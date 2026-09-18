Lancé à 1 499 € en juin 2024, le LG UltraGear 39GS95QE est aujourd’hui affiché à 699,99 € chez Amazon. Un écran OLED 21:9 de 39 pouces qui vise le jeu avant tout, avec des concessions assumées sur la densité d’image.

-45 % sur l’écran OLED LG UltraGear 34”

Les écrans OLED de très grande diagonale sont longtemps restés hors de portée. Sorti en juin 2024 au tarif de 1 499 €, le LG UltraGear 39GS95QE fait partie de ceux qui ont ouvert la voie : 39 pouces, un format 21:9 incurvé à 800R, une dalle W-OLED et 240 Hz. Deux ans plus tard, sa succession est assurée par un modèle 5K2K nettement plus cher, et ce 39 pouces OLED de LG à 699,99 € se retrouve dans une zone tarifaire qu’il n’avait jamais occupée. L’offre vise les joueurs dont la machine tient le 3440 x 1440 à haute fréquence.

Le LG UltraGear 39GS95QE, écran OLED incurvé de 39 pouces lancé à 1 499 €, est proposé à 699,99 € chez Amazon.

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Pourquoi choisir le LG UltraGear 39GS95QE ?

  • Une dalle OLED de 39 pouces en 21:9 : Le noir est réellement éteint, avec un contraste annoncé à 1 500 000:1, et la courbure 800R referme le champ de vision sur les côtés. Sur une scène sombre, l’image occupe le regard sans halo autour des objets.
  • 240 Hz et 0,03 ms de temps de réponse : La netteté en mouvement est celle d’un moniteur esport, pas celle d’un grand format pensé pour le salon.
  • G-Sync, FreeSync Premium Pro et HDMI 2.1 : L’écran se synchronise avec une carte NVIDIA comme avec une carte AMD, sans déchirure quand la fréquence descend. Deux HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4 couvrent les configurations récentes.

Un format taillé pour l’immersion, beaucoup moins pour le travail

Le 21:9 en 39 pouces change surtout la façon dont on joue. Dans un jeu de course ou de simulation, les rétroviseurs et les instruments entrent dans le champ périphérique au lieu d’être rabattus au centre. Ailleurs, le gain tient moins à l’information affichée qu’à la sensation d’être devant une fenêtre plutôt que devant un moniteur. Les 240 Hz et les 0,03 ms restent utiles sur une surface aussi large : la netteté en mouvement ne dépend pas de la diagonale.

Le public visé est donc le joueur PC, avec une réserve nette sur la configuration : afficher du 3440 x 1440 à 240 Hz demande une carte graphique récente. En bureautique, l’affaire est plus contrariante. Étalée sur 39 pouces, cette définition tombe à environ 96 pixels par pouce, l’équivalent d’un 24 pouces en 1080p, et les sous-pixels RWBG de cette génération de dalles W-OLED ajoutent un léger liseré coloré sur les petits caractères. Pour lire du texte toute la journée, ce n’est pas le bon écran.

Face aux OLED plus petits et à son propre successeur

À ce tarif, le 39GS95QE n’a pas d’équivalent en diagonale, mais il a des concurrents en qualité d’image. Un 27 pouces OLED comme le LG UltraGear 27GX790A, placé en tête de notre comparatif des meilleurs écrans PC gamer, affiche une densité bien supérieure et se pilote avec une carte graphique plus modeste, au prix de l’immersion. Son successeur, le 39GX950B, passe en 5K2K avec des sous-pixels corrigés, mais redescend à 165 Hz et joue dans une autre catégorie de prix.

✅ Les points forts

  • Dalle W-OLED de 39 pouces en 21:9, contraste annoncé à 1 500 000:1
  • 240 Hz et 0,03 ms GtG, une réactivité de moniteur esport sur un très grand format
  • G-Sync et FreeSync Premium Pro, deux HDMI 2.1 et un DisplayPort 1.4
  • DisplayHDR True Black 400 et couverture DCI-P3 de 98,5 %

❌ Les limites

  • Densité d’environ 96 pixels par pouce, comme un 24 pouces en 1080p
  • Sous-pixels RWBG : léger liseré coloré sur les petits caractères
  • Courbure 800R prononcée, qui ne plaît pas à tout le monde
  • 275 cd/m² en pleine page, modeste dans une pièce très lumineuse

Le LG UltraGear 39GS95QE, écran OLED incurvé de 39 pouces lancé à 1 499 €, est proposé à 699,99 € chez Amazon.

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À 699,99 €, le LG UltraGear 39GS95QE se juge pour ce qu’il est : un écran de jeu très grand format qui troque la finesse d’image contre la surface. Le contraste OLED, les 240 Hz et les 0,03 ms tiennent leurs promesses sur ce terrain. L’écart avec les 1 499 € de son lancement en 2024 s’explique surtout par l’arrivée d’une génération 5K2K au-dessus de lui : c’est le catalogue qui s’est étoffé, pas la dalle qui a vieilli.

L’achat vise les joueurs qui passent l’essentiel de leur temps dans des titres compatibles 21:9 et qui ont la carte graphique pour alimenter cette définition à haute fréquence. Ceux qui alternent jeu et travail sur texte regarderont plutôt un 27 ou un 32 pouces OLED, quitte à perdre en immersion. Reste une vérification très concrète avant de commander : 39 pouces courbés à 800R demandent un bureau profond, et c’est la première chose à mesurer chez vous.

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