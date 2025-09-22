Si Kingston a pris son temps pour débarquer sur le marché du SSD PCIe Gen 5, il n’y a pas lieu de crier au scandale. Cette arrivée est une réussite sur presque toute la ligne. « Presque » car, il n’est hélas pas question de véritablement bouleverser ce secteur : le FURY Renegade G5 ne permet par exemple pas de faire réellement baisser le coût au gigaoctet.

Pas de révolution non plus du côté des performances et on retrouve le même « paradoxe » que sur tous les autres modèles de SSD PCIe Gen 5 : des performances très élevées sur les tests de mesures séquentielles, mais peu de différence à l’usage pour l’immense majorité des utilisateurs et un coup de moins bien en aléatoire. De fait, comme sur les précédents modèles de Samsung ou de Sandisk par exemple, nous vous conseillons de bien regarder vos besoins avant de craquer.