Avant iOS 26, les iPhone 16 pouvaient atteindre 25 W uniquement avec le dernier chargeur MagSafe, tandis que les solutions Qi tierces restaient limitées à 15 W. La mise à jour lève donc cette restriction et place les accessoires compatibles Qi 2.2 au même niveau que MagSafe en termes de performance.

Belkin a d’ailleurs confirmé cette avancée avec le lancement de trois nouveaux supports Qi2 25W. Le premier, un modèle 2-en-1 pour iPhone et AirPods, est proposé à 59 euros. Deux déclinaisons 3-en-1, compatibles aussi avec l’Apple Watch, complètent la gamme à 89 et 119 euros. Selon Belkin, ces chargeurs permettent de passer de 0 % à 50 % de batterie en environ 30 minutes sur iPhone 16, soit un temps identique à celui promis par le chargeur MagSafe officiel.

Le Qi 2.2 étant actif sur les iPhone 16, il est acquis que les prochains iPhone 17 en profiteront également. Le lancement de la prochaine gamme de smartphones est prévu dès le mois de septembre 2025, visiblement le 9 septembre, nous serons donc très vite fixés.