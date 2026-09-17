L’écran PC Iiyama G-Master G2741HSU est un modèle abordable en promo à 99,90 euros au lieu de 119 euros qui promet avant tout la fluidité à 144 Hz.
Avec le G-Master G2741HSU-B1, Iiyama propose un écran abordable qui se concentre sur l’essentiel : la fluidité. Si vous jouez à des jeux nerveux, qui demandent de la réactivité, c’est une bonne pioche. Pas d’OLED, pas de taille surdimensionnée ou de courbure : un écran plat Full HD de 27" à 144 Hz à retrouver sur Amazon avec 20 euros de réduction qui suffisent à le faire passer sous le seuil symbolique des 100 euros.
Pourquoi choisir le Iiyama G-Master Black Hawk 27" ?
- La fluidité 144 Hz idéale pour les jeux compétitifs et avoir une bonne réactivité
- Son hub USB 2.0 intégré pour brancher des périphériques sans encombrer le PC
- Sa calibration d’usinée soignée qui limite le besoin de réglages manuels à l’ouverture
Un écran gaming polyvalent pour joueurs exigeants mais raisonnables
Le Iiyama G-Master G2741HSU-B1 Black Hawk est pour les joueurs qui cherchent une fluidité optimale sans sacrifier la qualité d’image, avec une dalle IPS Full HD cadencée à 144 Hz et compatible FreeSync. Pour les titres compétitifs à la Valorant ou Counter-Strike 2 ou la précision est essentielle, c’est un bon point. Pour les cinéphiles ou les joueurs qui privilégient l’immersion, le contraste limité des dalles IPS est un frein. Heureusement, la calibration d’usine est un de ses points forts, donc à peine ouvert, il est prêt à l’emploi.
Une alternative sérieuse à la concurrence avec des compromis assumés
Face aux autres écrans 27 pouces du marché, le Iiyama G-Master G2741HSU-B1 Black Hawk se distingue par sa connectique, avec un hub USB 2.0 (deux ports) et une entrée HDMI 1.4 compatible Full HD 144 Hz et un DP 1.2 Full HD 144 Hz. Aussi, sa consommation électrique est maîtrisée, ce qui en fait un choix économe, même si sa principale limite, c'est son contraste et son temps de réponse réel supérieur à 1 ms MPRT annoncé.
✅ Les points forts
- La fidélité des couleurs à la sortie d'’usine
- La fluidité de 144 Hz et la compatibilité FreeSync
- L'’intégralité de la connectique et le hub USB 2.0
- La consommation électrique maîtrisée
- Son prix compétitif pour un 27 pouces IPS 144 Hz
❌ Les limites
- Le contraste limité typique des dalles IPS
- Le temps de réponse réel supérieur à 1 ms MPRT
- La qualité des haut-parleurs intégrés
- L'’ergonomie limitée à l’inclinaison uniquement
Sur Amazon, l’écran Iiyama G-Master de 27" est en promo à 99,90 € pour une courte durée
Cet écran Iiyama Black Hawk de 27 pouces est une valeur sûre pour les joueurs en quête de fluidité avec un petit budget. Il convient aux amateurs de jeux compétitifs, avec un setup compact et/ou modeste ou si vous souhaitez une expérience gaming solide sans vous prendre la tête dans des réglages complexes.
En revanche, les cinéphiles et les gamers qui privilégient une immersion totale peuvent passer leur chemin : le contraste limité peut être un frein. Il faut privilégier un environnement bien éclairé et un support VESA pour optimiser son ergonomie.
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