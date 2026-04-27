Avec le Nano 45W, Anker signe un accessoire ambitieux, plus intelligent et plus performant que les chargeurs habituels, et conçu pour l’écosystème Apple. On vous explique concrètement ce que cela implique.
Depuis quelques années, Apple ne fournit plus d’adaptateur secteur avec ses iPhone. Une décision destinée à réduire les déchets électroniques, mais qui a aussi eu un effet inattendu : permettre aux utilisateurs de se tourner vers des alternatives plus performantes. Car il faut bien le reconnaître, les chargeurs Apple n’ont jamais vraiment brillé par leur avance technologique.
En face, une entreprise comme Anker joue dans une autre catégorie : charge rapide, conception compacte, protection de la batterie et fonctionnalités intelligentes font partie de l’équation. Et avec son nouveau modèle Anker Nano 45W, elle pousse encore plus loin cette approche en proposant un modèle pensé pour l’iPhone.
Le premier chargeur au monde qui reconnaît l’iPhone
Le chargeur Nano 45W occupe une place à part dans la gamme Anker. Grâce à son port USB-C, il est compatible avec la majorité des appareils récents, mais il est surtout pensé pour s’intégrer à l’écosystème Apple, notamment les iPhone 15, 16 et 17, ainsi que certains iPad. Il est en effet capable de reconnaître ces appareils et d’adapter son fonctionnement en conséquence.
Cette capacité de détection sert à activer le Mode Care qui est conçu pour préserver la batterie, notamment lors des charges nocturnes.
Il se lance d’un simple clic sur le chargeur et régule en continu la température pendant la charge. Une gestion thermique plus fine qui contribue à prolonger la durée de vie de la batterie, un point crucial puisqu’il s’agit généralement du premier composant à s’user sur un smartphone. Concrètement, la température de la batterie est réduite jusqu’à 5 °C par rapport aux chargeurs standards de 45 W. En prime, le chargeur reste jusqu’à 20 °C en dessous des limites de sécurité internationales, ce qui assure une utilisation plus sûre.
Une charge à la fois rapide et intelligente
Contrairement aux chargeurs classiques qui délivrent une puissance constante, le Nano 45W adopte une logique dynamique. La puissance s’adapte en temps réel au niveau de batterie, optimisant à la fois vitesse et sécurité.
Le cycle de charge se décompose ainsi :
- Jusqu’à 20 % : une charge rapide à 45 W
- De 20 à 80 % : une puissance stabilisée autour de 30 W pour limiter la chauffe ;
- Au-delà : une phase plus douce afin de préserver la batterie et finaliser la charge sans stress thermique.
Cette gestion progressive permet de concilier efficacité et durabilité, deux exigences souvent perçues comme antagonistes dans les solutions de charge rapide traditionnelles. En tout cas, il est capable de recharger 50 % de la batterie d’un iPhone 17 Pro en 20 minutes, contre seulement 37 % avec un chargeur Apple standard de 20 W. De quoi refaire rapidement le plein d’énergie, le temps d’une douche, avant de repartir aussitôt.
L’écran assure une expérience transparente
En complément d’une charge rapide maîtrisée et d’un mode dédié à la préservation de la batterie, le chargeur Anker Nano 45W intègre également un écran.
Celui-ci affiche en temps réel des informations essentielles telles que la puissance délivrée, la température ou encore le mode de charge activé. Un ajout pratique qui aide l’utilisateur à mieux comprendre ce qui se passe durant la charge, un niveau de transparence encore rare dans cette catégorie de produits.
Un format ultra-compact et 4 coloris qui s’accordent avec l’iPhone
Comme son nom l’indique, le chargeur Nano 45W mise clairement sur la compacité. Et sur ce point, il frappe fort : il est 47 % plus petit et 20 % plus léger qu’un chargeur 30 W d’origine Apple. Autant dire qu’il se glisse facilement dans une poche, un sac ou même une petite trousse de toilette.
C’est typiquement le genre d’accessoire adapté aux nomades, ceux qui bougent beaucoup, travaillent en déplacement ou veulent simplement éviter d’emporter un bloc d’alimentation encombrant. Mais il trouve aussi sa place à la maison, avec son look discret et minimaliste. Autre détail appréciable, Anker propose le Nano 45W en quatre coloris, de quoi choisir une teinte qui se fond discrètement dans son intérieur ou qui s’accorde avec la couleur de son iPhone.
Des offres exclusives au lancement
Pour son lancement, le chargeur Anker Nano 45W est disponible à 29,99 € au lieu de 39,99 €.
En parallèle, Anker propose également des packs exclusifs comprenant le chargeur ainsi qu'une boîte mystère, avec à la clé la possibilité de remporter une batterie externe, un câble ou même un iPhone 17 Pro Max.
- 25 % de remise immédiate jusqu'au 24 mai
- Des packs exclusifs avec une boîte mystère