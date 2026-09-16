Le premier bon point pour ce LG UltraGear 27G810A, c’est son design. Il se présente avec un pied central en plastique noir et il se démarque avec les possibilités offertes pour son installation. L’écran peut s’incliner, mais aussi pivoter pour être placé à la verticale et être utilisé en écran secondaire.

Une fois installé, vous remarquerez les fines bordures de cet UltraGear 27. Seule la bordure inférieure est plus imposante pour laisser apparaître le nom « UltraGear ».