 sont déjà disponibles tandis que Call of Duty : Modern Warfare 4 et GTA VI vont arriver prochainement. Tous ces jeux offrent un gameplay différent et c’est ici que le LG UltraGear 27G810A entre en scène. En pouvant faire varier sa qualité d’image et son taux de rafraîchissement, il peut s’adapter à tous les styles de jeu. Cerise sur le gâteau, il perd 40 euros sur Amazon.

Le LG UltraGear 27G810A est retrouver pour 309,99 euros au lieu de 349,95 euros

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Pourquoi choisir le LG UltraGear 27G810A ?

  • Une installation personnalisable : Cet écran peut être utilisé comme un écran principal en ajustant son inclinaison selon les besoins, mais aussi en écran secondaire en le faisant pivoter à la verticale.
  • Une dalle UHD de 27 pouces : L’appareil de LG dispose d’un affichage qui peut varier entre la 4K UHD et le Full HD avec un taux de rafraîchissement qui oscille entre les 180 Hz et le 360 Hz.
  • Compatible le NVIDIA G-Sync et l’AMD FreeSync : Cet écran est compatible avec ces deux technologies pour réduire les déchirures d’image et offrir une expérience plus fluide.

À prendre dans tous les sens

Le premier bon point pour ce LG UltraGear 27G810A, c’est son design. Il se présente avec un pied central en plastique noir et il se démarque avec les possibilités offertes pour son installation. L’écran peut s’incliner, mais aussi pivoter pour être placé à la verticale et être utilisé en écran secondaire.

Une fois installé, vous remarquerez les fines bordures de cet UltraGear 27. Seule la bordure inférieure est plus imposante pour laisser apparaître le nom « UltraGear ».

Adapté à tous les gamers

Si cet écran peut se placer à la verticale, il exploite évidemment son plein potentiel lorsqu’il est placé horizontalement pour jouer. À noter qu'il emporte deux ports HDMI 2.1 pour pouvoir brancher une console de dernière génération.

En jeu, cet écran propose des paramètres de jeu hybrides. Vous pouvez opter pour la 4K UHD avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce qui est parfait pour les jeux solo comme Red Dead Redemption II ou Ghost of Yotei. Pour les joueurs les plus compétitifs, vous pouvez passer sur la Full HD avec un taux de rafraîchissement qui grimpe à 360 Hz. Le temps de réponse se mesure à 1 ms. Si c’est suffisant pour jouer, ce n’est pas à la hauteur des meilleurs produits sur le marché.

Enfin, cet écran est compatible avec le LG Switch. Ainsi, il sera possible de passer d’un mode d’affichage à l’autre en créant un raccourci sur votre clavier.

✅ Les points forts

  • Un écran qui peut s’incliner et pivoter
  • Une dalle UHD de 27 pouces
  • La compatibilité avec le NVIDIA G-Sync et l’AMD FreeSync

❌ Les limites

  • Pas d'’OLED
  • Un temps de réponse de 1 ms, pas à la hauteur des cadors du marché

Sorti pour 349,95 euros, le LG UltraGear 27G810A est désormais disponible à 309,99 euros

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Ce LG UltraGear 27G810A est donc un écran qui s’adapte aux joueurs les plus compétitifs, mais aussi à ceux qui veulent jouer à des jeux solo. Avec cette réduction, l’absence d’OLED n’est plus un problème puisque les écrans qui disposent de cette technologie ne sont pas présents dans cette tranche tarifaire, hors promotion.

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