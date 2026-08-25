Ce n'est pas encore officialisé par Apple à l'heure où nous rédigeons ces quelques lignes, mais la marque à la pomme plancherait sur deux déclinaisons de ses futurs écouteurs. Mark Gurman indique que les AirPods 5 seraient proposés dans une version classique, mais également dans une variante dotée de la réduction de bruit active (ANC). Cela va sans dire, cette nouvelle génération remplacerait donc les AirPods d’entrée de gamme actuels, lancés, pour mémoire, en 2024.

Selon le journaliste de Bloomberg, leur présentation devrait même avoir lieu dès le mois prochain, à l'occasion de la tant attendue keynote de rentrée, visiblement fixée au 9 septembre.



Pour l’heure, les informations restent relativement limitées concernant les différences précises entre les deux variantes des AirPods 5. Le rapport confirme toutefois que la nouvelle gamme devrait couvrir deux niveaux d’équipement, avec la réduction de bruit active comme principale distinction connue.