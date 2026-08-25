Apple pourrait annoncer une nouvelle génération de ses écouteurs d'entrée de gamme dès le mois prochain. Selon une source fiable, deux variantes sont en préparation pour l'événement de septembre.
Les AirPods pourraient bien être de la partie lors de la prochaine présentation d’Apple. D’après les informations de Mark Gurman, publiées par Bloomberg, la firme préparerait une nouvelle génération de ses écouteurs d’entrée de gamme pour le mois de septembre. Alors que les rumeurs s’étaient récemment concentrées sur des AirPods capables d’intégrer des caméras, tout laisse à penser que la rentrée d’Apple sera finalement davantage placée sous le signe des AirPods 5.
Deux versions des AirPods 5 seraient prévues pour la rentrée
Ce n'est pas encore officialisé par Apple à l'heure où nous rédigeons ces quelques lignes, mais la marque à la pomme plancherait sur deux déclinaisons de ses futurs écouteurs. Mark Gurman indique que les AirPods 5 seraient proposés dans une version classique, mais également dans une variante dotée de la réduction de bruit active (ANC). Cela va sans dire, cette nouvelle génération remplacerait donc les AirPods d’entrée de gamme actuels, lancés, pour mémoire, en 2024.
Selon le journaliste de Bloomberg, leur présentation devrait même avoir lieu dès le mois prochain, à l'occasion de la tant attendue keynote de rentrée, visiblement fixée au 9 septembre.
Pour l’heure, les informations restent relativement limitées concernant les différences précises entre les deux variantes des AirPods 5. Le rapport confirme toutefois que la nouvelle gamme devrait couvrir deux niveaux d’équipement, avec la réduction de bruit active comme principale distinction connue.
Les AirPods avec caméras attendraient finalement 2027
Au début du mois d’août, des informations faisaient état d’un possible lancement dès septembre d’un modèle d’AirPods équipé de caméras. Deux projets distincts étaient alors évoqués : le B798, repoussé à 2027, et le B790, présenté comme plus avancé et susceptible d’arriver cette année.
Les dernières informations communiquées par Mark Gurman laissent désormais plutôt penser que les AirPods avec caméras pourraient ne pas voir le jour avant l'année prochaine. Apple travaillerait par ailleurs sur deux modèles de ce type, avec des fonctions reposant notamment sur Visual Intelligence et Siri.
Un prototype équipé de caméras avait d’ailleurs récemment fait une apparition involontaire dans une vidéo de démonstration intégrée à une version candidate de macOS 26.7. Le document ne permettait toutefois pas de distinguer explicitement les changements physiques apportés aux écouteurs. Reste maintenant à savoir quand Apple compte finalement dévoiler ces mystérieux écouteurs.
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