Le Lexar EQ790 4 To est un SSD PCIe Gen4 au format M.2 qui est compatible PC et PlayStation 5 avec de grandes vitesses de transfert, à retrouver sur Amazon pour 419,99 euros au lieu de 469,99 euros.
le Lexar EQ790 4 To avec dissipateur thermique est un SSD avec des débits séquentiels élevés. Il s’adresse à vous si vous êtes un gamer ou un utilisateur ayant besoin d’un vaste espace de stockage avec de grandes vitesses, pour éliminer tous les temps de chargement, ou du moins les réduire à pas grand-chose. Difficile de dire qu’il est fait pour ne pas exploser le budget, car avec la crise des prix, notamment sur les SSD, ce serait mentir. Mais la réduction de 50 euros sur Amazon fait toujours plaisir.
Pourquoi choisir le Lexar EQ790 4 To ?
- Pour ses débits Gen4 très élevés pour le gaming et la PS4 avec 7 000 Mo/s en lecture et 5 000 Mo/s en écriture.
- Il a un dissipateur thermique intégré pratique pour PC, encore plus pour une utilisation PS5 classique.
- Son rapport qualité/prix pour du 4 To ce qui, aujourd’hui et malgré la flambée des prix, permet de bien s’en sortir.
Un SSD Gen4 taillé pour le gaming et les configs compactes
Ce modèle Lexar EQ790 est présenté ici dans une version généreuse de 4 To et il est livré ici avec un dissipateur thermique. Il trouve donc naturellement sa place dans un PC mais aussi une PS5 avec des températures qui parviennent à rester sous les 60°C en charge mixte. Par contre, lors des transferts prolongés, les écritures peuvent chuter quand le cache SLC est épuisé. C’est donc vraiment un SSD pour les joueurs et créateurs occasionnels, parce qu’il peut montrer ses limites sur les workflows trop intensifs.
Ce qu’apporte l’EQ790 et sa principale limite
Par rapport à des références comme le WD Black SN850X 4 To ou le Samsung 990 Pro les débits séquentiels sont très proches, mais il a l’avantage de proposer un prix inférieur, ce qui en fait une alternative économique séduisante. La seule chose qui le freine vraiment c’est son endurance pas très élevée de 2 400 TBW en 4 To et le débit qui chute quand le cache SLC est épuisé. Mais si vous en faites un usage classique, ça tourne très bien.
✅ Les points forts
- Les débits séquentiels très élevés et adaptés pour la PS5
- L'’intégration du dissipateur thermique pour une utilisation PS5 immédiate
- Son prix compétitif face aux références premium
- La faible consommation annoncée
- Une garantie de 5 ans suffisante pour le grand public
❌ Les limites
- Les vitesses qui s’effondrent quand le cache SLC est épuisé
- L'’endurance totale au-dessous de la moyenne
- Des limites pour les workflows tendus
Cette version du Lexar EQ790 4 To avec dissipateur thermique présente un vrai intérêt si vous voulez beaucoup de stockage, accessible rapidement. Comme disque principal sur une console ou secondaire sur un PC gaming, il offre un bon compromis capacité/performances/prix, surtout avec le dissipateur thermique inclus.
En revanche, si vous prévoyez de faire des transferts massifs, par exemple sur des projets vidéo 4K ou 8K, ou que vous avez besoin d’une meilleure constance en écriture, il faudra plutôt aller vers les SN850X ou 990 Pro évoqués plus haut. Ce modèle Lexar est une option cohérente si vous l’envisagez comme un disque de stockage rapide plutôt que comme un disque système très sollicité.
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