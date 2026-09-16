À moins de trois semaines du Prime Day d'octobre, Amazon garde ses ventes flash bien actives sur la tech et la maison connectée. Nous avons retenu 12 promos du moment, de l'aspirateur robot Roborock Saros 20 Neo au PC portable Dell 16 pouces, avec des remises jusqu'à -62 %.
Passé le rush de la rentrée, le calendrier des promotions marque souvent le pas. Amazon a pourtant déjà fixé ses Prime Big Deal Days aux 6 et 7 octobre, réservés aux membres Prime. D'ici là, les ventes flash continuent de faire bouger certains prix, parfois de façon nette.
Notre sélection réunit 12 offres qui couvrent l'entretien des sols, l'informatique nomade et de bureau, l'audio, la vidéo, l'impression et la recharge. Les remises indiquées sont calculées à partir des prix affichés au moment de notre sélection. Une offre dépend d'un coupon à activer sur la fiche produit : nous le précisons dans la liste.
Les 12 ventes flash Amazon repérées par la rédaction
- Aspirateur robot laveur Roborock Saros 20 Neo à 799 € au lieu de 1 299 €
- PC portable Dell 16 pouces (Intel Core i7, SSD 1 To) à 819 € au lieu de 1 449 €
- PC portable Samsung Galaxy Book4 15,6 pouces à 449 € au lieu de 799 €
- Aspirateur robot Roborock Qrevo S Pro à 389 € au lieu de 589,99 €
- Aspirateur laveur Tineco Floor One i6 Stretch à 189 € au lieu de 199,99 €
- Casque à réduction de bruit Bose QuietComfort Headphones à 199,95 € au lieu de 249,95 €
- Caméra 360° Insta360 X4 (pack Standard) à 329 € au lieu de 471,87 €
- Chargeur USB-C Anker Nano 45 W à 29,99 € au lieu de 39,99 €
- Vidéoprojecteur TCL C1 compatible 4K à 224,72 € au lieu de 299,99 €
- Imprimante multifonction HP DeskJet 2920 à 40,99 € au lieu de 64,90 €
- Mini PC NiPoGi AM06 (16 Go DDR4, SSD 1 To) à 469,99 € avec coupon au lieu de 599 €
- Station de recharge 3-en-1 Belkin BoostCharge Qi2 à 48,99 € au lieu de 129,99 €
Quelles offres sortent vraiment du lot ?
Toutes les remises ne se valent pas. Certaines portent sur des modèles très récents, d'autres sur des accessoires dont la baisse reste modeste. Nous avons isolé six offres qui répondent à des besoins bien identifiés. Pour chacune, nous précisons à qui elle s'adresse et ce qu'il faut vérifier avant de valider son panier.
- Roborock Saros 20 Neo : présenté à l'IFA début septembre, il reprend l'aspiration de 36 000 Pa de la gamme Saros 20 dans un robot de 7,95 cm de haut, capable de passer sous les meubles bas et de franchir des seuils jusqu'à 8,8 cm. Nous avions attribué 9/10 au Saros 20 dans notre test, mais cette version Neo, dotée d'un LiDAR rétractable, n'est pas le modèle que nous avons testé.
- Dell 16 pouces : son processeur Intel Core i7 et son SSD de 1 To visent le télétravail et les études, sans devoir jongler avec un disque externe. Vérifiez la génération du processeur sur la fiche pour comparer avec d'autres configurations.
- Bose QuietComfort Headphones : ce casque mise sur la réduction de bruit active, utile dans les transports ou en open space. La baisse de 20 % reste plus mesurée que sur le reste de la sélection.
- Insta360 X4 : elle filme à 360° jusqu'en 8K à 30 images par seconde et annonce jusqu'à 135 minutes d'autonomie en 5,7K, de quoi couvrir une sortie à vélo ou au ski. Elle reste en revanche moins à l'aise en basse lumière.
- NiPoGi AM06 : avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage, ce mini PC convient à la bureautique ou à un poste familial peu encombrant. Le prix de 469,99 € n'est obtenu qu'après activation du coupon sur la fiche Amazon.
- Belkin BoostCharge Qi2 : c'est la plus forte remise de la sélection, à -62 %. La station recharge en même temps un smartphone, une Apple Watch et des AirPods, et libère de la place sur le bureau ou la table de nuit.
Acheter maintenant ou attendre le Prime Day d'octobre ?
Huit offres dépassent 25 % de remise, avec en tête la station Belkin (-62 %) et les deux PC portables Dell et Samsung (autour de -43 %). À l'inverse, l'aspirateur Tineco ne perd qu'environ 5 % : c'est une offre d'appoint plus qu'une affaire. Ces pourcentages reposent sur le prix de référence affiché par Amazon, qui ne reflète pas toujours le prix pratiqué ces dernières semaines.
Les Prime Big Deal Days des 6 et 7 octobre seront réservés aux abonnés Prime, et rien ne garantit que ces produits y seront remisés, ni au même niveau. Si l'un d'eux répond à un besoin immédiat, le prix actuel constitue une base sérieuse. Sinon, un comparateur de prix permet de consulter l'historique avant d'acheter. Disponibilité et délais de livraison s'affichent sur chaque fiche et peuvent évoluer rapidement.
Ventes flash Amazon : vos questions
Quand a lieu le Prime Day d'octobre 2026 ?
Amazon a fixé ses Prime Big Deal Days aux 6 et 7 octobre 2026. L'événement dure 48 heures et reste réservé aux membres Prime.
Combien de temps dure une vente flash Amazon ?
Une vente flash est limitée dans le temps ou dans le nombre d'unités proposées. Le compte à rebours et la part d'offres déjà réclamées s'affichent sur la fiche du produit.
Comment profiter d'un prix avec coupon sur Amazon ?
Il faut cocher la case du coupon affichée sous le prix, sur la fiche produit, avant d'ajouter l'article au panier. La réduction est ensuite appliquée au moment du paiement.
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Cyberghost VPN à 1,99 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-83 %)
- 500 Go de stockage + pCloud Pass + Encryption GRATUITS pendant 90 jours
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Le badge télépéage Fulli Balade offert 12 mois avec le code RENTREE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,57 €/mois pendant 1 an (-70 %)
- Antivirus Mac Intego One Complete à -50% pendant 2 ans
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 36 €