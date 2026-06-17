L'intelligence artificielle s'empare de tous les appareils tech. Et même des écouteurs, avec ce que prépare Apple pour ses prochains AirPods Pro !
Si l'on parle beaucoup d'intelligence artificielle ces dernières années, c'est assez peu souvent pour mettre en avant Apple. Le géant de la tech affiche en effet un retard notable, qu'il tente de combler petit à petit. On a ainsi découvert à l'occasion de la dernière WWDC un Siri AI dont l'architecture avait été entièrement rebâtie. Et toujours dans la volonté d'avancer dans l'IA, des AirPods Pro d'un nouveau genre devraient voir le jour l'an prochain.
Apple va lancer des AirPods Pro équipés de caméras pour permettre à l'IA d'identifier l'environnement
Les prochains AirPods Pro ne ressembleront pas à leurs prédécesseurs. Selon le journaliste de Bloomberg Mark Gurman, ils seront la première génération à être orientée IA. Et pour ce faire, ils vont pour la première fois bénéficier de caméras intégrées.
« Les caméras de vision par ordinateur de l'appareil ne seront pas destinées à prendre des photos ou à enregistrer des vidéos ; elles serviront plutôt de capteurs qui transmettront des informations visuelles à Siri » précise le journaliste. L'utilisateur pourra ainsi poser des questions à Siri sur son environnement, qui appuiera ses réponses sur l'analyse des données enregistrées.
La nouvelle génération d'AirPods Pro va arriver à la fin 2027
Mais s'il y a de quoi être excité par cette nouvelle, il faut aussi noter qu'Apple n'est pas sur le point d'officialiser ces AirPods Pro. Mark Gurman indique ainsi que les écouteurs sans fil « devraient être lancés fin 2027 dans le cadre d'une vague de nouveautés. » Et ce n'est pas exactement dans l'optique de faire durer le plaisir.
Ces AirPods, connus en interne sous le nom de code B798, devaient en effet originellement être commercialisés durant l'année 2026. Mais les problèmes récurrents de la marque à la pomme croquée avec le logiciel d'intelligence artificielle l'ont obligé à repoussé sa date de sortie. « L'entreprise a également dû développer des modèles d'IA visuelle capables d'identifier des objets dans l'environnement de l'utilisateur » ajoute par ailleurs Mark Gurman. Est-ce là l'avenir ?