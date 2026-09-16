L'Anker Nano 45W se présente avec un petit écran intelligent qui se sert de ses nombreuses animations pour notamment fournir des informations sur la vitesse de recharge. Sur Amazon, le chargeur perd dix euros de son prix.
Grâce à Amazon, l'Anker Nano 45W est disponible à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros
Pourquoi choisir l'Anker Nano 45W ?
- Un écran plein d'informations : Cet écran n'est pas là pour faire joli puisqu'il arrive à reconnaître l'appareil branché afin d'adapter sa charge pour éviter d'endommager la batterie.
- Un mode Care : Ce mode est à activer la nuit et il assure la sécurité de la batterie de votre smartphone en réduisant la température.
- Un format plus compact : L'accessoire d'Anker est bien plus petit et bien plus léger que le chargeur de 30 W d'Apple. Couplé avec sa puissance de 45 W, ce chargeur surclasse le produit de la marque à la pomme.
Anker fait mieux qu'Apple
Avec son Nano 45W, Anker cherche à s'intégrer dans l'univers des iPhone d'Apple. Preuve en est, son coloris puisque seul le coloris orange est concerné par cette promotion. Cette même couleur est présente sur les récents iPhone 17. Cependant, l'accessoire d'Anker est aussi compatible avec les smartphones Android.
Pour séduire les détenteurs d'iPhone, Anker annonce que son chargeur est deux fois plus petit et 20 % plus léger que le chargeur 30 W d'Apple. En plus de ce format compact, le produit d'Anker est aussi plus performant avec sa puissance de charge de 45 W.
Il n'est pas rare que nous rechargions nos smartphones la nuit. Anker en a bien conscience et propose un mode "Care" sur son produit. Celui-ci baisse la température de la batterie de votre smartphone afin de prolonger sa durée de vie.
Un écran plein d'animations
Petit bémol pour le design puisqu'il n'y a qu'un seul port de charge. Cependant, ce défaut est atténué par le principal point fort de ce chargeur : son petit écran. Au premier abord, on pourrait croire qu'il ne s'agit qu'un ajout dont l'utilité laisse à désirer, mais il s'avère bien pratique au quotidien.
Pour commencer, il parvient à reconnaître l'appareil branché et présente son nom à l'arrière de l'écran. Ensuite, l'écran se présente avec une multitude d'animations qui indiquent le niveau de charge, le mode de charge ou encore la puissance diffusée par l'appareil.
Le chargeur possède d'autres animations pour vous dire bonjour lorsque vous le branchez, mais c'est ici que l'on entre dans les ajouts qui sont simplement esthétiques.
✅ Les points forts
- Un écran qui ne fait pas de la figuration
- Un format compact appréciable
- Une gestion intelligente de la charge
❌ Les limites
- Uniquement un port de charge
- Une puissance à 45 W, certains font mieux
L'Anker Nano 45W est-il indispensable ? Non, mais l'essayer, c'est l'adopter. Son écran lui permet de distinguer du reste du marché tandis que sa puissance de charge arrive à faire de l'ombre à la plupart des appareils fournis avec votre smartphone. Surtout, il passe sous les 30 euros et à ce prix-là, personne ne peut le concurrencer.
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