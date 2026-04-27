Le chargeur Nano 45W occupe une place à part dans la gamme Anker. Grâce à son port USB-C, il est compatible avec la majorité des appareils récents, mais il est surtout pensé pour s’intégrer à l’écosystème Apple, notamment les iPhone 15, 16 et 17, ainsi que certains iPad. Il est en effet capable de reconnaître ces appareils et d’adapter son fonctionnement en conséquence.

Cette capacité de détection sert à activer le Mode Care qui est conçu pour préserver la batterie, notamment lors des charges nocturnes.

Il se lance d’un simple clic sur le chargeur et régule en continu la température pendant la charge. Une gestion thermique plus fine qui contribue à prolonger la durée de vie de la batterie, un point crucial puisqu’il s’agit généralement du premier composant à s’user sur un smartphone. Concrètement, la température de la batterie est réduite jusqu’à 5 °C par rapport aux chargeurs standards de 45 W. En prime, le chargeur reste jusqu’à 20 °C en dessous des limites de sécurité internationales, ce qui assure une utilisation plus sûre.