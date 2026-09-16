Le LG UltraGear possède une dalle IPS de 27 pouces qui peut aussi se placer à la verticale pour être utilisée en écran secondaire. Toutes ces fonctionnalités seront à découvrir pour un prix légèrement supérieur à 300 euros grâce à une offre d’Amazon.
Pourquoi choisir le LG UltraGear 27G810A ?
- Une installation personnalisable : Cet écran peut être utilisé comme un écran principal en ajustant son inclinaison selon les besoins, mais aussi en écran secondaire en le faisant pivoter à la verticale.
- Une dalle UHD de 27 pouces : L’appareil de LG dispose d’un affichage qui peut varier entre la 4K UHD et le Full HD avec un taux de rafraîchissement qui oscille entre les 180 Hz et le 360 Hz.
- Compatible le NVIDIA G-Sync et l’AMD FreeSync : Cet écran est compatible avec ces deux technologies pour réduire les déchirures d’image et offrir une expérience plus fluide.
À prendre dans tous les sens
Le premier bon point pour ce LG UltraGear 27G810A, c’est son design. Il se présente avec un pied central en plastique noir et il se démarque avec les possibilités offertes pour son installation. L’écran peut s’incliner, mais aussi pivoter pour être placé à la verticale et être utilisé en écran secondaire.
Une fois installé, vous remarquerez les fines bordures de cet UltraGear 27. Seule la bordure inférieure est plus imposante pour laisser apparaître le nom « UltraGear ».
Adapté à tous les gamers
En jeu, cet écran propose des paramètres de jeu hybrides. Vous pouvez opter pour la 4K UHD avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz, ce qui est parfait pour les jeux solo comme Red Dead Redemption II ou Ghost of Yotei. Pour les joueurs les plus compétitifs, vous pouvez passer sur la Full HD avec un taux de rafraîchissement qui grimpe à 360 Hz. Le temps de réponse se mesure à 1 ms. Si c’est suffisant pour jouer, ce n’est pas à la hauteur des meilleurs produits sur le marché.
Enfin, cet écran est compatible avec le LG Switch. Ainsi, il sera possible de passer d’un mode d’affichage à l’autre en créant un raccourci sur votre clavier.
✅ Les points forts
- Un écran qui peut s’incliner et pivoter
- Une dalle UHD de 27 pouces
- La compatibilité avec le NVIDIA G-Sync et l’AMD FreeSync
❌ Les limites
- Pas d'’OLED
- Un temps de réponse de 1 ms, pas à la hauteur des cadors du marché
Sorti pour 349,95 euros, le LG UltraGear 27G810A est désormais disponible à 309,99 euros
Ce LG UltraGear 27G810A est donc un écran qui s’adapte aux joueurs les plus compétitifs, mais aussi à ceux qui veulent jouer à des jeux solo. Avec cette réduction, l’absence d’OLED n’est plus un problème puisque les écrans qui disposent de cette technologie ne sont pas présents dans cette tranche tarifaire, hors promotion.
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