Avec son Nano 45W, Anker cherche à s'intégrer dans l'univers des iPhone d'Apple. Preuve en est, son coloris puisque seul le coloris orange est concerné par cette promotion. Cette même couleur est présente sur les récents iPhone 17. Cependant, l'accessoire d'Anker est aussi compatible avec les smartphones Android.

Pour séduire les détenteurs d'iPhone, Anker annonce que son chargeur est deux fois plus petit et 20 % plus léger que le chargeur 30 W d'Apple. En plus de ce format compact, le produit d'Anker est aussi plus performant avec sa puissance de charge de 45 W.

Il n'est pas rare que nous rechargions nos smartphones la nuit. Anker en a bien conscience et propose un mode "Care" sur son produit. Celui-ci baisse la température de la batterie de votre smartphone afin de prolonger sa durée de vie.