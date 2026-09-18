Le 21:9 en 39 pouces change surtout la façon dont on joue. Dans un jeu de course ou de simulation, les rétroviseurs et les instruments entrent dans le champ périphérique au lieu d’être rabattus au centre. Ailleurs, le gain tient moins à l’information affichée qu’à la sensation d’être devant une fenêtre plutôt que devant un moniteur. Les 240 Hz et les 0,03 ms restent utiles sur une surface aussi large : la netteté en mouvement ne dépend pas de la diagonale.

Le public visé est donc le joueur PC, avec une réserve nette sur la configuration : afficher du 3440 x 1440 à 240 Hz demande une carte graphique récente. En bureautique, l’affaire est plus contrariante. Étalée sur 39 pouces, cette définition tombe à environ 96 pixels par pouce, l’équivalent d’un 24 pouces en 1080p, et les sous-pixels RWBG de cette génération de dalles W-OLED ajoutent un léger liseré coloré sur les petits caractères. Pour lire du texte toute la journée, ce n’est pas le bon écran.