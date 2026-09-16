Passé le rush de la rentrée, le calendrier des promotions marque souvent le pas. Amazon a pourtant déjà fixé ses Prime Big Deal Days aux 6 et 7 octobre, réservés aux membres Prime. D'ici là, les ventes flash continuent de faire bouger certains prix, parfois de façon nette.

Notre sélection réunit 12 offres qui couvrent l'entretien des sols, l'informatique nomade et de bureau, l'audio, la vidéo, l'impression et la recharge. Les remises indiquées sont calculées à partir des prix affichés au moment de notre sélection. Une offre dépend d'un coupon à activer sur la fiche produit : nous le précisons dans la liste.