Les prochains AirPods Pro ne ressembleront pas à leurs prédécesseurs. Selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, ils seront la première génération à être orientée IA. Et pour ce faire, ils vont pour la première fois bénéficier de caméras intégrées.

« Les caméras de vision par ordinateur de l'appareil ne seront pas destinées à prendre des photos ou à enregistrer des vidéos ; elles serviront plutôt de capteurs qui transmettront des informations visuelles à Siri » précise le journaliste. L'utilisateur pourra ainsi poser des questions à Siri sur son environnement, qui appuiera ses réponses sur l'analyse des données enregistrées.