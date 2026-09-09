Apple maintient sa segmentation en deux modèles. La version équipée de la réduction de bruit active reprend une technologie jusqu'ici réservée aux gammes supérieures, ce qui brouille un peu plus la frontière avec les AirPods Pro. La réduction de bruit est annoncée 50 % plus efficace que celle des AirPods 4.

Autre amélioration : les AirPods 5 peuvent switcher automatiquement du mode Transparence au mode Réduction de bruit si l'environnement est particulièrement bruyant.