Le 5K en 27 pouces reste une rareté sur le marché des écrans, et son ticket d’entrée tient la plupart des créateurs à distance. L’ASUS ProArt PA27JCV descend à 499,79 € chez Amazon, un niveau de prix où l’on trouve d’ordinaire du 4K.

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ASUS range le PA27JCV dans sa gamme ProArt, celle qui vise les métiers de l’image plutôt que le jeu. Sa dalle IPS de 27 pouces affiche 5120 × 2880 pixels, soit 218 pixels par pouce, quand un 27 pouces 4K plafonne autour de 163.

Cette densité change la lecture du texte et la finesse des détails, et elle correspond à l’échelle d’affichage que macOS applique nativement. L’écran sort d’usine avec une calibration contrôlée et un port USB-C capable d’alimenter un portable en 96 W. Ce 5K signé ASUS s’affiche à 499,79 € chez Amazon dans sa version 27 pouces.

L’ASUS ProArt PA27JCV passe de 642,99 € à 499,79 € chez Amazon, soit 143,20 € d’économie sur ce 27 pouces 5K calibré en usine.

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Pourquoi choisir l’ASUS ProArt PA27JCV ?

  • 218 pixels par pouce : la définition 5K sur 27 pouces efface le crénelage des polices et des courbes. Sur macOS, vous retrouvez la netteté d’un affichage Retina sans passer par une mise à l’échelle approximative.
  • Une calibration livrée avec l’écran : ASUS annonce 99 % du DCI-P3 et un Delta E inférieur à 2, contrôlés en usine et certifiés Calman. Vous travaillez sur des couleurs justes dès le premier branchement, sans acheter de sonde.
  • Un seul câble pour un portable : le port USB-C transporte l’image, les données et 96 W de charge. Le KVM intégré bascule clavier et souris entre deux machines connectées, ce qui évite un boîtier supplémentaire sur le bureau.

Montage vidéo, retouche web et journées passées dans du texte

Les 99 % de DCI-P3 placent le PA27JCV sur le terrain de la vidéo, où cet espace sert de référence de travail. Les mesures indépendantes du site Guide Gestion des Couleurs relèvent même une couverture complète du DCI-P3 et un Delta E moyen de 0,8 après calibrage, ce qui valide la promesse colorimétrique. Pour du montage, de l’étalonnage léger ou de la production de contenus destinés au web, la base est solide. Le HDR se limite en revanche à la certification DisplayHDR 500, suffisante pour visualiser un signal HDR, pas pour le juger finement.

Le second public est celui des longues journées de lecture : développement, rédaction, tableurs. À 218 ppi, le texte fatigue nettement moins, et les 130 mm de réglage en hauteur comme le pivot à 90 degrés permettent de poser une colonne de code à la verticale. Les 60 Hz ferment en revanche la porte au jeu exigeant, et les photographes qui travaillent pour le tirage papier trouveront les 95 % d’Adobe RGB annoncés un peu justes, la mesure indépendante étant descendue à 91 %.

Un 27 pouces en 5K, ça ne court pas les rayons

Le 27 pouces 5K reste un format confidentiel, longtemps porté par l’Apple Studio Display et par quelques modèles haut de gamme comme le Samsung ViewFinity S9, que nous retenons dans notre comparatif des meilleurs écrans PC. Le PA27JCV vise la même densité avec un équipement plus sobre : pas de dalle OLED, pas de rafraîchissement élevé, un audio de dépannage à 2 × 2 W. Ce qu’il apporte, c’est la définition et la justesse des couleurs à un tarif d’écran 4K bien équipé.

✅ Les points forts

  • 218 ppi sur 27 pouces, une netteté rare à ce tarif
  • Calibration d’usine Calman Verified, Delta E annoncé sous 2
  • USB-C avec 96 W de charge et KVM automatique
  • Pied complet : hauteur, inclinaison, pivot et fixation VESA 100 × 100
  • Connectique fournie : HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 et hub USB

❌ Les limites

  • 60 Hz seulement, le jeu exigeant n’est pas la cible
  • Le traitement antireflet LuxPixel donne du grain aux aplats clairs
  • Contraste mesuré à 2078:1, en retrait des 3000:1 annoncés
  • Haut-parleurs de 2 × 2 W, à considérer comme un dépannage

Le tarif affiché chez Amazon est de 499,79 € au moment où nous écrivons ces lignes, contre 642,99 € auparavant.

Découvrir l’offre !

À 499,79 €, le PA27JCV répond à une question simple : combien faut-il payer pour passer du 4K au 5K en 27 pouces ? La facture se rapproche ici de celle d’un bon 4K bien équipé, ce qui rend l’arbitrage moins douloureux qu’il ne l’était. La contrepartie tient dans le traitement de surface, dont les tests indépendants signalent qu’il donne du grain aux aplats clairs, et dans un contraste mesuré en retrait de l’annonce constructeur.

L’écran s’adresse d’abord aux monteurs, aux créateurs web et aux développeurs équipés d’un portable, qui gagnent un poste de travail complet avec un seul câble branché. Les joueurs et les photographes orientés tirage papier ont intérêt à regarder ailleurs, les premiers pour le rafraîchissement, les seconds pour l’Adobe RGB. Pour tous les autres, l’argument tient en un chiffre, et c’est celui de la densité de pixels.

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