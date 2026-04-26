Depuis septembre dernier, les prix des puces de DRAM grimpent en flèche et, même si le mois de mars aura été l'occasion d'une petite accalmie, cela ne veut pas dire que la situation s'arrange. Juste qu'elle n'empire plus.

Les dernières informations soulignent que la demande est encore largement supérieure à l'offre et que les besoins de l'intelligence artificielle restent au plus haut : on peut raisonnablement penser que les prix ne vont pas baisser de manière significative dans les prochaines semaines, les prochains mois. Cela dit, la situation semble encore un peu plus complexe sur le marché du SSD.

Là, l'inflation a démarré avec un peu de décalage, quelques semaines. Les prix de la NAND ont grimpé à partir d'octobre et cela s'est répercuté sur les tarifs des SSD à partir de décembre. En revanche, la hausse a alors été massive et le prix des plus grosses capacités est rapidement devenu absolument indécent : les modèles M.2 de 8 To n'ont jamais été accessibles, mais ils peuvent flirter avec les 3 000 euros dans certains cas.

Oui, c'est cher, très cher même, et cela concerne également les modèles de plus faible capacité avec des SSD de 1 To qui se négocient à plus ou moins 150 euros quand ils coûtaient à peine 60 euros à l'automne 2025.