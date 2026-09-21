Les AirPods 4 d'Apple sont des écouteurs à réduction de bruit active et corps acoustique ouvert que vous retrouvez en promo à 139 euros au lieu de 199 euros sur Amazon.
Avec les AirPods 4 ANC, Apple est parvenu à proposer un produit assez intéressant : il s'agit d'une des rares paires d'écouteurs du marché à proposer une réduction de bruit active efficace sur un modèle ouvert. Ils visent principalement les utilisateurs d'iPhone en quête de confort et de bonne qualité sonore, supplément isolation et calme. Leur positionnement reste premium mais cette réduction de 60 euros sur Amazon en font une bonne alternative aux récents AirPods 5.
Pourquoi choisir les AirPods 4 ?
- Ils ont une réduction de bruit active ce qui est assez rare pour des écouteurs avec architecture ouverte, sans embouts en silicone.
- Le son est équilibré et bien percutant grâce à la chambre acoustique retravaillée, ce qui est bon malgré le format sans embouts.
- L'ergonomie pensée pour iOS avec l'écosystème Apple : appairage instantané, basculement automatique entre les appareils, modes adaptatifs et détection de conversation.
Confort, ANC et usage réel : à qui s'adressent ces AirPods 4 ?
Les AirPods 4 avec ANC présentés ici sont avant tout pour les utilisateurs Apple, bien sûr, mais aussi et surtout si vous ne supportez pas les embouts en silicone. Avec la particularité de proposer une réduction de bruit active qui fonctionne bien. Mais si vous n'étiez déjà pas à l'aise avec les AirPods 3, il y a peu de chances pour que vous soyez conquis par ce modèle. Côté technique, on note une certification IP54 avec une autonomie de 4h avec l'ANC activée (jusqu'à 20h avec le boîtier) compatible charge Qi et socle Apple Watch, mais sans puce U1 ni lanière. La qualité d'appel est excellente, même en environnement bruyant, donc si vous faites de la visioconférence ou des appels pro, ça reste un bon choix.
Face aux AirPods 5 : qu'est-ce qu'ils proposent de plus et de moins ?
Si les AirPods 4 apportent une ANC ouverte efficace et de bonne qualité, dont la qualité a été soulignée dans notre test, même s'ils sont maintenant devancés par les tout nouveaux AirPods 5 qui, selon les premières informations, offrent une autonomie supérieure (5h), un contrôle du volume sur les écouteurs et des fonctions logicielles additionnelles. Pour s'en sortir, les AirPods 4 ont un atout : leur prix, surtout quand il est en baisse comme maintenant.
✅ Les points forts
- L'ANC crédible pour un format ouvert
- La qualité sonore au-dessus de la moyenne
- L'excellente qualité en appel, même en environnement bruyant
- Le confort est très bon
- Le boîtier compatible charge Qi avec haut-parleur intégré
- L'intégration poussée dans l'écosystème Apple
❌ Les limites
- L'autonomie avec l'ANC, sous la moyenne
- Pas de contrôle de volume sur les écouteurs
- Les utilisateurs Android n'ont pas les fonctions avancées
- L'atténuation des très basses fréquences est limitée
Les AirPods 4 avec ANC sont plus intéressants si vous avez un iPhone et que vous privilégiez un format ouvert confortable avec réduction de bruit active crédible. Que ce soit pour la musique, les podcasts ou les appels, ils s'en sortent très bien. Si vous avez un smartphone Android, il vaut mieux passer votre chemin par contre. Avec une promotion, ils valent quand même le coup, sinon, à prix égal, les nouveaux AirPods 5 sont un peu plus intéressants.
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