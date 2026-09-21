Cette version du Lexar EQ790 4 To avec dissipateur thermique présente un vrai intérêt si vous voulez beaucoup de stockage, accessible rapidement. Comme disque principal sur une console ou secondaire sur un PC gaming, il offre un bon compromis capacité/performances/prix, surtout avec le dissipateur thermique inclus.

En revanche, si vous prévoyez de faire des transferts massifs, par exemple sur des projets vidéo 4K ou 8K, ou que vous avez besoin d’une meilleure constance en écriture, il faudra plutôt aller vers les SN850X ou 990 Pro évoqués plus haut. Ce modèle Lexar est une option cohérente si vous l’envisagez comme un disque de stockage rapide plutôt que comme un disque système très sollicité.