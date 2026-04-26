Pénurie, inflation, intelligence artificielle, tout ça, vous connaissez. Sauf que les choses vont de mal en pis, au moins sur le secteur des SSD.
Jusqu'à présent, nous parlions surtout d'inflation autour de la DRAM, cette mémoire qui permet, par exemple, de concevoir les barrettes de nos PC. La NAND n'est toutefois pas en reste et, là, ce sont les SSD qui sont concernés, pour le pire plutôt que pour le meilleur en ce moment.
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Inflation galopante sur les SSD également
Depuis septembre dernier, les prix des puces de DRAM grimpent en flèche et, même si le mois de mars aura été l'occasion d'une petite accalmie, cela ne veut pas dire que la situation s'arrange. Juste qu'elle n'empire plus.
Les dernières informations soulignent que la demande est encore largement supérieure à l'offre et que les besoins de l'intelligence artificielle restent au plus haut : on peut raisonnablement penser que les prix ne vont pas baisser de manière significative dans les prochaines semaines, les prochains mois. Cela dit, la situation semble encore un peu plus complexe sur le marché du SSD.
Là, l'inflation a démarré avec un peu de décalage, quelques semaines. Les prix de la NAND ont grimpé à partir d'octobre et cela s'est répercuté sur les tarifs des SSD à partir de décembre. En revanche, la hausse a alors été massive et le prix des plus grosses capacités est rapidement devenu absolument indécent : les modèles M.2 de 8 To n'ont jamais été accessibles, mais ils peuvent flirter avec les 3 000 euros dans certains cas.
Oui, c'est cher, très cher même, et cela concerne également les modèles de plus faible capacité avec des SSD de 1 To qui se négocient à plus ou moins 150 euros quand ils coûtaient à peine 60 euros à l'automne 2025.
Nouvelle hausse de plus ou moins 10 % à venir
Problème, là, tout porte à croire que le pire n'est pas derrière nous. Ce sont nos confrères de Guru3D qui, citant le Taïwanais ITHome, rapportent les deux mauvaises nouvelles.
En effet, l'observation des prix des SSD actuels suffit à être pessimiste, mais la tendance n'est clairement pas à l'amélioration si l'on en croit les dernières annonces faites, coup sur coup, par deux des plus gros fabricants, Kingston et Samsung. Dans les deux cas, il s'agit de la communication menée par ces sociétés auprès de leurs partenaires respectifs.
D'abord Samsung, puis Kingston dans la foulée ont donc annoncé une nouvelle hausse des tarifs de leurs SSD « de l'ordre de 10 % ». En réalité, chez Kingston, c'est encore pire, puisque nos confrères évoquent une augmentation « de plus de 10 % ». Cela dit, nous n'en sommes plus vraiment à jouer sur les mots et les « pouièmes » : une chose est sûre, les SSD ne vont pas baisser.
À l'heure actuelle, les seuls modèles encore à peu près accessibles sont, en toute logique, les moins demandés. Vous aurez ainsi un peu plus de « chance » avec les modèles de petite capacité et les versions 2,5 pouces. Un peu…