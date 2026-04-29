J’ai commencé à utiliser l’Anker Nano 45W sans en attendre grand-chose. Après tout, un chargeur reste un chargeur : on le branche, on récupère quelques pourcents de batterie, puis on l’oublie aussitôt dans une prise ou au fond d’un sac. Sauf que ce petit bloc secteur cherche justement à casser cette routine. Avec son écran intégré, son format minuscule et sa gestion intelligente de la charge, il donne l’impression de reprendre un peu la main sur un geste devenu automatique. Et c’est précisément ce que j’avais envie de vérifier en remplaçant mes chargeurs Apple pendant quelques jours.