Les 99 % de DCI-P3 placent le PA27JCV sur le terrain de la vidéo, où cet espace sert de référence de travail. Les mesures indépendantes du site Guide Gestion des Couleurs relèvent même une couverture complète du DCI-P3 et un Delta E moyen de 0,8 après calibrage, ce qui valide la promesse colorimétrique. Pour du montage, de l’étalonnage léger ou de la production de contenus destinés au web, la base est solide. Le HDR se limite en revanche à la certification DisplayHDR 500, suffisante pour visualiser un signal HDR, pas pour le juger finement.

Le second public est celui des longues journées de lecture : développement, rédaction, tableurs. À 218 ppi, le texte fatigue nettement moins, et les 130 mm de réglage en hauteur comme le pivot à 90 degrés permettent de poser une colonne de code à la verticale. Les 60 Hz ferment en revanche la porte au jeu exigeant, et les photographes qui travaillent pour le tirage papier trouveront les 95 % d’Adobe RGB annoncés un peu justes, la mesure indépendante étant descendue à 91 %.