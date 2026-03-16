Apple renouvelle ses AirPods Max avec une seconde génération portée par la puce H2. Au programme : réduction de bruit renforcée, son amélioré et arrivée de nouvelles fonctions IA déjà à l’oeuvre sur les AirPods Pro 3.
C’est la surprise de ce début de semaine. Apple n’avait rien laissé filtrer de particulier sur une nouvelle génération de son casque audio premium, et aucune rumeur n’évoquait le lancement rapide de ce produit. La marque a pourtant officialisé les AirPods Max 2, un modèle qui conserve le format circum-auriculaire de la gamme tout en y ajoutant plusieurs évolutions notables. Si le produit ne change pas de design, Apple a placé ses efforts sur le logiciel avec l'arrivée de fonctions IA, mais aussi et surtout une réduction de bruit renforcée pour profiter davantage de sa musique dans les transports.
Une réduction de bruit encore plus puissante
Le premier changement mis en avant par Apple concerne la réduction de bruit active. Grâce à la puce H2 et à de nouveaux algorithmes de traitement audio, les AirPods Max 2 promettent une réduction de bruit jusqu’à 1,5 fois plus efficace que celle de la génération précédente. Le casque, déjà l’un des meilleurs du marché sur ce point comme le prouve notre test de la première génération, est censé mieux atténuer les sons continus du quotidien, comme les moteurs d’avion ou les transports, pour isoler davantage l’utilisateur.
Le mode Transparence évolue lui aussi. Apple explique avoir retravaillé le traitement numérique du signal afin de rendre les sons extérieurs plus naturels lorsque cette fonction est activée. En parallèle, la marque annonce une qualité audio en hausse grâce à un nouvel amplificateur à plage dynamique élevée. Les AirPods Max 2 promettent ainsi un rendu plus propre, des basses plus constantes, une meilleure localisation des instruments et des médiums comme des aigus plus naturels.
Apple propose enfin une compatibilité audio lossless 24 bits / 48 kHz via le câble USB-C fourni, comme ce fut le cas sur la première génération après une mise à jour. Ce point vise autant les usages grand public que les créateurs. La marque précise que ce mode permet d’utiliser le casque pour la musique, les films et les jeux, mais aussi dans un cadre de production audio avec Logic Pro et d’autres applications de création. Apple met même en avant un usage particulier : la création et le mixage en audio spatial personnalisé avec suivi de la tête.
Les AirPods Max deviennent intelligents, avec une touche d’IA embarquée
Avec les AirPods Max 2, Apple apporte à son casque plusieurs fonctions déjà vues ailleurs dans sa gamme audio. L’audio adaptatif ajuste automatiquement le niveau entre réduction de bruit et transparence selon l’environnement. La détection de conversation baisse le volume du contenu quand l’utilisateur commence à parler à une personne proche. L’isolation de la voix promet, elle, de mieux faire ressortir la parole pendant les appels, même dans un environnement bruyant.
Autre nouveauté marquante : la traduction en direct, assistée par Apple Intelligence. Apple présente cette fonction comme un outil de communication en face à face entre plusieurs langues, à condition d’utiliser un iPhone compatible. C’était un manque par rapport aux AirPods Pro, qui supportent cette fonction depuis la fin d’année 2025. Le casque gagne aussi des interactions avec Siri par gestes de tête, ainsi qu’une fonction de réduction des sons trop forts dans l’environnement. À cela s’ajoute un réglage de volume personnalisé censé s’adapter progressivement aux habitudes de l’utilisateur.
Apple cherche enfin à donner aux AirPods Max 2 une dimension plus polyvalente. Le casque peut servir de télécommande pour l’appareil photo sur iPhone ou iPad via la Digital Crown, afin de déclencher une photo ou lancer un enregistrement vidéo à distance. La marque évoque aussi un enregistrement audio de qualité studio, destiné notamment aux podcasteurs, chanteurs ou intervieweurs.
Seul bémol : Apple ne donne aucune indication quant à l'autonomie de son casque, et ne parle que d'une utilisation « toute la journée ». Il faudra un test plus complet pour savoir réellement ce qu'il a dans le ventre.
Les AirPods Max 2 seront disponibles à la commande à partir du 25 mars, en cinq couleurs, pour un tarif de 579 euros.