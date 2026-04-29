J’ai remplacé mes chargeurs Apple par l’Anker Nano 45W, et je ne pensais pas qu’un simple bloc secteur pouvait autant changer l’usage au quotidien. Compact, rapide et capable d’adapter sa puissance, il montre surtout ce qu’Apple ne propose toujours pas avec ses propres accessoires.
On parle souvent des iPhone, beaucoup moins de ce qu’on branche au bout du câble. Pourtant, le chargeur est probablement l’accessoire que l’on utilise le plus, parfois plusieurs fois par jour, sans vraiment y penser. Depuis qu’Apple ne fournit plus systématiquement de bloc secteur avec ses smartphones, chacun compose avec ce qu’il a sous la main : un vieux chargeur USB-C, un adaptateur officiel, ou un modèle plus puissant acheté pour dépanner. Pourtant, le choix d’un chargeur est très important pour garder son téléphone plus longtemps. On vous en parlait d’ailleurs en vidéo tout récemment.
J’ai commencé à utiliser l’Anker Nano 45W sans en attendre grand-chose. Après tout, un chargeur reste un chargeur : on le branche, on récupère quelques pourcents de batterie, puis on l’oublie aussitôt dans une prise ou au fond d’un sac. Sauf que ce petit bloc secteur cherche justement à casser cette routine. Avec son écran intégré, son format minuscule et sa gestion intelligente de la charge, il donne l’impression de reprendre un peu la main sur un geste devenu automatique. Et c’est précisément ce que j’avais envie de vérifier en remplaçant mes chargeurs Apple pendant quelques jours.
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Un chargeur qui rend enfin la recharge compréhensible
Avant même de parler de puissance, l’Anker Nano 45W marque un point assez simple : il ne ressemble pas à un bloc secteur générique. Son format est minuscule et l’accessoire se glisse très facilement dans un sac, voire dans une poche. À côté d’un adaptateur 20 W d’Apple, la différence saute aux yeux : le bloc officiel paraît presque deux fois plus gros. Quand on bouge souvent avec un sac à dos, ce genre de détail compte vite.
Anker pousse aussi le clin d’œil jusqu’aux coloris, qui reprennent ceux de l’iPhone 17 Pro, notamment la teinte orange qui a beaucoup fait parler. C’est secondaire, bien sûr, mais cela montre clairement à qui s’adresse le produit : les utilisateurs d’iPhone qui veulent un accessoire plus cohérent avec leur smartphone. Le Nano 45W reste évidemment compatible avec les smartphones Android USB-C, dans la limite de la puissance acceptée par chaque modèle.
Le vrai plus, pour moi, c’est son écran. Je pensais d’abord que ce serait un gadget, mais il s’avère assez utile au quotidien. Une fois l’iPhone branché, je peux voir en direct la puissance envoyée, le niveau de batterie, mais aussi une estimation de la température du smartphone. Avec un chargeur classique, on branche et on attend. Ici, j’ai enfin l’impression de savoir ce qui se passe.
Ce que l’Anker Nano change vraiment à la recharge
Anker parle de charge intelligente, avec un peu d’IA pour adapter la puissance envoyée à l’iPhone. J’ai pu le vérifier avec mon iPhone 17 Pro, que j’ai volontairement laissé descendre à 0 %. Au début, le chargeur grimpe autour de 38 W, soit nettement plus qu’un bloc Apple 20 W, ce qui permet de récupérer 50 % de batterie en un peu moins de 30 minutes.
Passé ce cap, la puissance baisse rapidement pour se stabiliser autour de 11 W jusqu’à 80 %, puis descend encore autour de 8 W pour terminer la recharge. L’iPhone prend alors plus de temps pour atteindre 100 %, mais c’est justement ce qui rend l’expérience plus rassurante. La chauffe reste contenue, la batterie semble moins sollicitée, et l’on comprend mieux pourquoi la charge ralentit naturellement à mesure que le niveau remonte. Au passage, le chargeur Anker ne chauffe pas outre mesure, même à pleine bourre. On peut mettre les doigts dessus sans risquer de se brûler.
L’Anker Nano 45W intègre aussi un bouton tactile, placé sous le chargeur. Il permet de naviguer dans les menus et surtout de choisir entre deux modes : Auto, qui laisse le bloc secteur gérer lui-même la recharge, et Care, pensé pour ménager davantage la batterie. Une fois activé avec un double appui, ce dernier limite la charge autour de 18 W.
C’est le mode que je conseillerais si vous avez l’habitude de laisser votre iPhone branché toute la nuit. Dans ce cas, la vitesse n’a plus vraiment d’importance : vous dormez, le téléphone peut prendre son temps. En échange, la recharge est plus douce, plus progressive, et je n’ai pas constaté de chauffe particulière pendant mes essais.
Je ne vais pas prétendre que tout le monde a besoin d’un écran sur son chargeur. Si vous branchez votre iPhone une fois par jour sans vous poser de question, un bloc classique continuera de faire le travail. Mais l’Anker Nano 45W ajoute une vraie couche d’usage : il permet de voir, comprendre et adapter la recharge selon le moment.
Après plusieurs jours d’utilisation, c’est surtout cette polyvalence que je retiens. Le Nano 45W peut servir de chargeur rapide quand on manque de temps, mais aussi de chargeur plus doux quand l’iPhone reste branché longtemps. Ce n’est pas un accessoire indispensable, mais c’est un petit bloc secteur malin, compact et étonnamment agréable à utiliser. Pour un produit aussi banal qu’un chargeur, c’est déjà beaucoup.
L’Anker Nano 45W réussit à rendre un accessoire banal plus utile au quotidien. Son format compact, son écran intégré et sa gestion intelligente de la charge apportent un vrai confort, surtout si l’on recharge souvent son iPhone ou que l’on veut mieux surveiller la batterie.
Tout le monde n’aura pas besoin d’un chargeur aussi complet, et l’écran restera un bonus pour certains. Mais après plusieurs jours d’utilisation, difficile de revenir à un bloc secteur classique : l’Anker Nano 45W est rapide, rassurant et plus malin qu’il n’y paraît.
- Format vraiment compact
- Écran utile au quotidien
- Charge rapide bien gérée
- Mode Care rassurant
- Un seul port USB-C
- Un peu cher