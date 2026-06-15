L’hypothèse de Gurman s’appuie sur des déclarations faites par Mike Rockwell, le responsable engineering de Siri chez Apple, au lendemain de la keynote. Interrogé sur les capacités futures de l’assistant, Rockwell a décrit la nouvelle architecture de Siri AI comme « une architecture entièrement moderne », pensée dès le départ pour l’extensibilité. Il a également esquissé ce que pourrait être un vrai agent IA : un système qui opère en boucle, traite des informations entrantes, prend des décisions et passe à l’action. Une définition qui contraste avec le Siri AI actuel, qu’il qualifie lui-même de « principalement orienté vers les requêtes ».

Craig Federighi, vice-président senior en charge de l’ingénierie logicielle, a abordé la question avec davantage de prudence. Sans exclure une participation future d’Apple à ce segment, il a qualifié le domaine d’expérimental et souligné que la priorité reste de définir la bonne expérience utilisateur avant tout.