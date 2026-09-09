Apple renouvelle ses écouteurs sans fil avec une puce H3 et deux configurations distinctes. Les AirPods 5 conservent en revanche la silhouette de leurs prédécesseurs, sans capteur de santé ni caméra.
Les AirPods figuraient parmi les grandes inconnues de cette keynote, tant les fuites les concernant se sont faites rares cette année. Apple lève le voile sur une cinquième génération construite autour d'une nouvelle puce H3, déclinée comme la précédente en deux versions : l'une avec réduction de bruit active, l'autre sans. Le dessin des écouteurs et de leur boîtier évolue peu, la marque concentrant ses efforts sur le traitement du signal audio.
Les AirPods 5 gagnent une meilleure réduction de bruit
Apple maintient sa segmentation en deux modèles. La version équipée de la réduction de bruit active reprend une technologie jusqu'ici réservée aux gammes supérieures, ce qui brouille un peu plus la frontière avec les AirPods Pro. La réduction de bruit est annoncée 50 % plus efficace que celle des AirPods 4.
Autre amélioration : les AirPods 5 peuvent switcher automatiquement du mode Transparence au mode Réduction de bruit si l'environnement est particulièrement bruyant.
Un nouveau modèle intègre le contrôle du volume
Aucun capteur cardiaque n'est intégré à ces écouteurs, contrairement à ce que certaines rumeurs laissaient espérer. Ils restent une exclusivité des AirPods Pro 3, sortis à la fin de l'année 2025. Les AirPods 5 intègrent malgré tout Siri AI, ainsi que la traduction instantanée avec Apple Intelligence.
Dernière amélioration : l'autonomie annoncée à 4 heures avec la réduction de bruit, et 20h avec le boîtier de charge. La résistance à la transpiration et à l'eau a aussi été améliorée.
Les AirPods 5 seront disponibles le 18 septembre à un prix de 129$. Une autre version, plus chère, intègre désormais le contrôle du volume en mode isolation et propose 5 heures d'autonomie. Elle sera proposée à un prix de 149$.