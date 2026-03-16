Le premier changement mis en avant par Apple concerne la réduction de bruit active. Grâce à la puce H2 et à de nouveaux algorithmes de traitement audio, les AirPods Max 2 promettent une réduction de bruit jusqu’à 1,5 fois plus efficace que celle de la génération précédente. Le casque, déjà l’un des meilleurs du marché sur ce point comme le prouve notre test de la première génération, est censé mieux atténuer les sons continus du quotidien, comme les moteurs d’avion ou les transports, pour isoler davantage l’utilisateur.

Le mode Transparence évolue lui aussi. Apple explique avoir retravaillé le traitement numérique du signal afin de rendre les sons extérieurs plus naturels lorsque cette fonction est activée. En parallèle, la marque annonce une qualité audio en hausse grâce à un nouvel amplificateur à plage dynamique élevée. Les AirPods Max 2 promettent ainsi un rendu plus propre, des basses plus constantes, une meilleure localisation des instruments et des médiums comme des aigus plus naturels.

Apple propose enfin une compatibilité audio lossless 24 bits / 48 kHz via le câble USB-C fourni, comme ce fut le cas sur la première génération après une mise à jour. Ce point vise autant les usages grand public que les créateurs. La marque précise que ce mode permet d’utiliser le casque pour la musique, les films et les jeux, mais aussi dans un cadre de production audio avec Logic Pro et d’autres applications de création. Apple met même en avant un usage particulier : la création et le mixage en audio spatial personnalisé avec suivi de la tête.