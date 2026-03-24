Les étiquettes ont changé sans prévenir, et la différence saute aux yeux. Dans l’Apple Store, certains SSD externes affichent désormais des prix sans commune mesure avec ceux pratiqués encore récemment.
Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, a mis en lumière une hausse particulièrement brutale des prix dans l’Apple Store. Un SSD externe SanDisk de 4 téraoctets, auparavant vendu autour de 500 dollars, est désormais affiché à 1 200 dollars. Le modèle 1 To suit la même trajectoire, passant de 120 à 360 dollars, soit un triplement de son prix.
Des prix de SSD externes qui s’envolent dans l’Apple Store
Les conditions générales de vente rappellent qu’Apple « se réserve le droit de modifier les prix des produits à tout moment et de corriger les erreurs de tarification ». Si les fabricants définissent leurs propres tarifs, la firme de Cupertino garde ainsi une latitude sur les montants affichés dans son Apple Store. Et le phénomène dépasse le seul cas de SanDisk : d’autres marques de stockage sont également concernées par ces hausses.
Ces augmentations ne sortent pas de nulle part : le marché de la mémoire est actuellement sous forte pression. Lors de la Game Developers Conference 2026, un membre de Valve aurait ainsi lancé à des professionnels du secteur : « Si vous avez du stock de RAM, nous sommes preneurs ». Une remarque qui traduit les difficultés d’approvisionnement rencontrées, y compris par des acteurs majeurs du jeu vidéo.
L'IA, grande dévoreuse de composants
Le déséquilibre du marché s’explique en grande partie par la montée en puissance de l’intelligence artificielle. Les grands projets de data centers, comme Stargate porté par OpenAI, mobilisent d’importants volumes de mémoire à haute bande passante (HBM). Face à la rentabilité de ces composants, les fabricants de semi-conducteurs ont ajusté leur production, au détriment des produits destinés au grand public.
Cette situation commence à se répercuter sur l’ensemble du stockage. Les disques durs, habituellement moins chers que les SSD, sont eux aussi concernés. Entre septembre et janvier, leurs prix ont augmenté de 46 %, signe que les tensions sur la mémoire dépassent désormais le seul segment des SSD.