Avec la prochaine mise à jour iOS 26, les iPhone 16 vont pouvoir profiter de la recharge sans fil Qi 2.2 à 25 W avec des accessoires tiers. Jusqu’ici, ces vitesses étaient réservées au chargeur MagSafe officiel d’Apple.
- iOS 26 active la norme Qi 2.2 (Qi2 25W) pour les iPhone 16, permettant 25 W avec n’importe quel chargeur certifié.
- Avant iOS 26, les iPhone 16 étaient limités à 25 W seulement avec le chargeur MagSafe officiel ; les autres restaient à 15 W.
- Belkin lance des supports Qi2 25W (2-en-1 et 3-en-1) ; la bêta d’iOS 26 permet déjà de tester la fonctionnalité avant sortie en septembre.
Depuis plusieurs années, Apple mise sur la recharge sans fil via MagSafe, une technologie propriétaire qui assure un alignement parfait et des vitesses de charge optimisées. Mais avec iOS 26, la firme ouvre davantage son écosystème. Les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max bénéficieront de la norme Qi 2.2 — officiellement appelée « Qi2 25W ». Concrètement, cela signifie que ces smartphones pourront atteindre 25 W avec n’importe quel chargeur Qi 2.2 certifié, et non plus seulement avec l’accessoire officiel d’Apple. Une évolution qui rapproche l’iPhone des standards déjà adoptés par certains concurrents Android et qui confirme la place grandissante de Qi2 comme norme universelle.
Jusqu'à 25W en charge, avec n'importe quel chargeur compatible Qi 2.2
Avant iOS 26, les iPhone 16 pouvaient atteindre 25 W uniquement avec le dernier chargeur MagSafe, tandis que les solutions Qi tierces restaient limitées à 15 W. La mise à jour lève donc cette restriction et place les accessoires compatibles Qi 2.2 au même niveau que MagSafe en termes de performance.
Belkin a d’ailleurs confirmé cette avancée avec le lancement de trois nouveaux supports Qi2 25W. Le premier, un modèle 2-en-1 pour iPhone et AirPods, est proposé à 59 euros. Deux déclinaisons 3-en-1, compatibles aussi avec l’Apple Watch, complètent la gamme à 89 et 119 euros. Selon Belkin, ces chargeurs permettent de passer de 0 % à 50 % de batterie en environ 30 minutes sur iPhone 16, soit un temps identique à celui promis par le chargeur MagSafe officiel.
Le Qi 2.2 étant actif sur les iPhone 16, il est acquis que les prochains iPhone 17 en profiteront également. Le lancement de la prochaine gamme de smartphones est prévu dès le mois de septembre 2025, visiblement le 9 septembre, nous serons donc très vite fixés.
Apple s'ouvre à plusieurs normes et standards
Cette ouverture vers les accessoires tiers pourrait encourager un écosystème plus diversifié de chargeurs rapides et abordables. Les utilisateurs ne seront plus dépendants du seul MagSafe d’Apple pour obtenir des performances maximales, ce qui devrait favoriser la concurrence sur les prix et les designs.
Apple fait preuve de plus en plus d'ouverture. Après l'ajout des RCS en 2024, qui permet de simplifier les discussions entre utilisateurs d'iPhone et possesseurs de smartphones sous Android, cette compatibilité Qi 2.2 va faciliter la vie des familles possédant plusieurs téléphones de marques différentes et qui pourront se partager les chargeurs. Moins d'équipements, et donc moins d'achats et c'est bon pour la planète.
L’ajout de Qi 2.2 via la bêta d’iOS 26 peut déjà être testé, en attendant le déploiement final de la version stable prévu pour septembre. Même si la certification officielle n’est pas encore confirmée pour tous les modèles, elle devrait être effective d’ici la sortie publique du logiciel.