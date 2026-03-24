Anthropic dote Claude d'une capacité à contrôler souris, clavier et écran sur macOS, en research preview pour les abonnés Pro et Max. Une fonctionnalité qui rappelle ce que fait OpenClaw, mais dans un jardin fermé.
Anthropic franchit un cap avec Claude : l'IA peut désormais prendre le contrôle de votre Mac pour exécuter des tâches à votre place, ouvrir des applications, naviguer dans un navigateur, remplir des tableurs. Ce qu'Anthropic décrit comme une évolution majeure de la plateforme, c'est surtout la normalisation d'un usage jusqu'ici réservé aux bricoleurs de frameworks agentiques. La question qui fâche : est-ce que ça rend OpenClaw obsolète ? La réponse courte : non. La réponse longue est plus intéressante.
Ce que Claude peut faire sur votre ordinateur
La fonctionnalité, disponible dans Claude Cowork et Claude Code, suit une logique sensée : avant de toucher à quoi que ce soit sur votre écran, Claude tente d'abord de passer par les intégrations natives (Slack, Calendar, et autres connecteurs). Ce n'est qu'en l'absence de connecteur qu'il demande la permission d'ouvrir directement une application. Pas de prise de contrôle sauvage, donc.
L'outil Dispatch complète le tableau : il permet d'assigner une tâche depuis son téléphone et de la retrouver exécutée sur son desktop à son retour. On peut aussi programmer des tâches récurrentes, scan d'emails quotidien ou rapport hebdomadaire, que Claude gère en autonomie. Ce qui nécessitait hier un framework custom et quelques heures de configuration est aujourd'hui natif. C'est un vrai changement de paradigme pour les non-développeurs. Anthropic est transparent sur les limites : données sensibles à tenir à l'écart pour l'instant, et un bouton d'arrêt d'urgence est disponible à tout moment.
Pourquoi OpenClaw reste dans une autre catégorie
C'est là que le débat « OpenClaw est mort » tourne court. Claude opère dans l'écosystème fermé d'Anthropic : impossible de substituer un autre modèle, d'exécuter quoi que ce soit en local, ou de construire une stack agentique auto-modifiable. OpenClaw, lui, orchestre Claude, GPT, Gemini, DeepSeek ou un modèle Ollama tournant sur votre propre machine, selon les besoins de chaque tâche. C'est une différence architecturale fondamentale, pas un détail de configuration. Et le créateur d'OpenClaw a rejoint OpenAI, ce qui soulève d'autres questions sur l'avenir du projet, indépendamment de cette annonce.
Les garde-fous intégrés par Anthropic, légitimes sur le plan sécuritaire, bloquent aussi certaines automatisations avancées qu'un framework open-source laisserait passer. Pour un utilisateur qui veut faire tourner un agent 24h/24 sur un serveur local en croisant plusieurs modèles, Claude Computer Use n'est tout simplement pas la bonne réponse. C'est d'ailleurs le même positionnement qu'on observe chez Microsoft, dont Copilot Tasks vise lui aussi à proposer une IA autonome dans un cadre maîtrisé, sans la flexibilité de l'open-source.
Anthropic ne tue pas OpenClaw, il élargit le marché. Claude Computer Use s'adresse à ceux qui veulent de l'agentique sans friction, sans ligne de code, sans choix de modèle à faire. OpenClaw reste le terrain des utilisateurs qui veulent tout contrôler, mixer les modèles et faire tourner leur stack en local.
Les deux approches coexistent parce qu'elles ne s'adressent pas aux mêmes profils. La vraie question, c'est de savoir si Anthropic va progressivement lever ses restrictions ou si le jardin fermé restera la règle à mesure que la fonctionnalité sort de sa phase preview.