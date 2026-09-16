À 256,05 €, le Sony WH-1000XM6 devient une proposition très concrète pour les grands voyageurs, les navetteurs et les télétravailleurs qui recherchent avant tout le calme. Vous profitez d’un casque noté 9/10 par Clubic, dont la réduction de bruit, le confort et l’autonomie répondent précisément à ces usages du quotidien.

Si vous tenez à une finition haut de gamme, à l’aptX ou à des appels irréprochables en pleine rue, mieux vaut passer votre chemin. Comme toujours sur une marketplace, prenez aussi quelques secondes pour consulter les avis sur le vendeur et les conditions de garantie : vous profiterez ainsi plus sereinement de cette remise.