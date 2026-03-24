Les conditions générales de vente rappellent qu’Apple « se réserve le droit de modifier les prix des produits à tout moment et de corriger les erreurs de tarification ». Si les fabricants définissent leurs propres tarifs, la firme de Cupertino garde ainsi une latitude sur les montants affichés dans son Apple Store. Et le phénomène dépasse le seul cas de SanDisk : d’autres marques de stockage sont également concernées par ces hausses.

Ces augmentations ne sortent pas de nulle part : le marché de la mémoire est actuellement sous forte pression. Lors de la Game Developers Conference 2026, un membre de Valve aurait ainsi lancé à des professionnels du secteur : « Si vous avez du stock de RAM, nous sommes preneurs ». Une remarque qui traduit les difficultés d’approvisionnement rencontrées, y compris par des acteurs majeurs du jeu vidéo.