Les AirPods 4 avec ANC présentés ici sont avant tout pour les utilisateurs Apple, bien sûr, mais aussi et surtout si vous ne supportez pas les embouts en silicone. Avec la particularité de proposer une réduction de bruit active qui fonctionne bien. Mais si vous n'étiez déjà pas à l'aise avec les AirPods 3, il y a peu de chances pour que vous soyez conquis par ce modèle. Côté technique, on note une certification IP54 avec une autonomie de 4h avec l'ANC activée (jusqu'à 20h avec le boîtier) compatible charge Qi et socle Apple Watch, mais sans puce U1 ni lanière. La qualité d'appel est excellente, même en environnement bruyant, donc si vous faites de la visioconférence ou des appels pro, ça reste un bon choix.