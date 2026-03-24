Anthropic ne tue pas OpenClaw, il élargit le marché. Claude Computer Use s'adresse à ceux qui veulent de l'agentique sans friction, sans ligne de code, sans choix de modèle à faire. OpenClaw reste le terrain des utilisateurs qui veulent tout contrôler, mixer les modèles et faire tourner leur stack en local.

Les deux approches coexistent parce qu'elles ne s'adressent pas aux mêmes profils. La vraie question, c'est de savoir si Anthropic va progressivement lever ses restrictions ou si le jardin fermé restera la règle à mesure que la fonctionnalité sort de sa phase preview.