À la manière de la plupart de ses concurrentes, Kingston embrasse maintenant pleinement la génération PCI Express 5.0 de SSD. La mise à niveau de la gamme FURY Renegade est l’expression la plus évidente de cette nouvelle orientation avec, pour ce test, la plus grande capacité disponible, 4 To.
Le FURY Renegade G5 est le premier modèle « grand public » de Kingston à la norme PCIe Gen 5 et, pour l’occasion, la société s’est tournée vers Silicon Motion et son contrôleur SM2508 lequel est également le premier produit « grand public » en PCIe Gen 5 de la marque. Deux petits nouveaux en somme… pour bousculer le monde du SSD ?
- SSD simple face même en 4 To
- Excellent niveau de performances
- Large cache SLC + cache DRAM
- Bonne endurance de la TLC
- Garantie de 5 ans
- Encore bien cher tout ça
- Pas de dissipateur livré
- Pas (encore ?) de version 8 To
Le plus récent des contrôleurs, signé Silicon Motion
Chez Kingston, on a donc préféré prendre son temps et attendre le passage de la première vague de contrôleurs qui, de l’avis de tous, avaient tendance à chauffer « un peu beaucoup ». Pour autant, cela ne change pas fondamentalement la conception d’un SSD M.2 NVMe comme nous avons l’habitude de les voir passer à Clubic : le FURY Renegade G5 est donc un modèle « 2280 » avec des dimensions de 80 millimètres de long pour 22 mm de large et 2,3 mm d’épaisseur.
En noir, la très fine pellicule d'adhésif métallique pour « dissiper » la chaleur. ©Nerces pour Clubic
Cette dernière mesure est liée à l’absence de tout système de refroidissement sur le produit. Une telle absence se traduit aussi par un poids minimal de 7,7 g pour notre version de 4 To et la variante 2 To quand la mouture 1 To se contente de 7,3 g. Bien sûr, si Kingston ne livre aucun dissipateur, il faudra en ajouter ou s’assurer que la ventilation est de bon niveau pour éviter de faire surchauffer un produit qui, comme tous les SSD, ne doit pas dépasser 70 °C en fonctionnement.
Pour sa conception, Kingston fait confiance à Silicon Motion et à son contrôleur SM2508 lequel est produit par TSMC, via son nœud 6 nm. Il s’agit d’un contrôleur PCIe Gen 5 qui fonctionne en x4 et dispose de huit canaux flash à 3 600 MT/s. Il est associé à une puce de DRAM Micron de 2 Go en LPDDR4-4266 qui fait office de cache. Sur notre version, le PCB comprenait aussi quatre puces de NAND 3D Kioxia BiCS8, il s’agit de flash TLC 218 couches 1 To.
Contrôleur Silicon Motion SM2508 à gauche et DRAM Micron D8CSC sur la droite. Merci à W1zzard et TechPowerUp pour autoriser l'utilisation de ces photos. ©TechPowerUp
Notez que, comme toujours, il est question d’une garantie de 5 ans. De plus, Kingston annonce une endurance en écriture de 1 000 To, 2 000 To ou 4 000 To en fonction de la capacité retenue pour le SSD (1 To, 2 To ou 4 To). Enfin, sont évoqués des débits de « jusqu’à » 14 800 Mo/s en lecture séquentielle et 14 000 Mo/s en écriture séquentielle, tout ça pour la mouture 4 To. Comme souvent, la version 1 To est sensiblement plus lente en écriture (à 11 000 Mo/s).
Débits en lecture / écriture et échauffement
Configuration de test
- Carte-mère : ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II
- Processeur : Intel Core i9-14900K
- Mémoire : G.Skill Ripjaws S5 DDR5-5600 CL28 (2x 16 Go)
- Carte graphique : intégrée au processeur
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG Ryujin III ARGB 360
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1000 watts)
Débits sur CrystalDiskMark
Mesures (débits et IOPS) CrystalDiskMark sur des fichiers de 1 Go. ©Nerces pour Clubic
Nous débutons comme toujours nos mesures par une vérification des débits théoriques publiés par Kingston sur CrystalDiskMark. Hélas, sans qu’il soit question de mauvais résultats, nous plafonnons à 13 500 Mo/s en lecture et 12 900 Mo/s en écriture, tout ça en séquentiel. De bons résultats, mais nous sommes derrière les meilleurs, le Samsung 9100 Pro et le Sandisk WD_Black SN8100.
Sans surprise, les performances en aléatoire sont encore un peu plus faibles et, là encore, sans démériter, le FURY Renegade G5 ne parvient pas à se hisser au niveau des SSD les plus performants passés à Clubic. À 103 Mo/s en lecture et 386 Mo/s en écriture, c’est surtout en lecture que le bât blesse avec à peine 75 % des performances du WD_Black SN8100 par exemple.
Test d'écriture linéaire sur AIDA64
Par souci de simplification, nous n’affichons pas d’innombrables mesures et nous contentons d’ajouter le test d’écriture linéaire sur AIDA64. La mesure est intraitable : il s’agit de saturer l’ensemble des 4 To de notre SSD de test et d’enregistrer la moindre faiblesse.
Sur les premiers 30 %, les résultats du FURY Renegade G5 sont particulièrement impressionnants avec une stabilisation autour des 9 000 Mo/s. S’il y a baisse ensuite, ça n’a rien d’inquiétant et, à vrai dire, Kingston parvient à maintenir des débits certes en dents de scie, mais supérieurs à tous ses concurrents pour atteindre une moyenne – sur ses 4 To – de près de 7 800 Mo/s. À l’usage, il nous faut toutefois souligner l’importance d’un bon flux d’air dans le PC pour éviter le throttling.
Kingston FURY Renegade G5 : l’avis de Clubic
Si Kingston a pris son temps pour débarquer sur le marché du SSD PCIe Gen 5, il n’y a pas lieu de crier au scandale. Cette arrivée est une réussite sur presque toute la ligne. « Presque » car, il n’est hélas pas question de véritablement bouleverser ce secteur : le FURY Renegade G5 ne permet par exemple pas de faire réellement baisser le coût au gigaoctet.
Pas de révolution non plus du côté des performances et on retrouve le même « paradoxe » que sur tous les autres modèles de SSD PCIe Gen 5 : des performances très élevées sur les tests de mesures séquentielles, mais peu de différence à l’usage pour l’immense majorité des utilisateurs et un coup de moins bien en aléatoire. De fait, comme sur les précédents modèles de Samsung ou de Sandisk par exemple, nous vous conseillons de bien regarder vos besoins avant de craquer.
- SSD simple face même en 4 To
- Excellent niveau de performances
- Large cache SLC + cache DRAM
- Bonne endurance de la TLC
- Garantie de 5 ans
- Encore bien cher tout ça
- Pas de dissipateur livré
- Pas (encore ?) de version 8 To
Fiche technique Kingston FURY Renegade G5
|Format
|M.2
|Interface
|M.2 - PCI-E 5.0 4x
|Capacité de stockage
|1,024Go
|Vitesse de lecture
|14200 Mo/s
|Vitesse d'écriture
|11000 Mo/s
|Format
|M.2
|Interface
|M.2 - PCI-E 5.0 4x
|Type de mémoire Flash
|TLC (Triple-Level Cell)
|NVME
|Oui
|Contrôleur
|SM2508
|NAND Flash
|NAND 3D
|Livré avec dissipateur thermique
|Non
|Température opérationnelle max
|85°C
|Garantie constructeur
|5année(s)
|Capacité de stockage
|1,024Go
|Endurance d'écriture
|1,000To
|Vitesse de lecture
|14200 Mo/s
|Vitesse d'écriture
|11000 Mo/s
|IOPS
|2200000
|Compatible TRIM
|Oui
|Hauteur
|22mm
|Largeur
|2.3mm
|Profondeur
|80mm
|Poids
|7.3g
Les alternatives au SSD Kingston FURY Renegade G5 :
- Performances excellentes
- De 1 To à 8 To (bientôt)
- Bonne gestion du cache
- Difficile de trouver SSD plus rapide
- Garantie de 5 ans et bonne endurance
- Efficacité thermique intéressante