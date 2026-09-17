Cet écran Iiyama Black Hawk de 27 pouces est une valeur sûre pour les joueurs en quête de fluidité avec un petit budget. Il convient aux amateurs de jeux compétitifs, avec un setup compact et/ou modeste ou si vous souhaitez une expérience gaming solide sans vous prendre la tête dans des réglages complexes.

En revanche, les cinéphiles et les gamers qui privilégient une immersion totale peuvent passer leur chemin : le contraste limité peut être un frein. Il faut privilégier un environnement bien éclairé et un support VESA pour optimiser son ergonomie.